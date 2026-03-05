القاهرة، في خطوة تعكس قوة ملاءتها التنفيذية والتشغيلية، أعلنت شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري عن تخصيص واحدة من أكبر الميزانيات الإنشائية في تاريخ القطاع العقاري المصري، بضخ استثمارات قيمتها ٢٥ مليار جنيه خلال ٢٠٢٦. تهدف هذه الخطوة لتسريع معدلات البناء والتنفيذ، بما يضمن الالتزام بخطط التسليم وتعزيز ثقة العملاء فى قدرة الشركة على تحويل رؤيتها الاستثمارية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.



تعتمد هذه الاستثمارات الإنشائية على منظومة تشغيلية متكاملة تتيح لماونتن ڤيو توجيه مواردها وأدواتها التنفيذية لتكثيف الأعمال في المشروعات القائمة وبدء مراحل جديدة، بما يعزز سرعة التنفيذ على أرض الواقع والالتزام بخطط ومواعيد التسليم، وبما يرسخ مكانة الشركة ودورها القيادي في القطاع العقاري. هذه الاستثمارات أكثر من مجرد رقم بالمليارات، ولكنها أداة تشغيلية للحفاظ على قيمة استثمارات العملاء وبناء مجتمعات مستدامة تعتمد على جودة التنفيذ والانضباط في التسليم كمعيار رئيسي لقياس الأداء.

وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن هذا القرار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قيمة استثمارات العملاء وبناء مجتمعات مستدامة، كما أوضح أن الميزانية الضخمة ستوجه لتكثيف الأعمال في المشروعات القائمة وبدء مراحل جديدة، استنادًا لسجل الشركة الحافل الذي شهد تسليم أكثر من ١٣٥٠٠ وحدة سكنية على مدار ٢٠ عامًا.

رغم التحديات السوقية، تواصل الشركة التركيز على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بخطط التسليم، حيث تستهدف تسليم نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية خلال عام ٢٠٢٦ في عدد من مشروعاتها القائمة، بما يعكس قوة قدراتها التشغيلية واستمرارها في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وعلى الصعيد الميداني، يشهد الربع الأول من عام ٢٠٢٦ انطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع "Kingsway" بغرب القاهرة، بالإضافة إلى العمل في مراحل جديدة ضمن مشروع Aliva بشرق القاهرة. وتدعم هذه الأعمال الإنشائية شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، مثل "أرابتك" لتنفيذ مشروعات بقيمة ٥ مليارات جنيه، وشركة "CCC" لضمان أعلى معايير الجودة التنفيذية إلى جانب إفتتاح واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في الساحل الشمالي بالتعاون مع شركة Crystal Lagoon التشيلية والتي تعد الشركة الرائدة في ادارة وإنشاء البحيرات الصناعية على مستوى العالم. تستمر ماونتن ڤيو في ريادة المشهد من خلال الموازنة بين النمو الإقليمي والالتزام الإنساني المحلي، حيث تعاونت مع جهات مثل "AHK Egypt" و"نهضة مصر" لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لدعم هذه المحفظة الإنشائية الكبرى، مما يرسخ صورتها كمطور عقاري يقود الإيقاع التنفيذي في المنطقة.

كما ركزت بشكل استراتيجي على التوسع الإقليمي وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث أطلقت مشروع "حياة ماونتن ڤيو" في الرياض باستثمارات تبلغ ٢٨ مليار جنيه، ومشروع "ون ماونتن ڤيو" شمال الرياض، كما دخلت بقوة إلى قطاع الضيافة بإطلاق فندق "KIN Hotel" في الساحل الشمالي، وعززت بنيتها التكنولوجية عبر شراكة مع مجموعة "إي أند" (&e) لتمكين الحلول الرقمية داخل مجتمعاتها العمرانية.

​​​​​​​نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

