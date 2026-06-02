وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" اتفاقية مع شركة "أفهاد القابضة" لتطوير وجهة تجارية جديدة على أرض مملوكة لـ"شروق" في منطقة كشيشة 1، تمتد على مساحة 15,095 متراً مربعاً، في خطوة تدعم توسع الخدمات التجارية في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة.

وتتولى "أفهاد القابضة" بموجب الاتفاقية تطوير المشروع وتشغيله ليكون وجهة تجارية وخدمية تخدم سكان كشيشة والمناطق المجاورة، وتوفر خيارات أقرب للاحتياجات اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتنشيط الحركة التجارية داخل المجتمعات السكنية.

وجرى توقيع الاتفاقية في "البيت الوسطي"، ضمن فعالية نظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" و"برايس ووترهاوس كوبرز"، وجمعت عدداً من قيادات القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات متعددة القطاعات في الإمارة.

ووقّع الاتفاقية كل من سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ"شروق"، وعمر بن حموده، شريك في شركة "أفهاد القابضة".

وجهة تخدم حياة السكان اليومية

وقال سعادة أحمد عبيد القصير: "في شروق، لا ننظر إلى تطوير الأراضي بمعزل عن احتياجات الناس وحركة المجتمعات من حولها. فالمناطق السكنية لا تكتمل بالمساكن وحدها، بل بالخدمات والوجهات التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وترابطاً. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الاتفاقية لتطوير وجهة تجارية جديدة في كشيشة تخدم السكان، وتدعم نمو المنطقة، وتحوّل أرضاً استراتيجية إلى مشروع ذي أثر مباشر على جودة الحياة".

وأضاف: "تعكس شراكتنا مع أفهاد القابضة قدرة الشارقة على استقطاب مستثمرين طويلـي الأمد يؤمنون بنموذجها التنموي، حيث تتكامل الجدوى الاقتصادية مع الأثر المجتمعي. وهذا ما نحرص عليه في شروق؛ أن تكون المشاريع قابلة للنمو والاستدامة، وأن تضيف قيمة حقيقية للمكان وللناس وللاقتصاد المحلي".

استثمار في نمو الشارقة طويل الأمد

من جهته، قال عمر بن حموده: "يقوم نهج (أفهاد القابضة) على الاستثمار المنضبط وتطوير الأصول طويلة الأمد. ومن خلال هذا المشروع، نتطلع إلى تقديم وجهة تعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتدعم المجتمع المحلي، وتسهم في التطور التجاري للمناطق السكنية في الشارقة".

وأضاف: "يسعدنا التعاون مع (شروق) في تطوير وجهة تجزئة جديدة في كشيشة. حيث تعكس هذه الاتفاقية ثقتنا بالنمو طويل الأمد لإمارة الشارقة، وبإمكانات مجتمعاتها السكنية. وتمثل كشيشة فرصة مهمة لتطوير أصل تجاري يستجيب لاحتياجات السوق، ويخدم السكان في الوقت نفسه".

تحويل النمو السكني إلى فرصة تجارية

يستهدف المشروع إنشاء وجهة تجارية في كشيشة 1 تخدم السكان والعائلات في المنطقة والمناطق المجاورة، وتوفر خيارات أقرب للخدمات والاحتياجات اليومية، بما يعزز النشاط الاقتصادي داخل الأحياء السكنية ويقلل الاعتماد على الوجهات البعيدة.

ويدعم المشروع توجه "شروق" في تفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، بما يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية في الوقت نفسه. كما يعزز حضور كشيشة ضمن خريطة المجتمعات السكنية النامية في الشارقة، من خلال إضافة وجهة تجارية تسهم في خدمة السكان ودعم تطور المنطقة.

مراحل مقبلة تكشف هوية المشروع وخارطة تنفيذه

وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل "شروق" و"أفهاد القابضة" على استكمال التصورات الخاصة بهوية المشروع وتصميمه ومرافقه وخارطة تطويره، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالاسم الرسمي، وطبيعة الخدمات، والمكونات التجارية، ومراحل التنفيذ في وقت لاحق.

وستوفر هذه المستجدات صورة أوضح عن موقع الوجهة ضمن المجتمع السكني في كشيشة، والدور الذي ستؤديه في خدمة السكان والزوار، والخدمات والتجارب التي ستقدمها عند اكتمالها.

عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

تُعدّ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) القوة الدافعة وراء تحوّل إمارة الشارقة إلى وجهة رائدة في مجالات الأعمال والسياحة والحياة المستدامة. تأسست الهيئة عام 2009 برؤية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة. ومن خلال التنمية المستدامة، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والترفيه والثقافة، تواصل تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار والسياحة، من خلال مشاريع وتجارب هادفة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتمكين الإنسان، والحفاظ على البيئة.

عن شركة "أفهاد القابضة"

شركة أفهاد القابضة هي مكتب عائلي خاص يتخذ من أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، وتمتد أنشطتها لتشمل تطوير وإدارة العقارات إلى جانب برنامج استثماري عالمي يغطي الأسواق العامة والخاصة. وتُمارَس الأنشطة العقارية من خلال شركة أفهد العقارية وفق نموذج متكامل يجمع بين المالك والمشغّل، برؤية بعيدة المدى وتركيز على الحفاظ على رأس المال وخلق القيمة بانضباط. وتُعدّ أفهاد الكيان الشقيق لمجموعة بن حمودة، وتستند حوكمتها إلى أفضل الممارسات الدولية مع الالتزام الكامل بالمبادئ الإسلامية

