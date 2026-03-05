أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة ايدج خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الوطني في الإكوادور لتنفيذ برنامج كبير للبنية التحتية الأمنية يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود في البلاد.

تم إبراز الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي أجراها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الإكوادور، في خطوة تعكس بوضوح عمق العلاقات المتنامية والتعاون الاستراتيجي المتصاعد بين البلدين.

يُرسّخ الاتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإكوادور في مجالي الدفاع وأمن الحدود من خلال حلول متقدمة ومتكاملة. ووفقًا للبرنامج الممتد لعدة سنوات، ستتولى مجموعة ايدج تزويد الجانب الإكوادوري بأنظمة مراقبة حديثة، مصحوبة ببرامج تدريب وتطوير للقدرات المحلية، بما يضمن جاهزية تشغيلية مستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في ايدج: "تُمثّل هذه الاتفاقية خطوة محورية في توسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الدفاع في الإكوادور. وقد أثبتت مجموعة ايدج قدرتها على تنفيذ برامج متقدمة ومعقدة في مجالات الأمن الوطني ومراقبة الحدود عبر مناطق متعددة، بما يؤكد كفاءتها في دمج التقنيات الحديثة ضمن أنظمة متكاملة وذات فعالية تشغيلية عالية في بيئات تتسم بتحديات كبيرة. ومن خلال هذه المبادرة، ستعمل المجموعة على نقل هذه الخبرات إلى الإكوادور عبر توفير قدرات متطورة في مجالي المراقبة والحماية، إلى جانب بناء كفاءات وطنية قوية تضمن تحقيق تفوق عملياتي مستدام وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة على المدى الطويل.

تنفّذ مجموعة ايدج، وتواصل تنفيذ، مبادرات واسعة النطاق في مجال البنية التحتية الأمنية عبر أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل هذه المبادرات إنشاء منظومات وطنية شاملة للمراقبة، ومراكز قيادة وسيطرة متكاملة، وشبكات استشعار متقدمة، إلى جانب برامج منهجية لنقل المهارات، صُممت لتتلاءم مع تنوع البيئات الجغرافية وتطور التحديات الأمنية في تلك المناطق.

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

