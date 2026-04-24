• حظي الجناح على اهتمام عالمي واسع خلال فعاليات "معرض خدمات الدفاع آسيا 2026"، حيث استقبل 6,645 زائراً على مدار أربعة أيام، واستعرض القدرات الدفاعية المتقدمة للدولة

• أكدت المشاركة الناجحة للجناح في "معرض خدمات الدفاع آسيا 2026" الدور المهم لتعزيز التعاون الدفاعي الدولي

• استقبل الجناح وفوداً رفيعة المستوى من 21 دولة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في الابتكار الدفاعي

أبوظبي / كوالالمبور: اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع الآسيوية (DSA) 2026 اليوم (الخميس) بنجاح كبير، مسدلاً الستار على أربعة أيام شهدت زخماً كبيراً بعد التفاعل الاستثنائي من الوفود الدولية المشاركة في المعرض، وعقد اجتماعات لمناقشات حول شراكات استراتيجية، والتعاون الدولي في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت مشاركة دولة الإمارات في المعرض بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، حيث حظي الجناح الوطني لدولة الإمارات على اهتمام كبير من المؤسسات الدفاعية والأمنية الدولية المشاركة، مسلطاً الضوء على التزام الدولة بتعزيز الشراكات العابرة للحدود ودفع نمو قطاع الصناعات الدفاعية العالمي.

واستقبل الجناح أكثر من 1,400 زائر في اليوم الرابع والأخير من الحدث، ليرتفع إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الأربعة إلى 6,645 زائراً، من بينهم مسؤولون حكوميون بارزين، وقادة عسكريون رفيعو المستوى، وصنّاع قرار من كبرى الشركات الدولية.

ومن أبرز الشخصيات التي زارت الجناح في اليوم الرابع راجا جعفر ابن المرحوم راجا مودا موسى، ولي عهد ولاية بيراك الماليزية؛ وسعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى ماليزيا؛ وسعادة الشيخ عباس بن إبراهيم الحارثي، سفير سلطنة عُمان لدى ماليزيا؛ واللواء توفيق مختار، وزير الداخلية المصري.

وعلى مدار أيام المعرض، استقبل الجناح وفوداً رسمية رفيعة المستوى من 21 دولة، من بينها سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، وماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وفيجي، ما عزز مكانته باعتباره منصةً رائدةً للتعاون الدولي والحوار الاستراتيجي في قطاع الدفاع على الصعيد العالمي.

وخلال اليوم الختامي، عقد الجناح 49 اجتماعاً رفيع المستوى بين الشركات الدفاعية الإماراتية المشاركة وكبار ممثلي المؤسسات الدولية، لبحث فرص التعاون وآفاق الشراكات طويلة الأمد.

وبذلك، بلغ إجمالي الاجتماعات التي استضافها الجناح على مدى أيام المعرض الأربعة 285 اجتماعاً، مسجلاً معياراً جديداً في مستوى التفاعل الاستراتيجي، ومعززاً مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في أبرز الأسواق الدفاعية الإقليمية والعالمية.

وخلال المعرض، استعرضت نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، من بينها مجموعة إيدج، وكاليدس، وريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث ابتكاراتها الدفاعية متعددة المجالات، والتي شملت الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأنظمة الجوية والبرية، والحلول الدفاعية البحرية، مما حظي باهتمام واسع من الوفود الزائرة ورسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً للتميز في الصناعات الدفاعية المتقدمة وتطوير تقنيات المستقبل.

وشكّل الجناح الوطني لدولة الإمارات بوابة مهمة للمجتمع الدفاعي العالمي للتواصل مع الشركات الإماراتية الرائدة واستكشاف حلولها المبتكرة.

