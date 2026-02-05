أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – اجتمع أمس قادة كبار من قطاعات الحكومة، الرياضة، الاستثمار، والأعمال في منتدى صناعة الرياضة المباشر في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وهو منتدى مغلق بدعوات خاصة أُقيم بالتزامن مع البطولة، وذلك لمناقشة كيف يمكن للرياضة أن تسهم في تحقيق أثر اقتصادي وصحي واجتماعي طويل الأمد..

انعقد المنتدى خلال بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وجمع أكثر من 150 من كبار أصحاب المصلحة من مختلف أركان منظومة الرياضة الإقليمية والدولية، بما في ذلك ممثلون عن الجهات الحكومية، حَمَلة الحقوق، العلامات التجارية، والمستثمرون. وتركزت النقاشات حول استراتيجيات الرفاه الوطني، تطوير الرياضيين النخبة، والقيمة التجارية المتغيرة للشراكات الرياضية، مع اتخاذ رياضة المرأة كدراسة حالة محورية.

وقال برايان لوت، الرئيس التنفيذي للاتصالات في مبادلة:

"من خلال استضافة منتدى صناعة الرياضة المباشر بالتزامن مع أسبوع من منافسات التنس النسائي العالمية ضمن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، نجمع قادة كبارًا لدفع حوارات ستسهم في تشكيل مستقبل الرياضة في أبوظبي وخارجها. بالنسبة لمبادلة، تُعد الرياضة منصة قوية لبناء حضور عالمي للعلامة التجارية، وفي الوقت ذاته تحقيق أثر اجتماعي مستدام من خلال التنمية الشعبية، مسارات المواهب، وتعزيز مشاركة المجتمع".

تضمّن المنتدى مقابلة رئيسية مع سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الحياة الصحية، حيث استعرض النهج الشامل ومتعدد القطاعات المعتمد في الإمارة لبناء ثقافة الوقاية والصحة الاستباقية، مع التركيز بشكل خاص على دور النشاط البدني في تحسين جودة الحياة وتحقيق نتائج صحية مستدامة على المدى الطويل.

"هدفنا هو جعل العيش حياة أطول وأكثر صحة أمرًا سهلًا ومتاحًا لجميع المواطنين والمقيمين. نحن نركز على إحداث تغييرات على مستوى الأنظمة، والعمل خارج نطاق القطاع الصحي لخلق بيئات تُسهّل على الناس الحركة والنشاط، بما في ذلك تحسين وتوسيع البنية التحتية عالية الجودة للياقة البدنية بالقرب من أماكن سكنهم. ويُعد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات أمراً أساسياً لتمكين هذه التحولات، وتلعب المنتديات من هذا النوع دورًا مهمًا في جمع أصحاب المصلحة".

كما تضمّن المنتدى جلسة حوارية مخصصة للرياضيين سلّطت الضوء على الواقع الكامن خلف الأداء الرياضي النخبوي، وأنظمة الدعم اللازمة لتطوير مواهب عالمية المستوى. وشاركت سائقة السباقات الإماراتية حمدة القبيسي، وسائقة الزوارق السريعة (فورمولا 4) عليا عبدالسلام فيروز، تأملات صريحة حول الطموح والتضحيات والتطور، مؤكدتين دور برنامج مبادلة للتميّز في تمكين الرياضيين من التركيز على الأداء والتطوير طويل الأمد.



شهد المنتدى أيضاً جلسة تجارية رفيعة المستوى ناقشت كيف تعيد المؤسسات الرائدة التفكير في الشراكات الرياضية، للانتقال من مجرد الظهور الإعلامي إلى خلق قيمة طويلة الأمد. وضمت الجلسة قادة كباراً من WTA Ventures ومرسيدس-بنز ومبادلة، واستخدمت الشراكة العالمية بين رابطة محترفات التنس (WTA) ومرسيدس-بنز كدراسة حالة حية للتوافق الاستراتيجي، الانتشار العالمي، والالتزام المستدام.

ويأتي منتدى صناعة الرياضة المباشر في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة ضمن سلسلة أوسع وهي سلسلة صناعة الرياضة، التي تجمع سنويًا قادة كبارًا في أبوظبي لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تشكّل مستقبل الرياضة والصحة والاستثمار في المنطقة. ويعزز تنظيم المنتدى بالتزامن مع بطولة دولية عالمية مكانة أبوظبي كمركز عالمي لأعمال الرياضة والابتكار ونمط الحياة الصحي.

نبذة عن منتدى صناعة الرياضة

يُعد منتدى صناعة الرياضة المنصة الرائدة في الشرق الأوسط لكبار قادة أعمال الرياضة، حيث يجمع الجهات الحكومية، حَمَلة الحقوق، العلامات التجارية، والمستثمرين، لمناقشة السياسات والشراكات والنماذج التجارية التي تشكّل مستقبل الرياضة.



لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة sportindustryseries.com أو التواصل عبر contact@sportindustryseries.com.

