القاهرة: أعلنت منصة كارير 180، الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتمكين المهني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تنظيم النسخة التاسعة من Egypt Career Summit يومي 3 و4 أبريل بمقر الجامعة البريطانية في مصر (BUE). ويأتي هذا الحدث ضمن استراتيجية المنصة الهادفة إلى تعزيز الوعي المهني وتأهيل الشباب المصري للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وتهدف القمة في نسختها الجديدة إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم محتوى تدريبي وإرشادي يعتمد على تحليل البيانات واتجاهات السوق، بما يسهم في تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمستقبل العمل.

وفي هذا السياق، صرحت شروق علاء الدين، المؤسس الشريك و الرئيس التنفيذي لشركة كاريير ١٨٠: "رؤيتنا في النسخة التاسعة من القمة تتجاوز فكرة الربط التقليدي بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، حيث نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تدعم تطوير المهارات المهنية للشباب. ونهدف من خلال Egypt Career Summit إلى توفير منصة تجمع بين الخبرات العملية وقادة الصناعة، بما يساعد الشباب على فهم متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما نحرص على تمكينهم بالمهارات المستقبلية التي تعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي. وبعد نجاح توسعاتنا الدولية في أوروبا ودول الخليج، أصبح لدينا إيمان أكبر بقدرة الكفاءات المصرية على المنافسة عالميًا. لذلك نواصل الاستثمار في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لقيادة قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. ونؤمن أن دعم الشباب وتمكينهم يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار."



وتستضيف القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين سيشاركون في جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، من بينهم: مروة عباس (المدير العام لشركة IBM مصر)، محب حليم (رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي مصر)، أيمن الجوهري (رئيس مجلس إدارة GSS)، وأمنية كليج (رئيس قطاع الاستثمار في نعيم القابضة). كما تتناول القمة محاور الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة هشام عفيفى (مخرج إعلانات) و أسلام حسام ( مخرج إبداعي ) ، هيلدا لوكا (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mitcha)، أيمن الطنبولي (الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Exits MENA)، وزياد الحضري (مؤسس Naydin).

وعلى صعيد الشراكات، تحظى القمة بدعم عدد من المؤسسات المصرفية والتكنولوجية الكبرى، من بينها CIB وQNB وEGBANK والبنك التنمية الصناعية، إلى جانب مشاركة شركات فودافون وتيلي بيرفورمانس وراية، فيما تشارك شركة MOUNT Communication كشريك إعلامي رسمي للحدث.

كما يفتح الحدث المجال أمام الأنشطة الطلابية والفرق الجامعية للمشاركة الفاعلة، في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز مهارات القيادة والابتكار لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتأثيرهم المجتمعي أمام قادة الصناعة، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على إحداث تأثير إيجابي في بيئات العمل المستقبلية.



نبذة عن الشركة:

تُعد "Career 180" منصة تعليمية وتقنية (Ed-Tech) رائدة في مجال تطوير المسار المهني، تكرس جهودها لتمكين الأفراد ودفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). مع تركيزها القوي على سد فجوة المهارات، تقدم "كارير 180" برامج تدريبية شاملة مصممة لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل التنافسي اليوم.

تفتخر المنصة بامتلاكها أحد أكبر أنظمة إدارة التعلم (LMS) وحلول برامج خدمة (SaaS LMS) في المنطقة، حيث تضم أكثر من 300 دورة مسجلة عبر مجالات متنوعة وتخدم أكثر من 300 ألف مستخدم. منذ عام 2017، نجحت "كارير 180" في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى مواءمة المواهب مع متطلبات السوق، وربط المهنيين المهرة بفرص العمل، ودعم رواد الأعمال من خلال التدريب والإرشاد المخصص. وقد تم تصنيف "كارير 180" كواحدة من أفضل الشركات الناشئة في أفريقيا من قبل HolonIQ في أعوام 2022 و 2023 و 2024.

