باريس، واصل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حضوره القوي في معرض يوروساتوري 2026، حيث استقبل 4,240 زائراً في اليوم الثاني من الحدث الذي يستمر حتى 19 يونيو الجاري في مركز باريس نورد فيلبينت للمعارض. كما شهد الجناح عقد 104 اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى بين الجهات الوطنية العاملة في قطاع الدفاع وشركائها الدوليين، ما يعزز دوره منصةً رائدة للتعاون الدفاعي العالمي.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بما يرسخ مكانة قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة في مجالي الدفاع والأمن.

ويُعد معرض يوروساتوري، الذي يُقام كل عامين في العاصمة الفرنسية باريس، منصة عالمية تجمع منظومة الدفاع والأمن الدولية، بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الأمن والشركات والمؤسسات والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. ويُعد الجناح الإماراتي واحداً من بين 40 جناحاً وطنياً مشاركاً في نسخة 2026 من المعرض، حيث استقطب اهتماماً واسعاً من الوفود الرسمية وقادة القطاع، كما استقبل الجناح وفوداً من دولة الكويت والمملكة المغربية.

وتُشكل المشاركة في يوروساتوري بوابةً إلى الأسواق العالمية الرئيسية، إذ تتيح للشركات الوطنية التواصل المباشر مع المشترين والمستثمرين وصناع القرار حول العالم، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدفاعية الدولية ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

في اليوم الثاني من معرض يوروساتوري 2026، وقّعت مجموعة "إيدج" خمس مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة سافران للالكترونيات وتقنيات الدفاع Safran Electronics & Defense بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات أوسع ضمن محافظ الأعمال المتنوعة لدى الشركتين.

كما وقّعت مجموعة "إيدج" وشركة "فور آي جي لتقنيات الدفاع والفضاء (4iG Space and Defence Technologies)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا في المجر، اتفاق مبدئي لتأسيس مشروع مشترك في المجر يركز على تقنيات الدفاعات غير الفتاكة، وذلك من خلال شركة CONDOR Non-Lethal Technologies التابعة لمجموعة "إيدج".

وشملت الاتفاقيات الأخرى توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين كل من ليوناردو (Leonardo)، و بينزنس فرانس (Business France)، ونافال جروب (Naval Group)، بما يعكس التزام مجموعة "إيدج" بتعزيز التعاون مع صناعة الدفاع الأوروبية وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وتُعد المشاركة في معرض Eurosatory 2026 بوابةً إلى الأسواق الدولية الرئيسية، حيث تتيح للشركات الوطنية الوصول المباشر إلى المشترين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدفاعية العالمية ودعم الابتكار في القطاع.

ويضم الجناح الوطني لدولة الإمارات نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجهات الوطنية، بمن فيهم المهندسون ومصممو المنتجات وخبراء الدفاع. ويُدعى زوار المعرض إلى استكشاف الجناح طوال أيام الحدث للتعرف إلى أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالي الدفاع والأمن، والتواصل مع كبار قادة الصناعة والخبراء، والاطلاع على الحلول والتقنيات المتقدمة المعروضة.

ويُقام معرض يوروساتوري 2026 خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو في مركز باريس نورد فيلبنت للمعارض. ويقع الجناح الوطني الإماراتي في القاعتين G415 وH415 ضمن القاعة 5A، إضافة إلى الجناح الخارجي EXTPE في المنصة A190.

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