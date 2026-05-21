أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي (ADCMC)، بالتنسيق مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي (GFDRR) التابع لمجموعة البنك الدولي، عن إعادة جدولة النسخة التاسعة من "المنتدى العالمي لفهم المخاطر" ليُقام في الفترة ما بين 10 و14 مايو 2027 في أبوظبي.

ويأتي هذا القرار حرصاً على ضمان الجاهزية التشغيلية الشاملة، وبهدف تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الحدث الذي يُستضاف لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة كمنصة عالمية رفيعة تجمع نخبة صُنّاع القرار والخبراء.

يُذكر أن "المنتدى العالمي لفهم المخاطر " يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع أكثر من 1500 من صُنّاع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة سُبل فهم المخاطر المتزايدة وتعزيز المرونة المجتمعية والمؤسسية عبر الحلول المبتكرة والتعاون العابر للحدود. وستحتضن فعاليات المنتدى في موعدها الجديد "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض - أدنيك"، متضمنةً جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية: تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة: العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

آلية التواصل:

الاعلام: عبر البريد الالكتروني التابع لقسم التنسيق والعلاقات العامة: grc@adcmc.gov.ae

المواضيع العامة: عبر البريد الالكتروني التابع للمركز info@adcmc.gov.ae

نبذة عن الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي (GFDRR):

يتبع الصندوق لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمته في مساعدة الدول ذات الدخل المحدود أو الأدنى من المتوسط على فهم نقاط التحسين تجاه المخاطر الطبيعية والحد منها بشكل أفضل والتكيف مع تغير المناخ. ويقدم الصندوق تمويلاً على شكل منح ومساعدات فنية وتدريبات وأنشطة لتبادل المعرفة من أجل دمج إدارة مخاطر الكوارث والمناخ في السياسات والاستراتيجيات وخطط الاستثمار الوطنية والإقليمية. وتتولى وحدة إدارة البرامج ومقرها داخل البنك الدولي إدارة موارد المنح لتنفيذ مهمة الصندوق.

