دبي – في مؤشر جديد على الثقة المتواصلة بمتانة اقتصاد دولة الإمارات وجاذبية سوق العقارات في دبي، أعلنت شركة جاد جلوبال للتطوير العقاري (JAD Global) وضع حجر الأساس لمشروعها السكني الجديد «جاد 288» في منطقة جميرا جاردن سيتي بدبي.

كما أعلنت الشركة تعيين شركة الصفا للمقاولات مقاولاً رئيسياً للمشروع، إيذاناً ببدء أعمال التنفيذ.

ويأتي المشروع ضمن خطة توسع الشركة في سوق دبي العقاري، حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 400 مليون درهم، لترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع الشركة التطويرية إلى نحو 2.2 مليار درهم موزعة على عدد من المناطق الحيوية في دبي، من بينها جميرا جاردن سيتي والجداف وجميرا فيليج سيركل.



ويتألف مشروع «جاد 288» من 288 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، وقد جرى تصميمه وفق مفهوم العمارة العصبية الذي يركز على العلاقة بين التصميم العمراني وجودة الحياة ورفاهية السكان.



ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن جميرا جاردن سيتي بالقرب من شبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام بما في ذلك مترو دبي، إضافة إلى قربه من عدد من أبرز الوجهات في المدينة مثل متحف المستقبل وسيتي ووك ومطار دبي الدولي.



وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جاد جلوبال، إن إطلاق المشروع يعكس الثقة بمرونة الاقتصاد الإماراتي وجاذبية سوق العقارات في دبي.



ومن المتوقع اكتمال أعمال إنشاء المشروع خلال الربع الأول من عام 2028.

