أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن استعراض أربعة ابتكارات جديدة خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي سيقام في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2026 في مركز أدنيك في العين.

تتضمن الابتكارات الأربعة، والتي تم تطويرها من خلال البرامج البحثية في الجامعة وبالتعاون مع الشريك الصناعي "سلال"، جهاز "تاتش رايب" و"بولين ماتيك" و"بلانت إيه آي" و"إيريال ييلد"، حيث يعالج كلُّ منها تحديًا مختلفًا في الإنتاجية الزراعية وجودة الغذاء وكفاءة استخدام الموارد.

ويعد المؤتمر والمعرض الزراعي منصة وطنية استراتيجية تجمع المزارعين والمستثمرين ومؤسسات من القطاع الحكومي ومؤسسات بحثية وخبراء القطاع الصناعي، بهدف تبادل المعرفة ودفع عجلة التقدم في مجال الزراعة المستدامة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يُعد القطاع الزراعي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتلتزم جامعة خليفة بضمان مساهمة بحوثها بشكل مباشر في دعم هذه الأولوية الوطنية. وقد تم تطوير الابتكارات التي نستعرضها في هذا المؤتمر في دولة الإمارات ، وصُمِّمَت بما يتناسب مع ظروف المنطقة، كما تعكس رؤيتنا بأن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المُطَوَّرَة محليًا. وفي هذا الإطار، نفخر بتقديم هذه الحلول والأدوات العملية التي تخدم القطاع الزراعي في الدولة وتُساهِم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي على المدى الطويل".

تغطي الابتكارات الأربعة مختلف مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بدءًا من تقييم الحصاد لغاية رصد صحة المحاصيل والتلقيح. ويُعَد "تاتش رايب" أول جهاز لاختبار نضج الفاكهة في دولة الإمارات وقد حصل على براءة اختراع أميركية، حيث يعتمد على مستشعر قابل للارتداء ومُثَبَّت في الإبهام ومدعم بالذكاء الاصطناعي لتقييم نضج الثمار ومدى صلابتها مباشرة على الشجرة في ثوان ودون إلحاق الضرر بالمحصول.

يقدم جهاز "بلانت إيه آي" كشفًا للأمراض مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في البيوت الزجاجية، بدقة تصل إلى 98.5 بالمئة عبر 10 أنواع من النباتات، ويحظى بلوحة تحكم متكاملة تتيح مراقبة جميع المرافق في الزمن الفعلي. ويتسم هذا الجهاز بخصائص متقدمة، منها نماذج اللغة والرؤية المدربة على بيانات من مزارع حقيقية ونظام مساعدة متعدد الفروع.

طُوّر نظام "بولين ماتيك" بالتعاون مع شركة "سلال"، حيث يوفر للمزارعين جهاز تلقيح يدوي منخفض التكلفة يعتمد على تكنولوجيا تشغيل ذكية قائمة على الاهتزاز. وتم تصميمه لاستخدامه مع محاصيل مثل الطماطم والفراولة والتوت الأزرق والخيار.

طُور نظام "إيريال ييلد" أيضًا بالشراكة مع "سلال"، ويعتمد على المسح بالطائرات المسيرة ويوظف الذكاء الاصطناعي للكشف عن نضج الثمار لتوفير تقديرات آلية لإنتاج المحاصيل، كما يساهم في تزويد لوحات التحكم الذكية في البيوت البلاستيكية بالبيانات، ما يمنح المزارعين رؤية شاملة ودقيقة لحالة المحاصيل في مساحات زراعية واسعة.

#بياناتشركات