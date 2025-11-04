مسقط، سلطنة عمان : تواصل سلطنة عُمان ترسيخ موقعها الاستراتيجي كبوابة عالمية للاتصال الرقمي، مدفوعة برؤية طموحة واستثمارات نوعية تقودها "عمانتل" التي تحولت خلال العقد الأخير من مشغل تقليدي إلى مجموعة تقنية متكاملة، تسهم في صياغة مستقبل الاتصالات في سلطنة عمان وتعزيز حضورها على خارطة الاتصالات الدولية.

وفي خطوة تعكس هذا التحول، استضافت عمانتل بالتعاون مع شركة "زين عمانتل الدولية" أعمال المؤتمر السنوي لمجتمع مشغلي الاتصالات لأعمال الجملة (ME GCCM 2025) الذي أقيم للمرة الخامسة في العاصمة مسقط بمشاركة أكثر من 1,000 من قادة قطاع الاتصالات في العالم ومزودي المحتوى وكبرى شركات التقنية لاسيما العاملة في مجال أعمال الجملة والحلول السحابية. الحدث أكد مكانة السلطنة كنقطة التقاء استراتيجية للشبكات الدولية، وسلط الضوء على دور "عمانتل" في توفير حلول اتصال بزمن استجابة منخفض وسعات عالية على مستوى المنطقة والعالم.

وبفضل استثماراتها المستدامة وشراكاتها الدولية، نجحت "عمانتل" في بناء واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تطوراً في المنطقة، تجمع بين الكابلات البحرية ومحطات الإرساء ومراكز البيانات المحايدة وشبكة أرضية مرنة. تتيح هذه المنظومة الرقمية تدفق البيانات العالمية بشكل آمن وسريع، وتدعم التعاون الرقمي بين مختلف الدول وهو ما يجعل من سلطنة عمان بوابة رقمية موثوقة ومحوراً رئيساً للربط الدولي.

وفي إطار توسعها، طورت "عمانتل" مركزي بيانات محايدين وهما MC1 في بركاء وSN1 في صلالة، وذلك بالشراكة مع شركة Equinix العالمية. يوفر هذان المركزان بيئة مثالية لاستضافة الخدمات السحابية وتزويد المحتوى، وتمنح كبرى شركات التقنية العاملة في مجال أعمال الجملة والحلول السحابية وصولاً سلساً إلى المنطقة وما بعدها، وهو ما يعزز التكامل بين أنظمة الكوابل البحرية والوصلات الأرضية ويدعم الحوسبة المتطورة وتوزيع المحتوى على نطاق واسع.

يعكس هذا النهج المتكامل رؤية "عمانتل" في بناء منظومة عالمية موثوقة للاتصالات، تستقطب من خلالها أبرز الشركاء الدوليين، وتكرّس دور سلطنة عمان كحلقة وصل للتبادل الرقمي الآمن والفعال في المنطقة والعالم.

وكانت عمانتل قد أطلقت شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة زين بتأسيس شركة "زين عمانتل الدولية" (ZOI)، لتشكل مرحلة متقدمة في رحلتها نحو التوسع الإقليمي والعالمي. تجمع ZOI بين البنية التحتية الدولية لعمانتل وحضور مجموعة زين في ثمانية أسواق تضم أكثر من 50 مليون عميل، لتوفر منصة موحدة لكبرى شركات التقنية العاملة في مجال أعمال الجملة والحلول السحابية، وتبسط آليات الربط الدولي مع المنطقة وما يليها.

وتجدر الإشارة إلى أن ريادة سلطنة عُمان في الربط الدولي لا ينطلق من موقعها الجغرافي فحسب، بل أيضًا من رؤية استراتيجية تبنتها عمانتل تمثلت بإنشاء منظومة رقمية متكاملة، ويأتي التوسع الإقليمي والعالمي اليوم ZOI ليعظم الاستفادة من هذه المنظومة المتكاملة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للأعمال. بهذا الزخم، ستواصل عمانتل دورها في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بصفتها قوة دافعة في مشهد الربط الدولي.

