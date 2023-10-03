دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن معهد "حوكمة" الرائد في مجال الحوكمة عن تعاونه مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات (ICGN) لتنظيم المؤتمر السنوي لعام 2023 تحت شعار "رأس المال والشركات ومؤتمر الأطراف (كوب 28)". سيعقد المؤتمر في مدينة دبي في 28 و29 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من قادة وخبراء الحوكمة. كما من المتوقع أن تتجاوز النقاشات في هذا المؤتمر البارز المواضيع التقليدية، بحيث سيوفر المؤتمر منصة استراتيجية لعقد حوار بناء حول التفاعل بين كل من منظومة البيئة المالية والاشراف والتوجيه المؤسسي، وجدول أعمال مؤتمر الأطراف "كوب 28". تواجه الصناعات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة، حيث يأتي هذا المؤتمر ليرسم مسار الحوكمة المسؤولة والنمو المستدام على المستوى العالمي وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، عن أهمية هذا التعاون قائلاً: "يمثل تعاوننا مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات خطوة استراتيجية نحو تعزيز النقاشات الشاملة حول التكامل بين الأنظمة المالية والمسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف مؤتمر الأطراف "كوب 28" المتعلقة بالمناخ. حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر نحو مستقبل قائم على التميز في مجال الحوكمة والقيادة الريادية."

وتابع: يوفر المؤتمر على مدار يومين رحلة فكرية في مدينة دبي، حيث سيجتمع خلاله عدد من الشخصيات البارزة ورواد الفكر والخبراء من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، ومنطقة الشرق الأوسط، مما يخلق منصة للأفكار المتنوعة. سيتناول الحوار جوهر الأنظمة المالية، ويكشف عن رؤى حول كيف يمكن للإشراف والتوجيه المؤسسي التوافق مع أهداف "كوب 28" المناخية الطموحة.

ومن جانبها، أشارت كيري وارينج، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، إلى أهمية التعاون بين الجهتين. وقالت: "نحن سعداء بالتعاون مع معهد حوكمة، حيث نجمع بين المستثمرين وصانعي القرار وأصحاب المصالح لتعزيز التغيير الإيجابي. سيتناول المؤتمر مسألة حوكمة الاستدامة نظراً لأن تغير المناخ يمثل تهديداً نظامياً لمستقبل الإنسانية، وبالتالي من الواجب على الحكومات والشركات والمستثمرين والمدققين وغيرهم، أن يستجيبوا لهذا التهديد ويساعدوا في ضمان عدم تحميل الأجيال القادمة بشكل غير عادل العواقب الاجتماعية والبيئية والمالية السلبية."

تم فتح باب التسجيل لمؤتمر حوكمة السنوي لعام 2023، دون اي رسوم مشاركة. ونظراً للمشاركة المرتفعة المتوقعة، نحث المشاركين المهتمين على حجز أماكنهم مسبقاً.

كما أن الشركات الملتزمة برفع معايير حوكمة الشركات مدعوة أيضًا لدعم هذا الحدث من خلال فرص الرعاية، ومن خلال القيام بذلك، تؤكد المنظمات التزامها بالتميز في الحوكمة والاستدامة وتعزيز القيادة المسؤولة على نطاق عالمي.

للحصول على التفاصيل الكاملة والتسجيل لهذا الحدث، يرجى زيارة موقع ICGN-Hawkamah | ICG

https://www.hawkamah.org/upcoming-events#event107

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حول حوكمة

معهد حوكمة هو معهد عالمي لحوكمة الشركات، يعمل على تحسين ممارسات حوكمة الشركات للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تأسس في العام 2006 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والشفافية والمساءلة في منطقة. يقدم معهد حوكمة خدمات التدريب والبحث والاستشارات للشركات والحكومات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حول الشبكة الدولية لحوكمة الشركات

شبكة يقودها مستثمرون مسؤولون عن أصول تقدر بحوالي 77 تريليون دولار، وتجمع بين الشركات وأصحاب المصالح، تسعى الشبكة الدولية لحوكمة الشركات (ICGN) إلى تقديم أعلى معايير حوكمة الشركات ورعاية المستثمرين على مستوى العالم من أجل خلق قيمة على المدى الطويل والمساهمة في اقتصادات ومجتمعات وبيئات مستدامة. ويستند برنامج العمل الدولي الشامل للشبكة الدولية لحوكمة الشركات إلى ثلاثة أهداف رئيسية على النحو التالي:

التأثير: تطوير السياسات العامة والممارسات المهنية مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات ورعاية المستثمرين.

الفعاليات: إقامة فعاليات عالمية ذات تأثير لمشاركة المعرفة وبناء شبكات والتعاون عبر أسواق رؤوس الأموال.

الإلهام: توجيه المحترفين في مجال الحوكمة ورعاية المستثمرين بتوجيهات وتعليمات لسياسات الشركات الداخلية والأنشطة والاستراتيجيات والتقارير.

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