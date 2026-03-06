تستأنف الاتحاد للطيران جدولاً محدوداً للرحلات التجارية اعتباراً من 6 مارس 2026، حيث ستشغّل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

وسيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقع etihad.com.

يُرجى من المسافرين وأفراد الجمهور عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران أو في حال امتلاكهم حجزاً مؤكداً على إحدى هذه الرحلات الجديدة.

جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد إجراء تقييمات شاملة للسلامة والأمن. وتواصل الاتحاد للطيران رصد الوضع عن كثب، ولن يتم تشغيل أي رحلات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.

للاطلاع على أحدث المعلومات، يُرجى زيارة الموقع etihad.com.

ومن المقرر تشغيل الرحلات التالية من وإلى أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 19 مارس:

أحمد آباد، أديس أبابا، أمستردام، آثينا، أتلانتا، بانكوك، برشلونة، بيجينغ، بنغالور، بوسطن، بروكسل، القاهرة، الدار البيضاء، تشيانغ ماي، شيكاغو، كولومبو، كوبنهاغن، دلهي، دنباسار (بالي)، دبلن، دسلدورف، فرانكفورت، جنيف، هانوي، هونغ كونغ، حيدر آباد، إسلام أباد، إسطنبول، جاكارتا، جدة، كاراتشي، كوتشي، كالكوتا، كوزيكود، كرابي، كوالالمبور، لاهور، لندن (هيثرو)، مدريد، ماليه، مانشستر، مانيلا، المدينة المنورة، ملبورن، ميلان (مالبينسا)، موسكو (شيريميتيفو)، مومباي، ميونيخ، مسقط، نيروبي، نيويورك (جون إف. كينيدي)، باريس، بنوم بنه، بوكيت، براغ، الرياض، روما، سيئول (إنتشون)، السيشل، سنغافورة، سانت بطرسبرغ، سيدني، تايبيه، ثيروفانانثابورام، طوكيو، تورنتو، فيينا، وارسو، واشنطن، وزيوريخ.

*تخضع جميع الرحلات للموافقات التشغيلية، وقد تطرأ عليها تعديلات بحسب أوضاع المجال الجوي الإقليمي. لا تعمل جميع الوجهات يومياً. يُرجى من الضيوف مراجعة أحدث جدول مواعيد على موقع etihad.com لمعرفة أيام التشغيل المحددة.

لا تزال جميع الرحلات التجارية الأخرى المجدولة من وإلى أبوظبي معلقة حالياً، وسيتم إضافة وجهات أخرى والإعلان عنها حالما تسمح الظروف بذلك.

سيتلقى المسافرون المتأثرون تواصلاً مباشراً من الاتحاد للطيران لتأكيد حالة رحلاتهم واطلاعهم على الخيارات المتاحة. كما يُنصح جميع المسافرين بالتحقق من تحديث بيانات التواصل في حجوزاتهم، ومتابعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات.

إرشادات للمسافرين:

التحقق من حالة رحلتهم على etihad.com قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم في الحجز .

قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم في الحجز يمكن للمسافرين الحاصلين على تذاكر صادرة عن الاتحاد للطيران في أو قبل 28 فبراير 2026، ولرحلات كان من المقرر أن تتم حتى 21 مارس 2026، إعادة الحجز مجاناً على رحلات الاتحاد للطيران حتى 15 مايو 2026.

يمكن للمسافرين المسافرين على جميع رحلات الاتحاد للطيران حتى 21 مارس طلب استرداد قيمة التذكرة عبر الرابط: etihad.com/en/help/refund-form أو من خلال وكيل السفر الخاص بهم.

أو من خلال وكيل السفر الخاص بهم. يُرجى من المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عبر وكالات السفر التواصل مع وكلائهم مباشرةً .

نحيطكم علماً بأنه نظراً للعدد الكبير من المكالمات الواردة حالياً، قد يستغرق الرد على الاتصالات وقتاً أطول من المعتاد. ويُنصح المسافرون الراغبون في استرداد قيمة التذكرة باستخدام نموذج طلب الاسترداد عبر الرابط المذكور أعلاه.

تظل السلامة أولويتنا المطلقة، ولن يتم تشغيل أي رحلات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة المعتمدة.

عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

-انتهى-

