المنامة، مملكة البحرين: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن انضمام بنك ستاندرد تشارترد شريكاً استراتيجياً لنسخته الرابعة، التي تُعقد يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

ويأتي انضمام بنك ستاندرد تشارترد بصفته شريكاً استراتيجياً امتداداً لشراكته المستمرة مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عبر نسخ متعاقبة، بما يعكس التزامه طويل الأمد بتعزيز التمويل المستدام وتمويل التحول في مملكة البحرين وعلى مستوى المنطقة الأوسع.

وتُعقد نسخة عام 2026 من المنتدى تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ"، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 500 من القادة وصنّاع القرار الإقليميين والدوليين، من بينهم وزراء، وجهات تنظيمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومستثمرون، وخبراء عالميون. وسيناقش البرنامج كيف تسهم الاستدامة والعمل المناخي في إعادة تشكيل التنافسية الوطنية ودفع النمو الاقتصادي وخلق الفرص، في ظل انتقال اقتصادات المنطقة نحو مستقبل منخفض الكربون.

ويعكس استمرار مشاركة بنك ستاندرد تشارترد في المنتدى مكانته الريادية عالمياً في مجال التمويل المستدام وتمويل التحول، مدعوماً بالتزام واضح بالوصول إلى صافي انبعاثات ممولة صفري بحلول عام 2050، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المتوافقة مع العمل المناخي، إلى جانب نهج يركز على دعم العملاء في مسيرتهم نحو التحول إلى اقتصادات أكثر مرونة وشمولية. وتُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك، حيث توجه قرارات تخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، وتقديم الاستشارات للعملاء عبر مختلف أسواقه العالمية.

وعلى مستوى الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضطلع بنك ستاندرد تشارترد بدور محوري في تقديم الاستشارات، وهيكلة الصفقات، وجمع أصحاب المصلحة لدعم نمو أسواق التمويل المستدام. ويعمل البنك بشكل وثيق مع الحكومات، والجهات التنظيمية، والشركات، والمؤسسات المالية لتطوير أطر التمويل المستدام، ودعم التوافق التنظيمي، وتسريع تبني أدوات التمويل الأخضر وتمويل التحول. ويشمل ذلك دعم البنوك المحلية والإقليمية في تعزيز قدراتها في مجال التمويل المستدام، وتصميم الأطر والسياسات، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في قرارات الإقراض والاستثمار.

وخلال عام 2025، دعم بنك ستاندرد تشارترد عدداً من المؤسسات المصرفية في إصدار أطر التمويل المستدام الخاصة بها، من بينها بنك البحرين الوطني (NBB)، وبنك البحرين الإسلامي (BisB)، وبنك البحرين والكويت (BBK)، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية لمملكة البحرين، مع تركيزها على التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وحماية التنوع البيولوجي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.

وفي تعليق له على الشراكة، قال الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين، "يُعد التمويل المستدام وتمويل التحول محوراً أساسياً في دعمنا لعملائنا والأسواق التي نعمل فيها. ويسرّنا مواصلة شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والمساهمة في تعزيز الأطر، وحشد رؤوس الأموال، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة ومنخفض الكربون في مملكة البحرين والمنطقة الأوسع".

ومن جانبها، ستمثل لينا عثمان، المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، البنك في المنتدى، حيث تشارك في جلسة تمويل رفيعة المستوى بعنوان "إطلاق التمويل المناخي – مسارات مبتكرة للتحول والمرونة"، والتي ستركز على حشد رأس المال التحفيزي، وتطوير تمويل التحول والتكيف، وتوسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة لدعم خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحقيق النمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهتها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسسة المنتدى ومنظمته:

"يُعد بنك ستاندرد تشارترد شريكاً ثابتاً وقيّماً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة. إن ريادته في مجال التمويل المستدام وتمويل التحول، إلى جانب دوره العملي في دعم تطوير الأسواق وبناء القدرات المؤسسية، يجعله شريكاً استراتيجياً طبيعياً في وقت يواصل فيه المنتدى الانتقال من الحوار إلى التنفيذ".

وستتناول نقاشات النسخة الرابعة من المنتدى مجموعة واسعة من المحاور، تشمل توافق الرؤى والسياسات الوطنية، والتمويل المستدام وتمويل التحول، وانتقال الطاقة وخفض الانبعاثات الصناعية، والسياسات والتنظيمات المناخية، وأسواق الكربون والتنوع البيولوجي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والابتكار وريادة الأعمال المناخية، وبناء القدرات من أجل التنفيذ.

كما سيشهد المنتدى برنامج ورش عمل معززاً يركز على التنفيذ العملي، تقوده كي بي إم جي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة أنثيس، بهدف تمكين صناع السياسات والمؤسسات المالية والشركات من أدوات عملية لتحويل الطموحات المناخية إلى خطوات قابلة للتطبيق. وستتناول الجلسات بناء استراتيجيات موثوقة للوصول إلى الحياد الصفري، وأطر التوريد المسؤول، والتعامل مع المشهد المتطور لأسواق الكربون وآليات المادة السادسة، وتعزيز العلاقة بين أداء الاستدامة والسمعة والقيمة طويلة الأجل.

وتحظى نسخة عام 2026 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بدعم الشركاء الرئيسين: بنك البحرين والكويت ومنصة صفاء وشركة تبريد البحرين؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك الخليج الدولي كشركاء استراتيجيين. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشاريةBCG))، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (ASRY)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (BASREC)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (GARMCO)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج كشركاء منتدى. ويشارك تمكين، وحسن رضي ومشاركوه، مجموعة جي إف إتش المالية GFH))، وشركة يونيتد إنتربرايزز كشركاء داعمين، فيما تضم قائمة شركاء التعلم جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلّم والتطوير، إلى جانب عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT ميديا، كشركاء إعلاميين، وذا باترفلاي إفكت كشريك للتسويق.

