دبي: أعلنت "مجموعة بن سليمان" OBS، الشركة العائلية الإماراتية الشهيرة التي أسسها الدكتور "عمر بن سليمان"، عن حصولها على جائزة "الشركة الأسرع نمواً لعام 2023" المرموقة. ويأتي هذا التقدير كشهادة على النمو الاستثنائي للشركة وممارساتها التجارية المبتكرة والتزامها بالجودة.

وتعد "مجموعة بن سليمان" مجموعة خاصة متنوعة لها عمليات في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة مع شراكات تجارية دائمة. وقد توسعت إلى مجموعة متنوعة تنشط في صناعات مثل خدمات ومنتجات ما بعد البيع للسيارات، وأسلوب الحياة، وتجارة التجزئة الفاخرة، والأغذية والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية العالمية، والتجارة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والاستثمارات، والترفيه، والرعاية الصحية والاستشارات.

وتُمنح جائزة "الشركة الأسرع نمواً للعام" للشركات التي تُظهر نموًا ملحوظًا واستدامةً ومساهمة في الاقتصاد. ويُعد إنجاز "مجموعة بن سليمان" ملحوظاً بشكل خاص بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العالمي الصعب.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور "عمر بن سليمان"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن سليمان": "يُشرفنا للغاية الحصول على هذه الجائزة. إذ إنها تعكس العمل الجاد وتفاني فريقنا والروح الريادية التي كانت حجر الزاوية في أعمال عائلتنا منذ إنشائها. إن نمونا هو نتيجة التزامنا بالابتكار ورضا العملاء وقدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة".

وسعت "مجموعة بن سليمان" إلى تحقيق أعلى معدلات النمو العالمي بفضل الابتكار والاستدامة التي تنطبق على جميع شركات المجموعة لضمان النجاح على المستوى العالمي بوتيرة سريعة وغير مسبوقة للمجموعة. أما بالنسبة لأسرع الأقسام نمواً في "مجموعة بن سليمان"، فهو قسم نمط الحياة الذي يمتلك حقوق التوزيع الحصرية للعلامات التجارية العالمية الرائدة للعطور الفاخرة وماركات العطور الفنية، منها على سبيل المثال Maison Francis Kurkdijan، و Maison Origine ، العلامة التجارية الفرنسية، و Maison Crivelli ، وغيرها من الأسماء المعروفة. وتمتلك المجموعة تحت قسم التجزئة متاجر Scentitude - وهي متاجر بيع بالتجزئة ذات طراز البوتيك التي لها حضور في المنطقة من خلال منصة على الإنترنت مخصصة حصريًا للعلامات التجارية الفاخرة والعطور الفنية مثل Creed، Memo، MFK Baccarat، Maison Origine، Maison Crivelli. Nishane ... الخ.

وعلى سبيل المثال، يمتلك قسم المأكولات والمشروبات, العلامة التجارية العالمية لشركة إيلي كافيه، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في مجال القهوة في الإمارات العربية المتحدة وسرعان ما سيتم طرح illy Caffes في المملكة العربية السعودية تحت هذا القسم.

كما شهد قسم السلع الاستهلاكية سريعة التداول الذي يمتلك العلامة التجارية اليابانية للحلويات والسلع Zen و DR. O - وهي علامة تجارية فاخرة للعناية الشخصية، أسرع معدلات نمو بين القطاعات في الأسواق في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وفي عام 2024 تتطلع "مجموعة بن سليمان" إلى التوسع في أسواق أمريكا والصين في عام 2024 ، لكونها أسواق ضخمة لا يمكن تجاهلها. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف "مجموعة بن سليمان" إلى مواصلة مسار نموها، مع خطط للتوسع في أسواق وقطاعات جديدة. ولا تحتفل هذه الجائزة بالإنجازات السابقة للشركة فحسب، بل تحدد أيضا نغمة واعدة لمساعيها المستقبلية.

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