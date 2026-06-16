دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصدت مطارات دبي تكريمين ضمن جائزة الأفكار العربية الدولية - مجموعة دبي للجودة، تقديراً لريادتها في رقمنة منظومة الصحة والسلامة ودمج الذكاء الاصطناعي فيها، إلى جانب جهودها في تعزيز تجربة سفر أكثر سهولة وشمولاً لضيوفها من أصحاب الهمم.

وتم تقديم التكريمين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويعكس التكريم في فئة رقمنة الصحة والسلامة ودمج الذكاء الاصطناعي، التحول الذي حققته مطارات دبي في إدارة المخاطر، عبر منظومة رقمية متكاملة تعززها برامج تدريب تنشيطية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب تعلم بالواقع الافتراضي، بما يعزز تجربة أكثر أماناً وانسيابية للضيوف والموظفين.

كما يجسد التكريم في مجال السفر الميسر والشامل لضيوف مطارات دبي من أصحاب الهمم التقدم الذي تحرزه مبادرة مطار دبي الدولي للجميع، والطموح الذي يحمله مطار دبي الدولي ليصبح أكثر مطارات العالم سهولة في الوصول بحلول عام 2035. وتسهم المبادرة، التي تم تطويرها بالشراكة مع مجتمع أصحاب الهمم، في رسم ملامح رحلة سفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع.

ويعزز هذان الإنجازان، اللذين يشكلان ثمرة مباشرة لروح التعاون التي تجمع مجتمع المطار oneDXB، التزام مطارات دبي بمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق الوصول وترسيخ التميز التشغيلي.

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