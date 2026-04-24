إلقاء الضوء على صانعات التغيير في العالم ودور المرأة في تقدم المجتمعات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة قيادة المرأة وتأثيرها المجتمعي، احتفلت مؤسسة مارتي، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بالذكرى السنوية الـ 25 لجوائز التميز العالمية للنساء، باستضافة حفل رفيع المستوى في دبي، كرّم صانعات التغيير اللواتي يسهمن في تعزيز الشمولية وتمكين النساء في أنحاء العالم.

وجمع حفل اليوبيل الفضي نخبة من القيادات النسائية البارزة، وصاحبات الرؤى، والناشطات، في أمسيةٍ جمعت بين التكريم والرسالة الثقافية، حيث تضمن الحفل موكبًا احتفاليًا، وعرضًا لرقصة الكاثاك قدمته الفنانة سواراشري شريدهار للتوعية بمرض باركنسون، وعرضًا موسيقيًا لآلات الإيقاع من أداء فرقة إندري النسائية.

وكرّمت جوائز هذا العام نخبة من النساء المؤثرات في مختلف القطاعات، من بينهن الجراحة الشهيرة الدكتورة ألاتشي ميليسنت بيلو من مستشفى كينجز كوليدج في لندن، لإسهاماتها في دعم صحة المرأة، وماريا كونسيسا متسلقة الجبال صاحبة الأرقام القياسية والناشطة الإنسانية، ومالافيكا فارادان الإعلامية ورائدة الأعمال، والدكتورة مريم منوشهر أسباغياسلي المثقفة في مجال صحة المرأة.

كما سلّط الحدث الضوء على رموز الشباب لعام 2026، مؤكدًا على التركيز على رعاية قادة المستقبل. وأشاد المنظمون بإرث المؤسسة الممتد على مدى 25 عامًا، مثمنين دور قيادتها ومتطوعيها وداعميها، قبل الاختتام بحفل اليوبيل الفضي تكريمًا لإسهامات المرأة على مستوى العالم.

وأثنى سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، على المبادرة واصفًا إياها بنموذج يحتذى في التأثير المجتمعي، ومعربًا عن ثقته في استمرار نموها.

من جانبه قال سونيل سينها، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: "عندما تنهض المرأة، تنهض المجتمعات ويزدهر الجميع في الدوا والمجتمعات والعائلات. إن تكريم المرأة ليس مجرد إجراء شكلي في مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بل يشكل جوهر رسالتنا".

وأيّده في ذلك الدكتور ساهيتيا ك. تشاتورفيدي، الأمين العام مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، مؤكدًا أن دعم المجلس يعكس التزامه بتحقيق النمو الشامل ودعم المجتمع. وأضاف: "نؤمن في مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، بأن التقدم الاقتصادي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع المسؤولية الاجتماعية. إن دعم مؤسسة مارتي ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز بيئات يزدهر فيها التعليم والمساواة بين الجنسين والقيادة المجتمعية معًا. حيثما يتم تكريم المرأة، تسود المودة والرحمة ويرتقي المجتمع. نحتفل اليوم برحلة شجاعة تجاوزت حدود الراحة، ونجاح تخطى كل القيود، مما يجعل هذا اليوم يومًا مميزًا بمعنى الكلمة".

كما حضر الحفل سكاندان ماهالينغام، عضو مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، وأكد مجددًا على أهمية الحدث وكفاءة الفائزات بالجوائز.

يشار بأنه منذ تأسيسها في 2013 – 2014، وسّعت مؤسسة مارتي نطاق نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند من خلال مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة، حيث دعمت تعليم أكثر من 280 فتاة، إلى جانب إطلاق برامج في مجال الأمن السيبراني وريادة الأعمال والتنمية المجتمعية. وأسهمت السيدة إم جيه إف ليون إم جي أوما، رئيسة مجلس الإدارة، بدور رئيسي في مسيرة المؤسسة، إذ ساهمت قيادتها في تحويلها إلى محفز للنمو الشامل، وتعزيز الفرص المتاحة للمجتمعات المحرومة من خلال العمل المستدام على مستوى المجتمعات وحملات الدعم والمساندة.