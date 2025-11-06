يعود مشروع الاستدامة ليقدم منصة تفاعلية لعرض المنتجات والحلول المبتكرة والصديقة للبيئة من قطاعي الورق والهدايا.

سيستضيف منتدى "ذا هب" نقاشات هادفة ويقدم رؤى عملية لضمان مستقبل أكثر استدامة لهذا القطاع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدامة في قطاعات الورق والقرطاسية والهدايا ومنتجات أسلوب الحياة، سيستعرض معرضا "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" اللذان يُقامان بموقع مشترك في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، العلامات التجارية والمبادرات الرائدة في هذا القطاع والتي تُحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا.

ستضم قاعات المعرض في دورة هذا العام في "بايبروورلد ميدل إيست" مجموعة متنوعة من الشركات التي تُعيد تعريف معايير القطاع من خلال إجراءات مسؤولة بيئيًا.

من بين هذه الشركات، ستقوم مجموعة آسيا باسيفيك ريسورسز إنترناشونال ليمتد، وهي واحدة من أكبر الشركات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية وكفاءة في تصنيع منتجات اللب والورق في العالم، بعرض مجموعتي منتجاتها بايبر ون و بورد ون، والتي تُباع في أكثر من 110 دولة حول العالم.

كما تشارك علامة كاغاز تريدينغ المحلية في هذا المعرض، مقدمةً قصة نجاح إقليمية مميزة، حيث تعرض منتجات قرطاسية قابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير، مصدرها مزارع الغابات، مما يضمن حماية الغابات الطبيعية.

وتنضم إليها إيه بي بي جروب العالمية الرائدة، وهي الشركة الأم التي تشرف على مجموعة من شركات إنتاج لب الورق والورق والغابات، وتوفر إيه بي بي جروب بالتعاون مع شركاتها التابعة، منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الورق والتغليف والمناديل الورقية، ومع تركيزها على الاستدامة، تصل منتجات إيه بي بي جروب إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

في غضون ذلك، ستقدم شركة هيلبرش، الشركة البريطانية الرائدة في تصنيع الفرش وأدوات التنظيف عالية الجودة، والحاصلة على شهادة التعيين الملكي من الملك تشارلز الثالث، مجموعتها "ناتشرال باي هيلبرش" المصنوعة من مواد معتمدة من مجلس رعاية الغابات وألياف طبيعية، وذلك في معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست"، حيث تؤكد هذه المجموعة على إمكانية تعايش الحرفية التقليدية مع المسؤولية البيئية الحديثة، وتجسد رسالة الشركة في ابتكار فرش صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك.

وتتيح فعالية "مشروع الاستدامة" الشهيرة للزوار فرصة اكتشاف منتجات صُممت خصيصًا للحفاظ على البيئة. من الأدوات المكتبية المصنوعة من مواد معاد تدويرها إلى الأجهزة المكتبية الموفرة للطاقة، يُعرض كل منتج مصحوبًا بشهاداته البيئية الموثقة.

وتشمل أبرز معروضات "مشروع الاستدامة" منتج هيلبراش لإزالة شعر الحيوانات الأليفة والوبر المصنوع من خشب الزان الطبيعي المعتمد بنسبة 100% من مجلس رعاية الغابات وشاحن هاك بلس اللاسلكي الأنيق مع سخان القهوة؛ وحقائب فوليسوار المنتجة وفقًا لمعايير التجارة العادلة.

ومن بين الشركات المبتكرة الأخرى شركة إيفينت غيفتس التي تقدم منتج Dual Findy، وهو منتج لا غنى عنه للسفر، ومتوفر كحامل جواز سفر وحامل مفاتيح وبطاقة تعريف صغيرة، مصنوع من جلد البولي يوريثين المعاد تدويره والمعتمد من قبل RCS، مما يعزز الابتكار والاستدامة والتصميم الحديث، كما سيتم عرض منتجات كبرى شركات إنتاج الورق مثل Linc وApril Fine وIPM وPan Gulf، حيث ستعرض كل منها طرقًا عملية لتحقيق الاستدامة في التصنيع والمواد المستخدمة.

وتماشياً مع المبادرات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً في كيفية تحول الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونكالفيس، مدير إدارة مجموعة معارض السلع الاستهلاكية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "سيعرض العارضون خلال فعاليات معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست"، ابتكارات ملموسة تثبت أن المسؤولية البيئية ونمو الأعمال يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب نحو مستقبل أكثر استدامة".

كما يشمل المعرض أيضاً منتدى "ذا هب"، وهو منصة حصرية يجتمع فيها أبرز خبراء القطاع والمبتكرون وقادة الفكر لمناقشة التوجهات الناشئة ودفع عجلة التحول نحو الأمام لقطاع الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية والهدايا.

كما ستتناول جلسات هذا العام مواضيع حيوية، بما في ذلك "توجهات التعبئة والتغليف المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"بناء أسس مستدامة: المبادرات الرئيسية والتوجهات المستقبلية في قطاع الورق والقرطاسية".

من بين أبرز المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نيما فاكيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Safa BioWorks، الذي سيشارك رؤى ثاقبة عن العمل الرائد للشركة في تحويل مخلفات نخيل التمر إلى PalmLA™، وهو بلاستيك حيوي مستدام يمكن استخدامه في طلاء الورق والتعبئة والتغليف والبدائل القابلة للتحلل الحيوي للبلاستيك التقليدي.

وفي حديثه قبل انطلاق الفعالية، قال فكيلي: "تتماشى مشاركتنا في معرض بايبر وورلد ميدل إيست مع مهمتنا الرامية إلى توطين الابتكار المستدام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع منتدى "ذا هب" روادًا يساهمون في إعادة تصور شكل التصنيع وابتكار المواد عندما يكون مدفوعًا بهدف واضح".

وأضاف فكيلي قائلاً: "نحن نعمل على توسيع قدراتنا في المنطقة لأننا نؤمن بأن الشرق الأوسط مؤهل لقيادة حركة الاستدامة، وليس مجرد اتباعها".

سيتم انعقاد معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2025 في القاعات من 1 إلى 4 بالإضافة إلى قاعة زعبيل 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

