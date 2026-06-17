الرياض : حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض على شهادة المركز السعودي لسلامة المرضى، ليكون واحدًا من مستشفيين فقط على مستوى المملكة العربية السعودية يحققان المستوى الفضي في الدورة الأولى للبرنامج، والأعلى بين مستشفيات مدينة الرياض الحاصلة على الشهادة. يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة التميز التي يشهدها المستشفى، حيث حصل مؤخرًا على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان، بما يعكس التزامه المستمر بتطوير تجربة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

ويُعد برنامج شهادة المركز السعودي لسلامة المرضى إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلامة والجودة في المنشآت الصحية، من خلال تقييم مدى التزامها بالممارسات السريرية الآمنة، وسلامة الأدوية، والوقاية من العدوى، وإدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة الإبلاغ والتعلم والتحسين المستمر.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "في مجموعة فقيه للرعاية الصحية، لا ننظر إلى الجودة وسلامة المرضى باعتبارهما متطلبات تنظيمية فحسب، بل كجزء أساسي من رسالتنا في تقديم رعاية صحية استثنائية للمجتمع الذي نعتز بخدمته. يعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض بتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة لسكان مدينة الرياض، تجمع بين أفضل الممارسات السريرية وأرقى معايير الرعاية المتمحورة حول الإنسان. ونعتبر هذه الشهادة خطوة إضافية في رحلتنا نحو تطوير منظومتنا الصحية التي تحظى بثقة المجتمع وتلبي تطلعات المرضى وعائلاتهم، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030".

وأضاف: "الجمع بين اعتماد بلانتري الذهبي وشهادة المركز السعودي لسلامة المرضى تأكيدٌ على نهج متكامل يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويلتزم في الوقت ذاته بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ لا تقتصر الرعاية الصحية المتميزة على تحقيق أفضل النتائج السريرية، بل تقوم أيضًا على توفير تجربة علاجية آمنة وإنسانية تعزز ثقة المرضى وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم".

يعكس هذا الإنجاز التزام الأطباء والتمريض والكوادر الصحية المساندة والفرق الإدارية والتشغيلية في المستشفى، الذين أسهموا من خلال عملهم اليومي في ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والرعاية المتمحورة حول الإنسان، حيث يسعى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض، في إطار مسيرة التطوير المستمر، إلى توسيع نطاق خدماته الصحية وتعزيز برامج الجودة وسلامة المرضى، من خلال تبني الحلول المبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات السريرية والتشغيلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

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