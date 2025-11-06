الدوحة، قطر: يشارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، من خلال جناح خاص في معرض إكسبو الأطفال 2025، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) تحت شعار "أطفالنا أمانة".

خلال فترة المعرض، يدعو المصرف العائلات زيارة جناحه لاستكشاف برنامج جونيور، أول تجربة مصرفية رقمية في قطر لجيل المستقبل. من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، وعروض توضيحية، يمكن للأبناء اكتشاف كيف يمكنهم توفير الأموال وإستخدام بطاقة جونيور، بالإضافة إلى التعلم عن المال بطريقة سهلة وممتعة.

يجمع إكسبو الأطفال بين التعليم والصحة والثقافة والترفيه للأطفال، تحت سقف واحد في القاعتين 1 و2 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مقدماً لأولياء الأمور وجهة شاملة وبرنامجاً متنوعاً على مدار الأسبوع. يركز حضور المصرف على تعريف الزوار الصغار بإدارة أموالهم بذكاء وبطريقة آمنة وسلسة، تحت إشراف آمن وموجه من أولياء أمورهم.

وتعليقاً على المشاركة، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: " يسرنا المشاركة في معرض إكسبو الأطفال 2025 لتقديم تطبيق QIB Junior للأبناء وأولياء الأمور. يساعد تطبيق QIB Junior جيل المستقبل على تعلم كيفية التوفير والإستخدام بحكمة، بينما يمكن لأولياء الأمور الإشراف على تجربتهم ودعمهم. من خلال مساعدة الأبناء على بناء الثقة المالية اليوم، نساهم في بناء جيل واثق مالياً ومسؤولاً في المستقبل."

صُمم تطبيق QIB Junior لتحويل اللحظات اليومية إلى تجارب تعليمية، من خلال التوفير، وتتبع المهام، واستخدام البطاقة مسبقة الدفع تحت إشراف أولياء الأمور. في معرض إكسبو الأطفال، يمكن للعائلات اكتشاف مساهمة التطبيق في تعليم أطفالهم العادات المالية السليمة، بينما يشرف أولياء الأمور على أموالهم من خلال حدود وموافقات مرنة.

وعلى مدار الأسبوع، يمكن لزوار جناح المصرف استكشاف واجهة تطبيق QIB Junior مع ممثلي المصرف، والتعرّف على بطاقة جونيور مسبقة الدفع، واكتشاف كيفية عمل ميزات التطبيق مثل الحصالة وتحديد المهام وإشراف أولياء الأمور معاً لبناء الثقة والمسؤولية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-Junior

