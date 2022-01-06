سعيا منها لتوفير خدمات تواكب احتياجات المستخدمين

الرياض: ضمن جهودها الهادفة لإثراء تجربة عملائها وتوفير خدمات مميزة تواكب احتياجاتهم المتغيرة، أطلقت stc pay خدمة “قطة” التي تتيح للعملاء جمع المبالغ المالية والمدفوعات لغرض معين من خلال التطبيق ومشاركة المبلغ المطلوب مع جهات الاتصال.

وأتاحت stc pay الميزة الجديدة من خلال تطبيقها، حيث يمكن للعملاء إيجاد هذا الخيار من خلال قائمة الخدمات الرئيسية في التطبيق، ومن ثم تحديد اسم وفئة "القطة" والمبلغ المراد جمعه، وتحديد جهات الاتصال المشاركة، سواء لشراء هدية أو دفع فاتورة مشتركة مع الأقارب أو الأصدقاء، ليتم بعدها إرسال المبالغ "القطة" بشكل فوري عبر التطبيق، وذلك عبر تنفيذ معاملات سلسة ودون تلامس بشكل مبتكر، مما يدفع باتجاه مجتمع غير نقدي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع معدلات التعاملات المالية الرقمية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030.

ويمكن لمستخدمي خدمة "قطة" من خلال التطبيق تقسيم المبلغ المراد جمعة حسب الرغبة، وذلك بحسب عدد جهات الاتصال بالتساوي، أو من خلال تحديد نسبة مئوية لكل شخص أو من خلال تخصيص المبلغ المدفوع من قبل كل شخص على حدى.

وتسعى stc pay إلى بناء تجربة مصرفية رقمية متميزة لعملائها الذين يتجاوز عددهم 7.4 مليون مستخدم، لتحويل كافة الخدمات المالية إلى خدمات رقمية لتساعد عملائها على إتمام عملياتهم بشكل رقمي وأكثر ذكاءً، ولتعزيز جانب الابتكار بتبنيstc pay لنهج التركيز على العميل، إضافةً إلى مواكبة رحلة التحوّل الرقمي في المعاملات المصرفية، من خلال اعتماد مفهوم الابتكار في الخدمات والمنتجات والاستثمار في التقنيات الرقمية.

وتعمل stc pay بشكل متواصل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، من خلال تقديم خدمات تمتاز بالسهولة والأمان والابتكار، وبذلك باتت stc pay محركاً رئيسيا لتمكين الابتكار الرقمي في المملكة.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022