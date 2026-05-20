أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين كيث شيكوين مديراً لمدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية – أبوظبي، وذلك اعتباراً من أغسطس 2026.

وتخدم مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية – أبوظبي مجتمعاً طلابياً متنوعاً يضم 86 جنسية، ويتحدث طلابها أكثر من 30 لغة. وقد حصلت المدرسة على تصنيف "جيد جداً" من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بينما تم تصنيف منهاجها الدراسي بدرجة "متميز". كما تقدم المدرسة واحدة من أوسع باقات المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية في أبوظبي، بما في ذلك الدبلوم الأمريكي، وبرنامج المستوى المتقدم (AP)، والبكالوريا الدولية (IB)، إلى جانب برنامج تعليمي مدمج.

ويخلف كيث الدكتور إيثان هيلدريث، الذي يشغل المنصب بالإنابة حالياً. ويُعد كيث من القيادات التعليمية المتمرسة ومؤسسي المدارس، حيث يمتلك خبرة تمتد على مدار 35 عاماً في مؤسسات التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، والتعليم النهاري والداخلي، والتعليم الحكومي والخاص، إضافة إلى مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي في كل من البرتغال وكندا وسنغافورة. وفي منصبه الجديد، سيواصل البناء على الجهود التي قادها الدكتور هيلدريث لتعزيز المنهاج الأمريكي في المدرسة، مع ترسيخ مجتمع تعليمي دولي شامل يلهم الإحساس بالهدف وروح الإنجاز والتميز الأكاديمي.

وينضم كيث إلى جيمس للتعليم قادماً من مدرسة TASIS البرتغال، حيث شغل منصب المدير المؤسس منذ عام 2019. وقاد تأسيس المدرسة عبر ست مراحل إنشائية خلال فترة الجائحة، محققاً معدلات تسجيل تجاوزت الأهداف الأولية بنسبة 100%. وتحت قيادته، رسخت المدرسة مكانتها سريعاً كواحدة من أبرز المدارس في البرتغال، وحققت الربحية التشغيلية خلال عامها الثاني. كما سجلت المدرسة مؤخراً معدل احتفاظ بالطلاب بلغ 93%، ومعدل احتفاظ بالكوادر التعليمية بلغ 90%.

ويُعرف أيضاً بكونه تربوياً عملياً قريباً من البيئة الصفية وتجربة الطالب، حيث قام بتدريس الرياضيات، وتدريب الفرق الرياضية، وقيادة مبادرات القيادة الطلابية على مدار مسيرته المهنية. كما شغل عدداً من المناصب القيادية العليا في جامعة فانكوفر آيلاند، ومدرسة شاونيغان ليك، وكلية لوير كندا، ومدرسة كولينغوود في كندا. وبدأ مسيرته المهنية ضمن فريق القيادة التأسيسي لكلية كندا لما وراء البحار (التي أصبحت لاحقاً المدرسة الكندية الدولية) في سنغافورة.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يُعد كيث من القيادات التي تمتلك سجلاً مثبتاً في تأسيس المدارس وبناء مجتمعات تعليمية مزدهرة قائمة على القيم. كما يُعرف بإيمانه القوي بأهمية الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور، حيث نجح في بناء مجتمعات أولياء أمور عالية التفاعل تسهم بشكل فعّال في الحياة المدرسية ونجاح الطلاب. وإلى جانب ذلك، فإن سجله الحافل في تحقيق التميز الأكاديمي مع إعطاء الأولوية لرفاه الطلاب يجعله خياراً مثالياً لمدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية – أبوظبي. ونحن على ثقة بأنه سيواصل تعزيز مكانة المدرسة كمركز رائد للتعليم الدولي المرتبط بالثقافة المحلية، وكبيئة تسهم في إعداد قادة عالميين مهيئين للمستقبل. ويسعدنا انضمامه إلى عائلة جيمس".

من جانبه، قال كيث شيكوين: "يشرفني الانضمام إلى مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية – أبوظبي. ومن خلال الحوارات البنّاءة مع قيادة جيمس، اكتسبت تقديراً عميقاً لرؤية المؤسسة وانتشارها العالمي، إضافة إلى التزامها الراسخ بدعم التميز في مدارسها. وأكثر ما لفت انتباهي في المدرسة هو هويتها الواضحة، والتزامها بالتميز الأكاديمي، وقوة مجتمعها المدرسي. وأنا أؤمن إيماناً عميقاً بأهمية بناء مدارس تقوم على شراكة حقيقية بين الطلاب والأسر والمعلمين، وأتطلع إلى البناء على الزخم الذي حققته المدرسة، وضمان حصول كل متعلم على الدعم والتحفيز والإلهام اللازم لتحقيق النجاح".

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

للتواصل الإعلامي

أمبيكا جاديجا ajadeja@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات