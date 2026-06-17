الدوحة، قطر: عقد مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة (USQBC Doha)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، فعاليةً رفيعة المستوى بعنوان "قطر مركزاً إقليمياً للابتكار: تسريع منظومة الشركات الناشئة في قطر"، بهدف استكشاف الفرص المستندة إلى الأدلة لتسريع منظومة الشركات الناشئة والابتكار والاستثمار في قطر، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3).

وبرعاية مجموعة (QNB) وهي مؤسسة مالية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بصفتها الراعي الرئيسي، شهدت الفعالية إطلاق "دراسة منظومة الشركات الناشئة في قطر: خارطة طريق لتسريع المنظومة"، وهي ورقة بحثية أعدّها مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية بشكل مشترك. وقُدِّمت النتائج الرئيسية للدراسة وتوصياتها الاستراتيجية خلال الفعالية، مع تحديد مسارات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز مكانة قطر بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري والاستثمار المتنامي.

وقد ساهمت الجلسة، التي جمعت كبار المسؤولين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين والجامعات الرائدة والجهات الداعمة للنظام البيئي، في إنشاء منصة مركزة لربط توصيات الدراسة بأصحاب المصلحة الذين هم في أفضل وضع لتعزيز تنفيذها. تضمّن البرنامج جلسة نقاشية جمعت ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وشركة Builders VC ، وشركة Utopia Capital ، إضافة إلى الرئيس العالمي لرأس المال الاستثماري والاستثمار المباشر في مؤسسة التمويل الدولية ، وذلك لمناقشة نتائج الدراسة، وتقييم الوضع الحالي لمنظومة الشركات الناشئة في قطر، واستكشاف المسار المستقبلي؛ بما في ذلك الخطوات القريبة المدى، وما يمكن أن يبدو عليه النجاح في مشهد الابتكار في قطر خلال السنوات المقبلة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الشيخة ميـــس حمد آل ثاني، المديـــر التنفيذي- قطر، إلى أن: "مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة قائم على تفعيل فرص القطاع الخاص، ونقل رأس المال والمواهب والأفكار من مرحلة الحوار إلى مرحلة الالتزام. وتمثّل منظومة الشركات الناشئة في قطر تحديداً النوعَ من البيئات التي يكون فيها هذا التفعيل في غاية الأهمية. وتمنحنا هذه الورقة البحثية الأساس الدليلي للتواصل مع القطاع الخاص بدقة، من خلال تحديد مواطن جاهزية الاستثمار للتحرك، والفجوات المؤسسية التي تحتاج إلى سدّ، والميزات الفريدة التي تتيحها مكانة قطر داخل دول الخليج، والتي يصعب على أي سوق آخر في المنطقة أو على مستوى العالم تكرارها. ومهمتنا هي تحويل هذه النتائج إلى صفقات وشراكات ونمو."

كما تحدثت في هذه المناسبة هولي ويلبورن بينر، مديرة مجموعة البنك الدولي لقطر، قائلةً: "تُعدّ الشركات الناشئة محركات الابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستقبلي. وتطمح قطر إلى أن تصبح مركزاً لريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري، ويُقدّم تقرير اليوم خارطة طريق قائمة على الأدلة لتحقيق هذا الهدف. ويشمل ذلك إطلاق العنان لإمكانات المؤسسين، وتعزيز جودة الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها، وزيادة القدرة الاستثمارية، وتسريع الروابط مع المؤسسات البحثية والأكاديمية في قطر، والتخصص القطاعي."

في إطار تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون في منظومة الابتكار والاستثمار في قطر، قال خالد السادة، نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: "إن بناء منظومة ابتكار قادرة على المنافسة عالمياً يتطلب تعاوناً قوياً بين المؤسسات المالية، والمستثمرين، وصانعي السياسات، ورواد الأعمال. وفي مجموعة

QNB ، ندرك الدور المهم الذي يلعبه الوصول إلى رأس المال، والدعم المؤسسي، والشراكات عبر القطاعات في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد. إن دعم منصات مثل هذه يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

وشكّلت الفعالية جزءاً من التعاون المستمر في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تعزيز الحوار المستند إلى الأدلة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ التي تدعم أولويات التنمية الوطنية في قطر والتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار.

نبذة عن مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة (USQBC Doha)

يُعد مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة منصة استراتيجية لتعزيز التفاعل التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وقطر. ويقع المجلس عند تقاطع الأعمال والسياسات والاستثمار، حيث يتيح التعاون عبر الحدود من خلال توفير الوصول المؤسسي، والمعلومات السوقية، والدعم الموجّه لأصحاب المصلحة العاملين في القطاعات ذات الأثر العالي.

يتفاعل مجلس الأعمال الأمريكي القطري – الدوحة مع أصحاب المصلحة من خلال الحوار الاستراتيجي، والشراكات المؤسسية، والمبادرات القطاعية المتخصصة التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية واحتياجات السوق المتغيرة. ويساهم المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر من خلال تسهيل التعاون المؤثر، وتعزيز نمو القطاع الخاص المستدام، وتمكين الابتكار عبر القطاعات الرئيسية.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2025، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org.

نبذة عن مجموعة QNB

مجموعة QNB مؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تدير منصة مصرفية دولية متنوعة في أكثر من 28 دولة، وتخدم ملايين العملاء حول العالم. وبفضل وجودها الراسخ في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، تدعم المجموعة الشركات والمؤسسات والأفراد من خلال شبكة عالمية واسعة.

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