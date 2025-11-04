أبوظبي: أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن انطلاق النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 (روبوكب) في أبوظبي، وهي النسخة الأكبر من نوعها في المنطقة، وذلك في الــ 10 من نوفمبر بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، والذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة و رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

تستمر منافسات (روبوكب 2025) حتى الـــ 15 من نوفمبر ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 700 مشارك وما يزيد عن 2,500 زائر وضيف من جميع أنحاء العالم للتنافس في تحديات الروبوتات ذاتية الحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسابقات أخرى تشمل مختلف الفئات (8 بطولات رئيسة و15 بطولة فرعية). وتتماشى هذه المسابقات مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتؤكد على أهمية العديد من الموضوعات كالتنقل الذكي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة وتكنولوجيات التحديات الإقليمية. ويتضمن الحدث أيضًا ورش ديناميكية عن البحوث الرائدة التي تُجريها جامعة خليفة في مجالات الروبوتات ذاتية الحركة وروبوتات السرب والإدراك الاصطناعي والتفاعل بين البشر والروبوتات وتصميم الأجهزة الروبوتية.

تقام مسابقة كرة القدم للروبوتات البشرية (فئة 5 ضد 5) للمرة الأولى كواحدة من المنافسات الفريدة ضمن نسخة هذا العام من (روبوكب). وكانت مباريات هذه المسابقة ضمن منافسات "بطولة العالم لألعاب الروبوتات البشرية 2025- أولمبياد بكين"، إلا إنها أُدرِجَت حاليًا ضمن منافسات (روبوكب) في أبوظبي. ويتضمن الحدث أيضًا استعراضًا خاصًا لأداء الروبوتات البشرية في الملاكمة والركض والرقص.

وستشارك دولة الإمارات بثلاثة فرق يتكون كل فريق منها من 20 طالبًا في مسابقات دوري (روبوكب للناشئين) ليمثلوا الدولة في فئات روبوتات كرة القدم وروبوتات الإنقاذ وروبوتات العروض الأدائية. سيتنافس هؤلاء المبتكرون الصغار مع نظرائهم من أكثر من 22 دولة، وسيكتسبون الاحتكاك بالبيئات البحثية الدولية والتعرف إلى المعايير العالمية في مجال الروبوتات، ما يمنحهم فرصة للاطلاع على بيئات بحثية دولية ومعايير عالمية في مجال الروبوتات. وسيحظى فريق دولة الإمارات أيضًا بدعم من جانب المتطوعين وأساتذة البحوث من "البرنامج الاستراتيجي لتحدي الروبوتات ذاتية الحركة"، ويشمل هذا الدعم التعاون التقني والتبادل البحثي وتنظيم الفعاليات.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: "كرائدة في التعليم والبحث في مجال الروبوتات في دولة الإمارات، افتتحت جامعة خليفة منافسات كأس آسيا والمحيط الهادي للروبوتات 2025 بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، ما يؤكد دورنا كمؤسسة رائدة تشارك بفاعلية في المبادرات الوطنية. وعلاوة على ذلك، ساهم عدد الفرق المشاركة وجودة التكنولوجيات التي تُستعرض هنا في أبوظبي بترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية للابتكار في الأنظمة ذاتية الحركة، كما سيساهم هذا الحدث بشكل كبير في تسهيل التعاون بين الأطراف ذات الصلة في العديد من القطاعات التي تشمل القطاعين الصناعي والأكاديمي وصنع السياسات".

استقطب (روبوكب 2025) 151 فريقًا مكونين من 468 طالبًا و187 موجهًا من 21 دولة وإقليمًا. وتعكس المشاركة تواجدًا عالميًا قويًا من جانب دول تشمل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وروسيا.

وتشمل البطولات (كرة قدم الروبوتات) التي تضم خمسة تحديات وهي، روبوتات شبيهة بالبشر، وروبوتات متساوية بالحجم وروبوتات ذات أحجام متوسطة وأخرى صغيرة الحجم وروبوتات تعمل بالتدخل البشري، حيث تُظهر هذه البطولة مدى تطور الروبوتات في مباريات كرة القدم. وتشمل البطولات أيضًا (روبوتات الإنقاذ) والتي تضم تحديين هما الروبوتات والمحاكاة وتركز على الروبوتات ذاتية الحركة المصممة للتعامل مع الكوارث وعمليات الإنقاذ. وتوجد كذلك بطولة (الروبوتات المنزلية) وتتضمن ثلاثة تحديات وهي المنصة المفتوحة والمنصة القياسية المنزلية والمنصة القياسية الاجتماعية وتستعرض إمكانيات روبوتات الخدمة الذكية التي تساعد في أداء الأعمال المنزلية ومهام الرعاية، وبطولة (الروبوتات الصناعية) التي تتضمن تحديين وهما، الروبوتات في أماكن العمل وربوتات الخدمات اللوجستية، إضافة لبطولة (روبوتات الناشئين) والتي تتضمن ثلاث بطولات هي، بطولة كرة القدم والعروض الأدائية والإنقاذ وتهدف إلى تحفيز الشباب لبدء حياة مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ورعاية الشباب الإماراتي وتأهيله لقيادة الموجة التالية من الابتكار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتتضمن تحديات (روبوكب) تحديات "كوسبيس" وتحدي "الروبوتات صغيرة الحجم" وتحدي "الروبوتات الشبيهة بالبشر" وتحدي روبوتات كرة القدم للناشئين". إضافة لذلك، ستقام أيضًا بطولة روبوكب برعاية جهات صناعية" و"عروض روبوكب".

تُنظم جامعة خليفة كأس آسيا والمحيط الهادئ 2025 بدعمٍ من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، كما يحظى الحدث كذلك برعاية مبادلة كشريك استراتيجي واتصالات إي آند، الشريك الذهبي وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وهو ما يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام في دولة الإمارات.

ستطور الفرق المشاركة في كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 روبوتات صديقة للبيئة وستستخدم مواد قابلة لإعادة التدوير وستطبق الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إدارة الموارد، كما ستركز الفعالية على القضايا العالمية التالية: "الاستدامة" و"تحويل الصناعات" و"الروبوتات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة" و"التصنيع المستدام" و"النماذج المستدامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

