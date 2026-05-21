تمت إقامة المعرض بمشاركة أكثر من 80 جهة توظيف من قطاعات الأعمال والهندسة والذكاء الاصطناعي والإعلام والرعاية الصحية والتقنيات الناشئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي معرض الوظائف 2026، الذي جمع على مدى يومين نخبة من جهات التوظيف الرائدة، وخبراء من مختلف القطاعات، والطلبة، ضمن منصة مهنية متكاملة هدفت إلى فتح آفاق التوظيف، وتعزيز التواصل المباشر بين الطلبة وأصحاب العمل، وإتاحة فرص نوعية للتوجيه المهني والتعرّف إلى متطلبات سوق العمل المتغيرة. ويأتي المعرض في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التكامل بين التعليم العالي وقطاع الأعمال، ودعم جاهزية الخريجين للمشاركة بكفاءة في بيئات العمل المستقبلية.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 70 شركة من قطاعات متعددة شملت إدارة الأعمال، والتمويل، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهندسة المعمارية، والإعلام، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الحيوية، ما يعكس تنامي الطلب على الخريجين الذين يجمعون بين الكفاءة التخصصية والقدرة على التكيّف مع المتطلبات المتغيرة لبيئات العمل الحديثة.

ووفقاً لتقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تشهد المهارات الأساسية لنحو 40% من القوى العاملة تحولاً بحلول عام 2030، مع تزايد تركيز أصحاب العمل على مهارات التفكير التحليلي، والإلمام بالتقنيات الحديثة، والقدرة على التواصل، والمرونة، والتعلّم المستمر. وفي هذا السياق، تكتسب مبادرات مثل معرض الوظائف الذي تنظمه أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي أهمية متزايدة في ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وسجل المعرض 793 طلب تسجيل مسبق من الطلبة، في حين بلغ عدد المشاركات الفعلية نحو 704 مشاركات على مدار يومي الفعالية. وأتاح المعرض للطلبة فرصاً مباشرة للتواصل مع مسؤولي التوظيف من خلال جلسات التعارف المهني، والنقاشات الوظيفية، والمقابلات الميدانية عبر مجموعة واسعة من التخصصات. كما شهد المعرض إجراء 1200 مقابلة وظيفية خلال يومين، مع حضور لافت من طلبة كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

علقت الدكتورة روما راينا، رئيسة التحالفات والشراكات المؤسسية في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي على المبادرة قائلة: "يجسد معرض الوظائف التزام الأكاديمية المستمر ببناء روابط قوية بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال. ولا يقتصر دور هذه المبادرة على إتاحة فرص التوظيف، بل تمتد لتمنح الطلبة فهماً أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وفرصاً للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويمنحهم الثقة اللازمة للانطلاق بكفاءة في بيئات العمل المعاصرة".

وشملت الجهات المشاركة عدداً من الشركات الإقليمية والدولية البارزة، من بينها بركات، وتالي سوليوشنز، وأجايا للرعاية الصحية، وغيتس للهندسة والخدمات، ويونيون كوب، وتوريسيد الشرق الأوسط، وإكسبيديتورز، وإنوفيشنز جروب، ونيكن سيكي، إلى جانب مجموعة واسعة من المؤسسات الأخرى.

وأكد مسؤولو التوظيف تزايد الطلب على الخريجين الذين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية، وفي مقدمتها التواصل الفعّال، والقدرة على حل المشكلات، والإلمام بالتقنيات الرقمية، والمرونة في التكيّف مع بيئات العمل المتغيرة. كما شددوا على الأهمية المتزايدة للمهارات الهجينة التي تجمع بين التخصص والخبرة التطبيقية، في ظل تسارع اعتماد القطاعات المختلفة على الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي في العمليات اليومية.

وإلى جانب فرص التوظيف، سلط المعرض الضوء على منظومة المبادرات الأوسع التي تعتمدها الأكاديمية لتعزيز قابلية التوظيف، والتي تشمل برامج التدريب العملي، والشراكات مع قطاعات الأعمال، ومختبرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، واستوديوهات الإنتاج الإعلامي، وبرامج الشهادات المهنية، والمقابلات التجريبية، وفرص بناء العلاقات المهنية، إلى جانب بيئات تعليمية تطبيقية مصممة لتعزيز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل.

وتنظر أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي إلى معرض الوظائف كمنصة استراتيجية تسهم في بناء منظومة أكثر قوة لاستقطاب وتنمية الكفاءات، من خلال ترسيخ التعاون الفاعل بين الطلبة، وأصحاب العمل، والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم إعداد كوادر مهنية قادرة على المنافسة عالمياً ومواكبة متطلبات المستقبل.

نبذة عن أكاديمية مانيبال للتعليم العالي – فرع دبي

تُعد أكاديمية مانيبال للتعليم العالي (MAHE) - فرع دبي، مؤسسة تحظى بتقدير عالمي وملتزمة بالتميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، وهي حاصلة على ترخيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تصنيف خمس نجوم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتوفر الأكاديمية بيئة تعليمية عالمية المستوى تهدف إلى إعداد الطلاب لتحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يشهد تغيرات متسارعة.

تأسس فرع دبي عام 2000 كأول حرم دولي لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي التي تُعد أكبر جامعة خاصة في الهند، ويضم أكثر من 2,600 طالب من أكثر من 50 جنسية، تدعمهم هيئة تدريسية متميزة تتكوّن من أكثر من 150 أستاذاً. وتقدّم الجامعة أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً في تخصصات تشمل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، والتصميم، والهندسة المعمارية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، وعلم النفس.

يقع الحرم الجامعي في مدينة دبي الأكاديمية الدولية، ويبلغ مساحته 750,000 قدم مربع، ويضم مختبرات متقدمة، واستوديوهات متخصصة، ومراكز للإبتكار، ومرافق حياة طلابية نشطة، مما يعزز النمو الأكاديمي والإبداعي والشخصي.

