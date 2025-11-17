يقام معرض فيسبا الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض فيسبا الشرق الأوسط، المعرض العالمي الرائد والمتخصص في قطاعات الطباعة الرقمية والمنسوجات واللافتات وطباعة الشاشة العالمية، عن برنامج مؤتمره لعام 2026.

يُعقد المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض، ويسلط الضوء على النمو والتنوع المستمرين في قطاعي الطباعة واللافتات في الشرق الأوسط، كما يُسلط الضوء على الفرص الجديدة والاتجاهات المستقبلية لتطوير الأعمال في هذه القطاعات.

ويعكس جدول أعمال المعرض الاحتياجات المتطورة لسوق إقليمية سريعة التوسع، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتخصيص، مما يعزز التزام معرض فيسبا بتبادل المعرفة والتطوير المهني والتقدم طويل الأمد في هذا القطاع.

كما سيسلط اليوم الافتتاحي للمعرض الضوء على تطور صناعة الطباعة في المنطقة، حيث سيقدم جورج سيمونيان، الأستاذ في جامعة بدر، تحليلاً تاريخياً للتحولات التي شكلت العقد الماضي، من توسع التقنيات الرقمية إلى تغير توقعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية.

وسيخوض جون بيلي، مؤسس بريسيجن بروكو، في رحلة عميقة من إدارة أعمال الطباعة المحلية في المملكة المتحدة إلى أن يصبح شريك إنتاج دولي، ويقدم رؤى حول تحديد اللحظة المناسبة للتوسع، وإنشاء علاقات عالمية موثوقة، والحفاظ على هوية العلامة التجارية أثناء التوسع عبر الحدود، بالإضافة إلى تحديد الفرص التي تخلقها التكنولوجيا الجديدة للصناعة.

وفي هذا الإطار علق بيلي قائلاً: "التحول الرقمي لا يقتصر على تبني تقنيات جديدة، بل يتعلق بعقلية العمل، بدءًا من القيادة وصولًا إلى المشغلين، وبمجرد أن يبدأ موظفوك بالتفكير الرقمي أولًا، ستتوقف عن قياس النجاح بتكلفة كل ورقة، وتبدأ بالتركيز على السرعة والمرونة والخبرة".

وأضاف بيلي قائلاً:" يُمثل الذكاء الاصطناعي فرصةً نادرةً في قطاع الطباعة، فمن يتبنّاه بذكاءٍ وأخلاقٍ سيزدهر، ومن لا يُخاطر بالتخلف عن الركب، ولهذا السبب أنا متحمسٌ لرؤية كيف تتبنى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الابتكار بالفعل".

وتزامناً مع بروز المملكة العربية السعودية كمركز تجاري استراتيجي، سيوضح أميت راديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أطلس، كيف تُسهم رؤية المملكة 2030 ومشاريع التنمية الحكومية الكبرى في خلق فرص جديدة لمقدمي خدمات الطباعة، كما سيحصل الحضور على إرشادات عملية حول دخول السوق، وتنمية الشراكات، والوضع التنظيمي في أحد أسرع أسواق القطاع نموًا.

وسيسلط اليوم الثاني من الحدث الضوء على مجال التحول الإبداعي والرقمي، مع كريس مين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال إينك، الذي يفحص القوة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط كمركز للطباعة عند الطلب.

وفي هذا السياق قال مين: "في معرض فيسبا الشرق الأوسط، نهدف إلى ربط الروابط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبين البرمجيات والإنتاج، وبين الإبداع والأتمتة. إن إمكانات الطباعة عند الطلب في المنطقة هائلة، والأشخاص الذين يقودونها هم ما يجعلونها مثيرة للاهتمام".

كما ستستكشف جلسات أخرى خلال اليوم كيف يلعب التصميم المرئي واللافتات دورًا أساسيًا في تشكيل تجارب وبيئات هادفة للعلامات التجارية، مع رؤى ثاقبة من قبل نيتا أوديدرا، مديرة الاستراتيجية في بلو راين إندستريز.

كما سيتم تسليط الضوء أيضًا على قطاع طباعة الملابس، مع التركيز على التطور السريع والتوازن بين الإبداع والجودة والإنتاج، حيث سيُقدِّم كارلو بيبي، مؤسِّس شركة كوشيما، جلسة دورية، وكيف يمكن الاشتراك في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" في سير العمل اليومي لدعم البحث وإنشاء المحتوى وتحسين استجابة العملاء.

وفي اليوم الثالث من المعرض، سيركز البرنامج على الاستدامة ومستقبل الإنتاج، حيث ستناقش ديبورا إيزابيلا توبينغ، رئيسة الاستدامة المؤسسية والشؤون الحكومية في شركة إبسون الشرق الأوسط، وراية مكاوي، الرئيسة الإقليمية للشؤون الحكومية والاستدامة في شركة ثري إم، كيفية دمج الاستدامة في الثقافة التنظيمية، مع التركيز على كيفية مواءمة الشركات بين فرق العمل والعمليات والقيم لدعم الالتزامات البيئية طويلة الأجل.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، سيقدم مارك بويت، المحلل الرئيسي في شركة كي بوينت إنتليجنس، جلسة استشرافية بعنوان "الطباعة المستقبلية: خطوات نحو الأتمتة"، حيث يستكشف مواضيع مثل الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد.

وبهذه المناسبة قال بازيل قاسم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا): "تظل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في مجال الاتصالات المطبوعة والمرئية، مع الطلب القوي والاستثمارات الجديدة والتعاون العالمي المتزايد".

وأضاف قاسم قائلاً: " لقد تم تصميم برنامج مؤتمر 2026 لتزويد الشركات برؤى استراتيجية وأدوات عملية، بدءًا من دخول الأسواق عالية النمو مثل المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى التوسع من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الإنتاج الإبداعي، وترسيخ الاستدامة، لذا نحن ملتزمون بتوفير منصة مثالية تُتيح تبادل المعرفة بحرية، مما يُمكّن القطاع من النمو معًا".

