المحرق، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها قامت بإجلاء أكثر من 400 من مسافري الترانزيت بنجاح، والذين كانوا قد تأثرت رحلاتهم بالأوضاع الإقليمية الراهنة التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

ومن خلال التنسيق المستمر مع السلطات المعنية، فعّلت طيران الخليج تدابير الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الأوضاع، كما قدمت الناقلة خدمات المساعدة للمسافرين المتأثرين بما في ذلك توفير الإقامة الفندقية، والوجبات، وإشعارات مستجدات السفر؛ وخدمة التخطيط لترتيبات السفر البديلة لضمان مواصلة سفرهم بأمان حال سماح الظروف.

وتستمر طيران الخليج في مراقبة الأوضاع الراهنة ومستجداتها عن قرب، وستقوم بمعاودة عملياتها التشغيلية الإعتيادية فور الإعلان عن فتح المجال الجوي وتهيئته للنشاط الجوي الآمن.

هذا، وتؤكد طيران الخليج أن سلامة وأمن مسافريها وأفراد طواقمها تأتي في مقدمة أولوياتها في جميع الأوقات.

