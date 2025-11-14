ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق دورة تدريبية للصحفيين العاملين في المؤسَّسات الصحفية بالهيئة الوطنية للصحافة في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "الترجمة الصحفية المتخصصة"، وذلك لمدة ستة أسابيع، في مقر الهيئة، بهدف تطوير قدراتهم لمواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في مجالات الصحافة والإعلام.

ويشارك في الدورة 40 صحفياً من المؤسَّسات الصحفية القومية، حيث يحاضر فيها عدد من نخبة المتخصصين في مجال الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وعلى رأسهم الدكتور شكري مجاهد، أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن في جامعة عين شمس، في بادرة تعكس التزام الطرفين بتوجيه الجهود نحو تعزيز هذه الدورة بالكفاءات والقدرات النخبوية القادرة على إمداد المشاركين بالخبرات والمعارف اللازمة للارتقاء بمهاراتهم الإبداعية وتطوير مسيرتهم المهنية.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تأتي هذه الدورة ضمن جهود مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لدعم الصحفيين العرب وتطوير مهاراتهم ورفدهم بكافة أدوات المعرفة الحديثة، ولا سيما في مجالات الترجمة المتخصصة التي تسهم في نقل المعرفة وإثراء المحتوى الإعلامي العربي. ومن هذا المنطلق، تمثِّل الشراكات مع المؤسَّسات الإعلامية الرائدة في المنطقة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل قادر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الإعلام والترجمة".

وأضاف سعادته: "تعد هذه الورشة استمراراً لسلسلة ورش برنامج دبي الدولي للكتابة مؤخراً، والتي يسعى من خلالها إلى دعم المواهب الأدبية في العالم العربي وتشجيعها عبر تعزيز مهارات الكتابة وتطوير قدرات الكُتاب الشباب ومنحهم الفرصة لنشر أعمالهم الإبداعية ومواكبة التطور العالمي في قطاع الصحافة المتخصصة".

بدوره، أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بهذا التعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤكِّداً أنها بداية قوية وواعدة، وسيعقبها مزيد من الأنشطة المشتركة خلال الفترة القادمة.

ويُعد برنامج دبي الدولي للكتابة واحداً من أهم الإسهامات الإبداعية ذات الأثر المشهود في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة والارتقاء بمهاراتهم الإبداعية في الكتابة ضمن مجالات العلوم والبحوث والأدب والرواية والشعر إلى المستويات العالمية. ويتضمن البرنامج حالياً خمس فئات، هي: الكتابة، وتبادل الكتّاب، ومسابقة قصتي، والترجمة، واستراحة معرفة. وسيشهد مستقبلاً إضافة فئات جديدة في إطار تطوِّره وتوسِّعه المستمر.

