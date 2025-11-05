رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض "جلفود للتصنيع 2025"، المنصة الإقليمية الأبرز في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات والمقام في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومين، 4 و5 نوفمبر. وتسلّط راكز من خلال مشاركتها الضوء على دورها الريادي كمحرّك رئيسي لقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، حيث تحتضن منظومة متكاملة تضم نحو 1000 شركة تغطي مجالات الإنتاج والمكوّنات والمعدات والتغليف المستدام.

وخلال هذا المعرض، تستعرض راكز بيئتها المتكاملة للأعمال التي تجمع بين سهولة إجراءات التأسيس والترخيص، وتكاليف التشغيل التنافسية، وشبكة النقل واللوجستيات المتطورة، بما يتيح للعلامات التجارية المحلية والعالمية فرصاً أوسع للنمو والازدهار. وتشكل هذه المزايا إحدى الركائز الرئيسة التي تجعل من إمارة رأس الخيمة قاعدة مثالية للشركات الطامحة إلى تأسيس حضور قوي أو توسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يُعد معرض جلفود للتصنيع من أهم المنصات الاستراتيجية التي تتيح لنا التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين وروّاد الصناعة الذين يقودون الابتكار في رسم مستقبل تصنيع الأغذية. لقد أسسنا في راكز منظومة تتكامل فيها الابتكار والكفاءة والاستدامة، مما يمكّن الشركات بمختلف أحجامها من الإنتاج والتغليف والتصدير بقدرة تنافسية عالية انطلاقاً من رأس الخيمة. وتعكس منظومتنا المتنامية من المصنعين والموردين في قطاع الأغذية والمشروبات التزامنا الراسخ بدعم هذا القطاع الحيوي ومساهمتنا في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والنمو الصناعي طويلة المدى في دولة الإمارات."

وتُعد راكز موطناً لمجتمع متنوّع من الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تقود الابتكار عبر سلسلة التوريد المتكاملة، من الإنتاج والمعالجة إلى التغليف والتصدير. ومن أبرز هذه الشركات، شركة شاي أحمد، العلامة العالمية الرائدة في إنتاج الشاي والتي تستخدم مقرها في راكز لتوسيع صادراتها الإقليمية، وإيتالفود، المتخصّصة في إنتاج الأجبان الفاخرة لقطاع الضيافة في الدولة، وسويدنوكس إنترناشونال، المصنعة لخزانات تجهيز الأغذية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وساي فليفرز، المنتجة للمكوّنات والنكهات لعلامات تجارية خليجية، ويونيكاي فودز، إحدى أكبر مجموعات السلع الاستهلاكية اليومية في الإمارات. كما تضم المنظومة مجموعة جرين روك، الرائدة في التغليف المستدام بأكواب ورقية خالية من أي مواد سامة، وسيارا فودز، المنتجة للحوم بمرافق تبريد متقدمة، ويوتيرا الشرق الأوسط للصناعات الزراعية، المتخصّصة في الأسمدة الحيوية الداعمة للزراعة المستدامة، وشوكولالا، العلامة المحلية الرائدة في صناعة الشوكولاتة الفاخرة المصدّرة من منطقة الحمرا الصناعية في راكز.

وتوفّر راكز، بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ والمطارات الرئيسية، إدارة فعّالة لسلاسل الإمداد للشركات التي تتعامل مع السلع سريعة التلف أو الموجّهة للتصدير. كما تتيح مجموعة من المرافق القابلة للتخصيص التي تشمل المستودعات والأراضي والمساحات الإنتاجية المصممة حسب احتياجات المستثمرين، إلى جانب خدمات عملاء متميّزة، مما يجعلها قاعدة قوية للنمو المستدام والتوسّع المستقبلي.

ومع استمرار سوق الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات في مسار نموه المتسارع، مدفوعاً بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتركيز الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي، تواصل راكز التزامها بتمكين الشركات التي تسهم في تطوير وتحديث منظومة إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية في المنطقة.

