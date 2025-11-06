المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختُتمت اليوم في العاصمة المنامة أعمال المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي ممثلةً في كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحت شعار: «نحو إصدار الدليل الشامل للطاقة المتجددة في الوطن العربي». وقد شارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومجلس الطاقة العالمي.

وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، على أهمية المنتدى كمنصة عربية علمية رائدة تجمع المختصين وصنّاع القرار، مشيرًا إلى أنه يمثل محطة انطلاق نحو إصدار الدليل العربي الشامل للطاقة المتجددة، الذي سيُعد مرجعًا موحدًا لدعم مسارات التحول نحو الطاقة النظيفة في الدول العربية. ولفت إلى أن المنطقة العربية استقطبت استثمارات تفوق 350 مليار دولار في أكثر من 360 مشروعًا للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء تعمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 150 ميغاواط، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، عن اعتزاز الجامعة بتنظيم واستضافة المنتدى بمشاركة ممثلين من 18 دولة عربية، والذي يعكس روح التعاون العربي من أجل مستقبل مستدام للطاقة. وأوضح أن الجامعة تواصل دعم البحث العلمي والتعليم المتخصص في مجالات الطاقة النظيفة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ودعا إلى استمرار العمل العربي المشترك لتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد الطعاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة، أن تنظيم المنتدى في مملكة البحرين يعكس دورها الريادي في تعزيز التعاون العربي في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى أن الدول العربية تعتزم استثمار نحو تريليون دولار حتى عام 2040 في مشاريع الطاقة النظيفة والمدن الذكية والمركبات الكهربائية. واستعرض عددًا من المبادرات العربية الرائدة في هذا المجال.

وشهد المنتدى على مدى أيامه الثلاثة جلسات علمية وحوارية، وعروضًا تقنية، وورش عمل تناولت أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب عرض أفلام وثائقية تناولت مسيرة الهيئة العربية للطاقة المتجددة ورؤية جامعة الخليج العربي. كما خُصص اليوم الثاني لعرض التقارير الوطنية حول واقع الطاقة المتجددة في الدول العربية، فيما اختتمت أعمال اليوم الثالث بجلسة موسعة لمناقشة «الدليل العربي للطاقة المتجددة» تمهيدًا لإصداره كمرجع علمي ومؤسسي شامل يعزز التعاون العربي ويسهم في بناء مستقبل مستدام للطاقة في المنطقة.

