دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت جيرسي فاينانس، المركز المالي الدولي الرائد، مؤتمرها السنوي لعام 2025 في دبي تحت شعار "بناء التحالفات الاستراتيجية"، بمشاركة نخبة من القيادات المالية والمستشارين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء عالميين في إدارة الثروات والتمويل من جيرسي.

أُقيم المؤتمر في فندق العنوان سكاي فيو – دبي، وشهد نقاشات معمّقة حول تعزيز التعاون بين المراكز المالية العالمية ومديري الأصول ومكاتب العائلات وشبكات الاستشارات، بهدف تعظيم القيمة المضافة للعملاء، وإدارة التعقيدات المتزايدة، وتعزيز الترابط المالي الدولي.

ويأتي هذا الحدث ضمن التوسع المتواصل لجيرسي فاينانس في منطقة الخليج، حيث شكّل مؤتمر هذا العام محطة استراتيجية جديدة في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز الشراكات الدولية وبناء جسور التعاون المالي العالمي. وقد تضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات حوارية تناولت موضوعات مثل "بناء الثقة والمصداقية في التحالفات الاستراتيجية" و"حوكمة واستراتيجيات مكاتب العائلات في عالم متغيّر".

وشارك في المؤتمر كبار القادة والخبراء في قطاع إدارة الثروات والخدمات المالية، حيث ناقشوا احتياجات العملاء المتطورة وسبل تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الثروات عبر الحدود، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه جيرسي كمركز مالي موثوق وشفاف يقدم حلولاً مالية مبتكرة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال جو موينيهان، الرئيس التنفيذي لجيرسي فاينانس:"في عالم سريع التغيّر، تزداد أهمية بناء التحالفات الاستراتيجية القائمة على الثقة والمصداقية. يجمع مؤتمرنا في دبي قادة الفكر المالي والخبراء لتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يسهم في تعزيز مستقبل التمويل الدولي. وتتمثل قوة جيرسي في التزامها بالحوكمة الصارمة، والخبرة المتخصصة، والانفتاح على الشراكة مع مراكز مالية ديناميكية مثل دبي. ومن خلال هذا المؤتمر، نعيد التأكيد على التزامنا بتطوير شراكات تخلق قيمة طويلة الأمد للأسواق والعملاء على حد سواء."

ويُعد مؤتمر دبي السنوي من أبرز الفعاليات الدولية التي تنظّمها جيرسي فاينانس، حيث يوفّر منصة رائدة لتبادل المعرفة والحوار بين مديري الصناديق، ومكاتب العائلات، والمستشارين القانونيين والضريبيين، وخبراء الثروات الخاصة من الشرق الأوسط وأوروبا.

واختُتم المؤتمر ضمن أسبوع من الفعاليات الإقليمية نظّمها مكتب جيرسي فاينانس في الشرق الأوسط الواقع في مركز دبي المالي العالمي، تأكيداً على التزام المؤسسة بتعميق علاقاتها الاستراتيجية ودعم التنمية المالية المستدامة في المنطقة.

كما شاركت جيرسي فاينانس بصفتها الراعي البلاتيني لمؤتمر STEP Arabia السنوي 2025، أحد أبرز المنتديات المتخصصة في مجال إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التركات والخلافة، والذي جمع نخبة من الخبراء والمستشارين الماليين والقانونيين لمناقشة مستجدات القطاع في الشرق الأوسط.

وتجسّد هذه المبادرات المتتابعة رؤية جيرسي فاينانس في دعم التعاون الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كمركز مالي موثوق يوفّر حلولًا مبتكرة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق العالمية.

نبذة عن جيرسي:

تعتبر جيرسي فاينانس مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا منذ أكثر من 60 عامًا. وتتمتع بتفكير تقدمي ونهج قائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهي في طليعة الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنيات المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. تقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، واليوم تعمل أكثر من 30 شركة مالية تابعة لجيرسي في منطقة الخليج، منها أربع شركات تم تأسيسها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن جيرسي فاينانس:

تُعد جيرسي فاينانس الجهة المعنية بتمثيل جزيرة جيرسي والترويج لها كأحد أبرز المراكز المالية الدولية الرائدة. وتضطلع بدور محوري في تعزيز المكانة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في الجزيرة على المستويين المحلي والدولي، من خلال دعم أعلى معايير الحوكمة والتنظيم وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات المستثمرين العالميين.

