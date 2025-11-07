الرياض، شارك بنك التنمية الاجتماعية في ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بصفته الراعي التنموي للملتقى، وذلك في إطار دوره الاستراتيجي في تمكين الأفراد ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة.

وشهدت مشاركة البنك توقيع اتفاقية تعاون مع "منشآت" تهدف إلى تمويل مشاريع ريادة الأعمال وتعزيز قدرات رواد ورائدات الأعمال، ودعم خلق وظائف نوعية للمواطنين، من خلال منتج "تمويل رواد الأعمال" الذي صُمم خصيصًا لدعم المشاريع الريادية، إلى جانب برامج تدريبية واستشارية وإرشادية متكاملة.

كما شارك الرئيس التنفيذي للبنك، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، في جلسة حوارية بعنوان "التمويل التنموي: بناء اقتصاد سعودي مرن"، أكد خلالها أن التمويل التنموي يمثل رافعة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا، مشيرًا إلى أن “البنك يعمل على تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة من التوسع والنمو عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية".

ويقدّم البنك عبر جناحه التفاعلي في الملتقى حزمة من الخدمات والبرامج التي تجسد دوره في دعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، حيث يضم الجناح منصات متعددة لمبادرات البنك، من أبرزها مركز دلني للأعمال الذي يقدّم استشارات مباشرة داخل الجناح، ومبادرة جادة 30، إضافة إلى مبادرات تجسيد ويمام، إلى جانب ركن الأسر المنتجة الذي يتيح لعدد من المشاريع الوطنية عرض منتجاتها أمام الزوار.

وتجسّد هذه المشاركة الدور الريادي لبنك التنمية الاجتماعية في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وترسيخ ثقافة العمل الحر، وتمكين الأفراد والمنشآت من تحقيق تطلعاتهم التنموية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات