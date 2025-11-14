دولة الإمارات، دبي: تحتفي شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LMT) بمرور 50 عاماً على شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، حيث تسلط الضوء على مسيرة عامرة بالتعاون الاستراتيجي المشترك، والابتكار، والتكامل التشغيلي، وتطوير المواهب الوطنية، والصناعة الإماراتية، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025.

وقد شكلت أول طائرة للنقل الجوي التكتيكية من طراز C-130 هيركوليز، التي سلمتها لوكهيد مارتن في العام 1975 إلى دولة لإمارات، حجر الأساس لهذه الشراكة الاستراتيجية نحو المستقبل، حيث بدأت معها أولى مراحل التعاون والتكامل الراسخ في تعزيز الدفاع الوطني، وبناء القدرات السيادية. إلى ذلك، يتزامن معرض دبي للطيران هذا العام أيضاً مع مرور 20 عاماً على برنامج دولة الإمارات لطائرات إف-16 ديزرت فالكون، وكذلك مع مرور 10 أعوام على استلام نظام الدفاع الجوي (ثاد) في دولة الإمارات، وهما يمثلان إنجازان بارزان يجسدان شراكة قائمة على الثقة، والتميز التكنولوجي، والرؤية المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال الجنرال المتقاعد من الجيش الأمريكي، جون "ميك" نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الشرق الأوسط: "تجمعنا مع دولة الإمارات علاقات استراتيجية ثابتة، قائمة على الشراكة والتكامل والتوافق مع أولويات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، حيث يعد الابتكار الدفاعي من أبرز محاور رؤيتنا الأمنية للقرن الحادي والعشرين، حيث يدعم ويعزز استقرار المنطقة على المدى البعيد، وقد ساهم تعاوننا على مدى 50 عاماً، في تطوير وتحسين القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، وبينما نتطلع إلى استكمال هذه المسيرة نحو المستقبل، سنواصل تقديم تقنيات متكاملة توطد قابلية التشغيل البيني، وتطوّر مهارات وقدرات المواهب الإماراتية، وتعزز الأمن الإقليمي".

وخلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، ستعرض لوكهيد مارتن رؤيتها الأمنية للقرن الحادي والعشرين®، وهي نهج ممكّن ومترابط رقمياً يهدف إلى مساعدة الشركاء على الاستجابة بسرعة ودقة في جميع المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية. وستساهم التجارب والبرامج والأنشطة التفاعلية في الجناح، في إبراز دور الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والهندسة الرقمية، في تسريع عملية اتخاذ القرارات وزيادة فعالية المهام.

استعراض القوة الجوية

وستعرض لوكهيد مارتن نموذجاً بالحجم الطبيعي لطائرة F-35 Lightning II على خط الطيران، مما يتيح للزوار إلقاء نظرة عن كثب على أكثر مقاتلات الجيل الخامس تطوراً في العالم، والتقاط الصور معها. كما ستتاح الفرصة لمجموعة مختارة من الضيوف المدعوين لتجربة جهاز محاكاة قمرة القيادة لطائرة F-35 ومعرفة المزيد عن تقنيات دمج أجهزة الاستشعار وتكامل البيانات ولوحة تحكم الطيار في الطائرة.

الجيل التالي من الأنظمة المستقلة

تسلّط لوكهيد مارتن الضوء أيضاً على العديد من الأنظمة المستقلة المتقدمة، مثل نظام Nomad™ VTOL UAS الثوري ثنائي المراوح، ومروحية U-Hawk™ المستقلة بالكامل والمبنية على منصة Black Hawk، وطائرة Vectis™ القتالية التعاونية. وتبين هذه الأنظمة جميعها تركيز الشركة على تقديم أنظمة متعددة الأدوار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المهام الديناميكية والحيوية.

إطلاق منظومة CommandIQ™️ للقيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتقدم لوكهيد مارتن خلال معرض دبي للطيران منظومة ™️CommandIQ للقيادة والسيطرة المعززة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لتلبية متطلبات الدفاع الحديثة متعددة المجالات.

تعتمد منظومة ™️CommandIQ، على قدرات متقدمة في التحليل والتكامل الفوري لمهام القيادة والسيطرة، حيث تستخدم المنظومة الذكاء الاصطناعي لدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، لتوفير صورة عملياتية موحّدة، تُمكن من اتخاذ قرارات حاسمة في بيئات ديناميكية وسريعة الوتيرة.

وبفضل بنيتها المفتوحة القابلة للتطوير، تتيح ™️CommandIQ لشركائنا الدمج السلس ضمن منظوماتهم الوطنية الأخرى، وكذلك مع التقنيات التجارية، مع الحفاظ الكامل على استقلالية القرار والسيطرة التشغيلية، ما يوفّر لهم المرونة والجاهزية لمواجهة تحديات اليوم والغد.

الاحتفاء بالمواهب والابتكارات الإماراتية

انطلاقاً من التزامها بالتوطين وتعليم العلوم المتخصصة، تسلّط لوكهيد مارتن الضوء على طلبة مركز الابتكار والحلول الأمنية في أبوظبي، الذين بدورهم سيعرضون مشاريع رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة، مما سيبرز إسهامات المواهب الإماراتية في النهوض بمستقبل الدولة التكنولوجي وتعزيز قدراتها السيادية.

الريادة الفكرية والتعاون العالمي

وستكون لوكهيد مارتن الراعي البلاتيني لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، وهو المؤتمر الرسمي لمعرض دبي للطيران، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الحد فرط صوتي: إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة"، ويضم قادة القوات الجوية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل التوافق التشغيلي، والعمليات متعددة المجالات، ودور التكنولوجيا في الدفاع الجوي الحديث.

وعلى مدى خمسة عقود من التعاون، أسست لوكهيد مارتن ودولة الإمارات شراكة قائمة على الابتكار والقدرات والتقدم المشترك، مما عزز مشهد الدفاع ليكون أكثر أماناً وتكاملاً واستعداداً للمستقبل في المنطقة وخارجها.

وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.lockheedmartin.com/en-ae/index.html

