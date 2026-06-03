استضاف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة (SFME)، بالشراكة مع تبريد البحرين ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، اليوم جلسة طاولة مستديرة بعنوان "تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة في إطار استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة "، وذلك في فندق ويندهام جراند المنامة بمملكة البحرين.

وجمعت الجلسة نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية ومزودي خدمات الطاقة والمطورين والمؤسسات المالية، لبحث سبل تسريع تنفيذ أهداف كفاءة الطاقة في البحرين في إطار جهود التحول في قطاع الطاقة بالمملكة.

وتضمنت الجلسة جلستَي حوار جانبي أدارهما بابلو أفوغادري، الشريك والمدير- قطاع الطاقة في مجموعة بوسطن الاستشارية(BCG) ، حيث استضافت الجلسة الأولى ليلي رياحي، رئيس وحدة المباني والتبريد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فيما استضافت الجلسة الثانية أنطونيو دي تشيكا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تبريد.

وتناولت الجلسة الأولى، في ضوء جهود "تحالف التبريد" التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأهمية المتزايدة للتبريد المستدام وكفاءة الطاقة ضمن استراتيجيات العمل المناخي وأمن الطاقة، إضافة إلى دور التحالف في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التطبيق العملي لحلول التبريد المستدام. أما الجلسة الثانية، فركزت على توجهات كفاءة الطاقة في المنطقة، ودور التبريد المركزي في خفض الطلب على الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الاستهلاك المرتفع، وتحسين الكفاءة العامة لأنظمة الطاقة.

كما شهدت الجلسة حلقة نقاشية أدارها لوكاس سي. يوخيم، قائد المشاريع في مجموعة بوسطن الاستشارية، تناولت سبل تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة في البحرين من خلال السياسات والتخطيط والاستثمار وحلول البنية التحتية، بمشاركة كل من:

• علي الرميحي، المدير العام، شركة تبريد البحرين

• محمد الفيومي، المدير العام، شركة مرافق خليج البحرين

• تيموثي أودونيل، رئيس التخطيط الرئيسي، شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية

• وسام باقر، رئيس تغطية مصرفية الشركات ، بنك الخليج الدولي

• قحطان محمد، القائم بأعمال مدير كفاءة الطاقة والتبريد المركزي، وزارة الكهرباء والماء، مملكة البحرين

• المهندس حسن مبارك، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة، المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين

وناقش المتحدثون التبريد المركزي باعتباره أحد الحلول المجربة والقابلة للتطبيق على نطاق واسع، لما يقدمه من إمكانات كبيرة لخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الاستهلاك المرتفع، إلى جانب دعمه لأهداف البحرين الأوسع في مجال تحول الطاقة.

وعبر مختلف محاورها، أكدت الجلسة أن كفاءة الطاقة يجب أن تُعامل باعتبارها أولوية وطنية في التنفيذ، بما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومزودي خدمات الطاقة والمطورين والممولين ومزودي التكنولوجيا. كما شدد على أهمية حلول البنية التحتية القابلة للتوسع، والأطر التنظيمية الداعمة، والنماذج الاستثمارية طويلة الأجل في خفض كثافة استهلاك الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم انتقال البحرين نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في قطاع الطاقة.

وتحظى نسخة المنتدى لعام 2026 بدعم من الشركاء الرئيسيين: بنك البحرين والكويت (BBK)، وشركة صفاء، وشركة تبريد البحرين؛ والشركاء الاستراتيجيين: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي؛ وشركاء المنتدى: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشارية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسريك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج؛ والشركاء الداعمين: تمكين، ومكتب حسن رضي ومشاركوه، بنك جي إف إتش، ويونايتد إنتربرايزس؛ والشريك التعليمي: جامعة ستراثكلايد وشركة إمباكت للتعليم والتطوير؛ والشركاء الإعلاميين: عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT Media، وذا باترفلاي إفكت.

للمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sustainmideast.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@sustainmideast.com أ

الاستفسارات الإعلامية:

فين مارك كوميونيكيشنس

-انتهى-

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