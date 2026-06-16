أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلق "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لأبوظبي العالمي (ADGM)، النسخة الجديدة من "برنامج رواد العين التدريبي". الذي يهدف إلى تزويد رواد الأعمال المواطنين في مدينة العين بالعقلية الريادية، والمهارات العملية، والتوجيه، والخبرات المتخصصة الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع وأكثر جاهزيةً للمستقبل.

وأقيم البرنامج التفاعلي في الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026 في مزن هب العين، حيث بنى على نجاح نسخته السابقة من خلال تعزيز حضور المشاركين ضمن منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وخلق مسارات مباشرة نحو القطاعات القائمة على الابتكار والتي تكتسب أهمية استراتيجية لمستقبل مدينة العين الاقتصادي.

ويتماشى هذا البرنامج، الذي يأتي بقيادة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبدعم من أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الأولويات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجمع بين التعلم العملي وتحديات الأعمال الواقعية. ويوفر البرنامج لرواد الأعمال المواطنين فرصة تعزيز أفكارهم التجارية وعقليتهم الريادية من خلال التعلم التفاعلي، والتوجيه المخصص، والتحديات في القطاعات المتنوعة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى منظومة "مزن" الأوسع.

وركزت نسخة هذا العام على أربعة قطاعات ذات أولوية، وهي التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الخفيفة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والثقافة والسياحة، حيث يلعب كل منها دوراً حيوياً في صياغة مسار التنمية طويلة الأجل في مدينة العين. ويسعى البرنامج من خلال دمج هذه القطاعات إلى تمكين المشاركين من تطوير حلول مبتكرة ترتبط مباشرة بالهوية الاقتصادية لمدينة العين، وأولويات التنويع الاقتصادي، والتنافسية على المدى الطويل.

ومن خلال دمج هذه القطاعات، يسهم البرنامج في تمكين المشاركين من تطوير حلول لا تقتصر على الابتكار فحسب، بل ترتبط بشكل مباشر بالهوية الاقتصادية لمدينة العين، وأولوياتها في التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسيتها واستدامة نموها على المدى الطويل.

وبدعم من الجهات الحكومية، هدف البرنامج إلى خلق مسارات جديدة للمواطنين لتوسيع طموحاتهم ومسيراتهم المهنية في مجال ريادة الأعمال، مما يعكس الالتزام المشترك لصندوق خليفة وأكاديمية أبوظبي العالمي بتطوير المواهب الريادية، ودعم الابتكار في العين، والمساهمة في الاقتصاد الوطني المتنوع والقائم على المعرفة.

ووفر البرنامج، الذي استضافه مركز "مزن هب العين" بصفته مسرعة الأعمال المتخصصة في الإمارة، أدوات عملية للمشاركين لتحديد وتطوير وتقديم حلول أعمال ذات أثر ملموس. واكتسب المشاركون خبرة عملية في بناء فرق العمل، وتصميم نماذج الأعمال، وتطوير النماذج الأولية، وعرض الأفكار، من خلال أسلوب تعلم تطبيقي ومكثف.

وأتاح "رواد العين التدريبي" تواصلاً مباشراً مع خبراء القطاعات، والموجهين، وشركاء الصناعة، لتقديم الدعم للمشاركين في تطوير حلول مرتبطة بتحديات واقعية. ويكتسب المشاركون من خلال هذا النهج معرفة عملية بالصناعات ذات الأولوية، مع بناء الثقة، وشبكات العلاقات، والقدرات الريادية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع.

وفي اليوم الأخير من البرنامج، عرض المشاركون حلولهم أمام لجنة من الخبراء، حيث ستحصل 3 فرق فائزة على دعم مستمر بعد انتهاء البرنامج. ويشمل ذلك توجيهاً فردياً مخصصاً لمدة 6 أشهر مع خبراء محليين للتركيز على تحسين كفاءة الحلول في معالجة التحديات المطروحة، وتحديد العملاء المستهدفين، ومواءمة مشاريعهم مع القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى منحهم وصولاً حصرياً إلى مساحات العمل المشتركة الحديثة في "مزن هب العين"، والتي تشمل قاعات اجتماعات، ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستوديو بودكاست متطور.

إلى جانب ذلك، تأهلت الفرق الفائزة مباشرة للمشاركة في النسخة الثانية من "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال"، والتي تعد منصة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة ضمن القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي.

وقال سعادة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يجسد برنامج رواد العين التدريبي التزام صندوق خليفة بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في العين، وتزويدهم بالمهارات والتوجيه والرؤى اللازمة لبناء مشاريع مستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. ويأتي البرنامج ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام".

وأضاف: "نعمل من خلال تمكين الكفاءات الوطنية على إعداد الجيل القادم من قادة الأعمال وتطوير قدراتهم على الابتكار، واغتنام الفرص النوعية، بما يدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة أبوظبي".

من جانبه، قال علي المهيري، المدير الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي: "يحظى التعلم التطبيقي والتعاون مع القطاعات بأهمية بالغة في تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الريادية المستقبلية، ونعمل من خلال برنامج رواد العين على الجمع بين الخبرة العملية وتأسيس المشاريع، والتوجيه، ومهارات حل المشكلات استناداً إلى الابتكار".

وتابع: "نحرص على ربط المشاركين الموهوبين بمنظومة «مزن» الأوسع وتوفير فرص النمو طويلة الأجل أمامهم، بما ينسجم مع التزامنا الراسخ بالمساهمة في دعم الأجندة الوطنية للابتكار في دولة الإمارات".

ويعمل "صندوق خليفة" وأكاديمية أبوظبي العالمي من خلال "برنامج رواد العين التدريبي" على توسيع نطاق الوصول إلى الدعم المخصص لريادة الأعمال في مدينة العين، لمساعدة المواطنين على الانتقال من الأفكار الأولية إلى الحلول الجاهزة لدخول السوق، بالاعتماد على التوجيه، وتطوير المهارات، والتفاعل مع منظومة الأعمال.

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نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي- ابوظبي العالمي. وتم إنشاء أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com

نبذة عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae