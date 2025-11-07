• الجائزة تعكس الجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك لتعزيز الاستدامة من خلال أيقونته المعمارية

• برج "الوطني" يشكل نموذجاً متكاملاً في تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والتصميم الأخضر

• المقر الرئيسي للبنك أصبح علامة فارقة في أفق مدينة الكويت ونموذجًا يحتذى في القطاع المالي

• المبنى رسّخ مكانته كمعلم حضاري يجسد التزام البنك بالابتكار والمسؤولية البيئية

في إنجاز جديد يؤكد ريادته في تبني أعلى معايير الاستدامة، فاز مبنى بنك الكويت الوطني بجائزة «التميز الخليجي في كفاءة الطاقة للمباني 2025» عن فئة أفضل مبنى مالي، وذلك خلال المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء الذي انعقد في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبالتعاون مع لجنة الترشيد وخدمات المشتركين التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك، رئيس مجموعة الإدارة الهندسية في بنك الكويت الوطني السيد/عزت حلال، وشهد المنتدى مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء في دول مجلس التعاون، حيث تم مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك.

وتُعد جائزة التميز الخليجي في كفاءة الطاقة للمباني إحدى الفئات الرئيسية التي تهدف إلى تكريم الابتكار والريادة في تصميم وتشغيل المباني ذات الكفاءة العالية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بترشيد الاستهلاك كركيزة أساسية للأمن المائي والكهربائي في المنطقة.

ويبرهن هذا الإنجاز على الجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك لتعزيز الاستدامة من خلال مبنى لا يمثل أيقونة معمارية فحسب، بل يشكل نموذجاً متكاملاً في تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والتصميم الأخضر، ليُرسي معياراً جديداً للتميز التشغيلي والمسؤولية البيئية في القطاع المالي الخليجي.

كما تعكس الجائزة حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة دوره المسؤول تجاه دعم ومساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود البنك في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، ويجسد المقر الرئيسي للبنك تطبيقًا عمليًا لهذه الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق أهداف البنك البيئية الطموحة.

أيقونة الاستدامة

يمثل المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني أكثر من مجرد مقر مالي، فهو معلم معماري متجذر في التراث والرؤية المستقبلية، صُمم ليجسد قيم البنك ورؤيته الطموحة نحو مستقبل مستدام، ومنذ اكتمال بناؤه عام 2020 أصبح علامة بارزة في أفق مدينة الكويت، مستلهمًا تصميمه من التراث البحري والثقافي الغني للبلاد، مع إبراز الابتكار الهندسي والتميز المعماري.

ويجمع التصميم المتكامل للبرج الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويضم 63 طابقاً، بين الحلول المعمارية والهندسية المبتكرة لتحقيق أقصى درجات الراحة والاستدامة، كما يُظهر البرج كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، حيث يقل استهلاكه بنسبة 42% عن المعايير العالمية، مما يساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 27% وتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط سنويًا.

ويعتمد البرج على مجموعة من الحلول المعمارية والهندسية المبتكرة التي تضمن كفاءته التشغيلية، ومن أبرز هذه المميزات التصميم السلبي (Passive Design)، حيث تم تصميمه بشكل أسطواني لتجنب اكتساب الحرارة الشمسية المباشرة، مما يقلل بشكل كبير من أحمال التبريد، كما تعمل الزعانف الخرسانية الممتدة على طول الواجهة كدرع فعال ضد أشعة الشمس، مما يقلل الحاجة إلى التبريد الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام واجهات زجاجية عالية الأداء مكونة من أربع طبقات عازلة مع تقنيات خفض الانبعاثات، لتحقيق التوازن الأمثل بين الإضاءة الطبيعية والحماية من الحرارة، وتتكامل هذه العناصر مع أنظمة إدارة الطاقة الذكية التي تدمج الأنظمة الإنشائية والميكانيكية بكفاءة، إلى جانب استخدام تقنيات إعادة التدوير التي تشمل مواد بناء معاد تدويرها وتقنيات متقدمة لإعادة تدوير المياه، مما يساهم في خفض النفايات وتحسين جودة الهواء الداخلي.

اعتمادات عالمية تعزز الريادة

يُعد الفوز بجائزة التميز الخليجي استكمالاً لسلسلة من الإنجازات والاعتمادات العالمية التي حصدها برج "الوطني"، فقد حصل على شهادة الفئة الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED 2009 Gold) للمباني الجديدة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC) عام 2022، ليصبح أول مبنى في الكويت يحقق هذا التصنيف، ويعد "LEED" نظاماً لتصنيف المباني الخضراء ويقوم بتقييم استدامة المباني من خلال 7 معايير تشمل: موقع الاستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والطاقة والجو، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية، والابتكار في التصميم، والأولويات الإقليمية.

ويشكل الاهتمام بالبيئة أحد أهم أولويات البنك، إضافة إلى التزامه بالمسؤولية البيئية عبر قياس وتقييم الآثار البيئية لأعماله وإدارة عملياته عبر ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإعادة تدوير المواد، والتركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن تقرير الاستدامة للبنك لعام 2024 هذا الالتزام، حيث نجح البنك في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد ترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية، وتمكن البنك من خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389,914 كيلو واط/ساعة، كما سجل البنك انخفاضاً في استهلاك المياه بنسبة 20.85% خلال العام نفسه، مما يدعم جهود ترشيد المياه في الكويت.

ويواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ورؤية الكويت 2035.

يذكر أن المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني أصبح علامة فارقة في أفق مدينة الكويت، ورسّخ مكانته كمعلم حضاري يجسد التزام البنك بالابتكار والمسؤولية البيئية، ليشكل نموذجًا يحتذى به في القطاع المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات