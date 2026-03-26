المنامة - جامعة الخليج العربي: نظمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي فعالية «يوم المهنة 2026» ضمن برنامج تطوير المهارات القيادية والأخلاقية والاحترافية (LEAP)، وذلك بمقر الجامعة في المنامة، بمشاركة واسعة من خريجي الجامعة من الأطباء الاستشاريين، وبحضور طلبة السنة السادسة المرشحين للتخرج.

ويأتي تنظيم «يوم المهنة» كفعالية سنوية تهدف إلى توعية طلبة الطب بالفرص التدريبية المتاحة في مرحلة ما بعد التخرج، وإطلاعهم على آليات الالتحاق ببرامج الإقامة الطبية داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، إضافة إلى مساعدتهم في اختيار التخصص المستقبلي المناسب وفق ميولهم وكفاءاتهم الأكاديمية.

وتضمن البرنامج جلسات موسعة استعرضت مسارات البورد الإقليمية والدولية، بما في ذلك برامج التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، ودول الخليج، إلى جانب مناقشة متطلبات القبول، وآليات إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات المهنية، وفرص استكمال الدراسات العليا، كما خُصصت جلسات لمناقشة طبيعة عدد من التخصصات الطبية، وما يميز كل مجال من حيث بيئة العمل، والمهارات المطلوبة، وآفاق التطور المهني.

وأكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية، الأستاذ الدكتور محمد مددين، أن يوم المهنة يمثل محطة مفصلية في المسار الأكاديمي لطلبة الطب، إذ يتيح لهم فرصة التفكير الاستراتيجي في مستقبلهم المهني، والاطلاع على التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا. وأضاف أن الطب اليوم يشهد تطورات نوعية مدفوعة بالتقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والعلاجات الجينية، وهو ما يتطلب من الأطباء المستقبليين استعدادًا معرفيًا ومهاريًا يتجاوز الإطار التقليدي للممارسة الطبية.

وأشار إلى أن بناء الطبيب المعاصر لا يقتصر على التميز العلمي فحسب، بل يشمل أيضًا مهارات التواصل الفعّال، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتحلي بالقيم الإنسانية في التعامل مع المرضى، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والوعي الأخلاقي والقدرة على القيادة في مختلف البيئات الصحية.

وأوضح أن يوم المهنة يضع أمام الطلبة خارطةً تفصيلية لمسارات الانطلاق نحو مرحلة ما بعد التخرج، حيث يشرح لهم برامج الإقامة الطبية بمختلف تخصصاتها وشروط الالتحاق بها، كما يوضح لهم فرص استكمال المسار الأكاديمي نحو الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما يمنح الطلبة صورة متكاملة يُبنى عليها قرارهم في تحديد مسيرتهم المهنية.

ومن جانبها، قالت رئيسة برنامج تعزيز المهارات القيادية والاحترافية لدى الطلبة في جامعة الخليج العربي، الدكتورة ديبا جيرجبوري، إن يوم المهنة يُعد منصةً استراتيجيةً تربط الطلبة، لا سيما طلبة السنة السادسة، بخريجي الجامعة ونخبةٍ من المتخصصين من داخل المنطقة وخارجها، بما يُثري خبراتهم ويمنحهم رؤيةً أوضح لمساراتهم المهنية المستقبلية.

وأكدت أن اللقاء يعكس التزام الجامعة بتمكين طلبتها من الكفاءات القيادية والمهنية، وتعزيز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات تخصصية مدروسة، في بيئةٍ حواريةٍ تفاعليةٍ.

ويُعد «يوم المهنة» جزءًا من برنامج متكامل يمتد على مدار سنوات الدراسة الست، ويهدف إلى تنمية مهارات القيادة والاحترافية والتواصل والعمل الجماعي لدى الطلبة، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهم المهنية مع الأكاديميين والممارسين الصحيين، بما يعزز جاهزيتهم للانتقال بثقة من مقاعد الدراسة إلى ميادين الممارسة الطبية المتخصصة.

