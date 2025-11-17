بينما تعزز المملكة حضورها المالي العالمي، تجمع النسخة الثالثة عشرة من القمة السعودية لتمويل التجارة، التي تُعقد في 17–18 نوفمبر 2025 في الرياض، نخبة من قادة المال والتجارة والصناعة في البلاد على مدار يومين من الحوار الاستراتيجي، والتواصل رفيع المستوى، وبناء الشراكات المستقبلية التي تقود مرحلة جديدة من النمو.

تُقام القمة هذا العام تحت شعار "من الإرث إلى المستقبل: تمكين التجارة والتمويل السعودي من خلال القيادة، التحول الرقمي، والنمو المستدام"، حيث ستتناول كيفية تطور النظام المالي السعودي تماشياً مع التحول الوطني الشامل في إطار رؤية المملكة 2030. وتُعد القمة منذ انطلاقها منصة موثوقة لصنّاع القرار في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة لتوحيد الرؤى حول استراتيجيات تعزيز الوصول إلى رأس المال، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودفع التحول الرقمي للتجارة.

على مدار يومين من الحوارات الاستراتيجية، ستكشف القمة ملامح التحولات الجارية في منظومات التجارة السعودية والإقليمية. ومع مشاركة أبرز الاقتصاديين وصنّاع السياسات والمديرين الماليين التنفيذيين (CFOs)، سيقدم البرنامج رؤى عملية حول تعزيز الصادرات غير النفطية، وتأمين التجارة العابرة للحدود، وتمويل المشاريع الضخمة، بما يساهم في تحقيق هدف المملكة بأن تصبح قوة عالمية في مجالي التجارة واللوجستيات.

يبدأ اليوم الافتتاحي بكلمة رئيسية يقدمها الدكتور سعيد الشيخ، المدير العام لمركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والذي سيتناول المشهد التجاري للمملكة من منظور الاقتصاد الكلي وسط التحولات العالمية مع اقتراب عام 2026. وستضع كلمته الإطار العام لجلسات الصباح التي تتضمن أيضاً مداخلة شون باوي، رئيس المنتجات في حلول التجارة العالمية في بنك السعودي الأول (SAB)، حول رقمنة ممرات التجارة السعودية وآليات التمويل التي تسرّع اندماج المملكة في الأسواق العالمية.

كما ستتناول جلسات اليوم الأول دور الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء نماذج تمويل أخلاقية وشاملة، يليها نقاش رفيع المستوى حول واقع تمويل التجارة في مرحلة انتقالية — يتطرق إلى السيولة والمخاطر والمرونة في ظل التقلبات الاقتصادية. وفي جلسة بعنوان "قيادة التميز التجاري: حلول ذكية للنمو العالمي"، سيشارك كل من الدكتور محمد معايطة، المدير المالي التنفيذي لمجموعة المنيف لأنابيب البلاستيك، ومحمد مدحت، المدير المالي التنفيذي لمجموعة AIMCO، رؤاهم حول كيفية استفادة الشركات السعودية من حلول السيولة وهياكل تمويل التجارة للتوسع إقليمياً ودولياً.

كما ستشهد القمة مناظرة متعددة القطاعات تجمع وجهات نظر البنوك مع قادة الصناعة بمشاركة علي ن. الخميس من البنك السعودي الفرنسي (BSF)، وأحمد الشبر من مجموعة روافد القابضة، ومحسن جلالي من شركة لافانا القابضة، لمناقشة تحولات تمويل التجارة بين السيولة والمرونة والفرص وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويستمر الزخم مع مداخلة محمد عتمان من شركة فلاي أكيد (FlyAkeed)، الذي سيتناول العوامل البشرية والاستراتيجية وراء الأداء المالي، تليها حلقة نقاش للمديرين الماليين التنفيذيين بمشاركة قادة من شركة عناية، ومجموعة فارما، والاتحاد السعودي للسيارات، لمناقشة كيفية تأثير التكنولوجيا والمواهب والابتكار التجاري في تعزيز تنافسية المملكة عالمياً.

يفتتح اليوم بكلمة يقدمها أفزال حسين محمد نخيّب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستراتيجية في شركة Trade57، يتحدث فيها عن دفع المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي، مسلطًا الضوء على التحول من مرحلة الاستقرار إلى أنظمة مالية قابلة للتوسع ومدفوعة بالابتكار.

كما سيشارك زيّا مصطفى، المدير المالي لشركة المنتجات الطبية العربية (عناية)، رؤى حول كيفية إعادة تعريف شركات التصنيع لاستراتيجيات التصدير من خلال التمويل الذكي وتكامل سلاسل الإمداد.

في الوقت نفسه، سيقدّم كلٌّ من علاء منصور المدير المالي للمجموعة، وأحمد التهامي المدير المالي لشركة سعودي أمد لخدمات المطارات والدعم اللوجستي، والدكتور سعد المشبّب المدير المالي لشركة جون كوكريل ديفنس وجهات نظرهم من قطاعات الصناعة واللوجستيات والدفاع على التوالي، موضحين تنوع القطاعات التي يشملها التحول القائم على الابتكار المالي.

وفي تصريحٍ قبيل انعقاد القمة، قال Sidh.N.C، مدير : (QnA International)

"تُعد هذه القمة نقطة التقاء بين الاستراتيجية والتنفيذ ،فهي ليست مجرد منتدى للأفكار، بل محفّز فعلي للشراكات والسياسات والاستراتيجيات المالية التي تقود الفصل التالي من نمو المملكة. ومع تسارع وتيرة التحول في المملكة، أصبحت المحادثات حول الرقمنة، والتمويل المستدام، وابتكار التجارة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تجمع القمة السعودية لتمويل التجارة 2025 الأصوات التي تُشكل هذا التطور، وتمكّن القادة من الانتقال من الرؤية إلى التأثير، ومن الطموح إلى التقدم الاقتصادي الملموس."

عن قمة تمويل التجارة السعودية

تُعد القمة السعودية لتمويل التجارة، التي تدخل عامها الثالث عشر، المنصة الرائدة في المملكة لربط قادة الحكومة والصناعة والقطاع المالي العالمي. وبتماشيها مع رؤية 2030، تسهم القمة في تحفيز الحوار وتقديم الحلول التي تمكّن الأعمال، وتعزز الابتكار، وتدعم النمو المستدام. وخلال يومين من الفعاليات، يستكشف المشاركون مستقبل تمويل التجارة، والرقمنة، والتمويل المستدام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر، مع بناء شراكات تُرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والقيادة المالية.

عن (QnA International)

تُعد شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الأعمال (B2B)، حيث تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد من الزمن. تمتلك الشركة محفظة واسعة من المؤتمرات والقمم وبرامج التدريب التي تغطي مجالات متنوعة مثل التمويل التجاري، السياحة والسفر، التكنولوجيا، تمويل سلاسل الإمداد، حفلات الزفاف الوجهة، والموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقوم بتنظيم فعاليات دولية في وجهات متعددة تشمل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، سريلانكا، الأردن، إندونيسيا، وإيطاليا.

