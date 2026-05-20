الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة التنمية الغذائية (التنمية)، من خلال شركتها التابعة "التنمية الزراعية"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة والمنتجات ذات القيمة المضافة، عن فوزها بجائزتين من جوائز "منتج العام 2026 – الخليج" ضمن فئتي الدجاج المجمّد والدجاج المتبّل.

وشملت المنتجات الفائزة تشكيلة التنمية الجديدة من منتجات الدجاج بالبقسماط المجمدة، إلى جانب منتجات "أسرار الطعم" لصدور الدجاج الطازجة المتبلة بفلفل شقراء، وهو نوع من الفلفل المميز الذي تتم زراعته في منطقة شقراء شمال غرب مدينة الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة المستمر بتطوير منتجات مبتكرة ترتكز على الجودة، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب إبراز المكوّنات والنكهات المستوحاة من الهوية السعودية.

وتُعد جائزة "منتج العام" أكبر جائزة عالمية تعتمد على تصويت المستهلكين لتكريم الابتكار في المنتجات، حيث تم إطلاقها عام 1987 في فرنسا، لتُنظّم اليوم في أكثر من 40 دولة حول العالم. ويتم اختيار المنتجات الفائزة بناءً على دراسات مستقلة لآراء المستهلكين تُنفذها جهات بحثية متخصصة مثل NielsenIQ وفق معايير تشمل الابتكار وجاذبية المنتجات والرغبة في الشراء.

وتمثل مجموعة التنمية الجديدة من منتجات الدجاج بالبقسماط نقلة نوعية في فئتها، إذ تُطرح كأول منتج في السوق مُحضّر بالكامل من دجاج طازج سعودي 100%، في خطوة تعيد تعريف معايير هذه الفئة التي تعتمد تقليدياً على الدجاج المجمد المستورد. وقد تم تطوير المجموعة استناداً إلى أبحاث موسعة لفهم تفضيلات المستهلكين، وتقديم منتجات تجمع بين الجودة والطعم وسهولة التحضير.

كما تضم المجموعة منتجات PLUS المبتكرة، والتي تتميز بطبقة بقسماط غنية تحتوي على ما يعادل ثلثي كوب من الخضروات في كل عبوة لتقديم قيمة غذائية إضافية دون التأثير على الطعم. كذلك أطلقت التنمية منتجاً مستوحى من المطبخ الكوري الرائج، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تقديم تجارب جديدة تتماشى مع تغير أذواق المستهلكين.

أما المنتج الثاني الفائز، سلسلة "أسرار الطعم" لصدور الدجاج المتبلة بفلفل شقراء الشهير، فيجسد توجه التنمية نحو توظيف المكونات المحلية ضمن منتجات عصرية سهلة التحضير. ويُصنع المنتج من صدور دجاج سعودي طازج 100%، ويعتمد على فلفل شقراء، أحد المكونات المرتبطة بالموروث الغذائي السعودي، والذي تم اعتماده ضمن مبادرة "تذوق السعودية" كأحد المكونات التراثية المحلية.

ومن خلال الاعتماد على هذا المكوّن المحلي، تسهم التنمية في دعم المزارعين المحليين وتعزيز القطاع الزراعي في المملكة، إلى جانب تقديم منتج يجمع بين الهوية المحلية واحتياجات المستهلك العصري الباحث عن الجودة وسهولة الاستخدام.

وبهذه المناسبة، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:

"يجسد هذا الإنجاز نجاح الاستراتيجية التي نتبعها، ويعكس روح التعاون والشغف التي تتميز بها فرق العمل لدينا، والتي تواصل تطوير منتجات مبتكرة تحظى بثقة المستهلكين وتلبي تطلعاتهم، بالاعتماد على مكونات طازجة ومحلية. وينطلق ذلك من حرصنا المستمر على تقديم منتجات تجمع بين الجودة والطعم وسهولة التحضير، بما يواكب احتياجات المستهلكين ويعزز مسيرة تطويرنا المستمر.

ويحمل هذا التكريم للعام الخامس على التوالي أهمية خاصة بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة رؤيتنا ويمنح فرقنا دافعاً إضافياً لمواصلة التقدم، وتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين في المملكة والمنطقة."

من جهته، قال ماركوس ديلورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الزراعية، قطاع الدواجن في شركة التنمية الغذائية:

"تعكس هذه الجوائز حرصنا الدائم على تطوير منتجات تنطلق من فهم حقيقي لاحتياجات المستهلكين وتوقعاتهم. نواصل العمل على تقديم تجارب غذائية تجمع بين الجودة والطعم وسهولة التحضير، مع الحفاظ على أعلى المعايير عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج."

كما أضافت زين عطار، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية:

يمثل هذا التكريم محطة مهمة بالنسبة لنا، ويعكس نجاح رؤيتنا في تطوير منتجات مبتكرة من مكونات محلية وتعكس احتياجات السوق السعودي. كما يؤكد التزامنا المستمر بدعم منظومة الأمن الغذائي وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين في المملكة".

ويأتي هذا التكريم ليعزّز مكانة التنمية كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، ويؤكد استمرارها في تطوير منتجات مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين وتدعم نمو القطاع الغذائي في المملكة.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية. يشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وتدير الشركة 161 مزرعة بالإضافة إلى سبع فقاسات وستة مصانع أعلاف وستة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ)، وإلى جانب ذلك، تدير أربعة مصانع إضافية للمعالجة عبر عملياتها المشتركة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة، وتحويل المخلفات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.Tanmiah.com.

