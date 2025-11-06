دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال"، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية عشر. وتم تصميم هذا البرنامج الذي يمتد لتسعة أشهر، لتأهيل الخريجين المتميزين بمهارات مستقبلية، عبر دمج التعليم الحديث، والخبرة العملية في مجال الاستشارات ضمن بيئة الأعمال الديناميكية في دبي.

ويتلقى المشاركون في "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" تدريباً متقدماً في الاستشارات الاستراتيجية، والتمويل، وتحليلات البيانات، بالإضافة إلى التدريب المهني، وتنمية المهارات الشخصية، والتجارب الثقافية، وبناء شبكات مهنية مع قطاع الصناعة.

يتعاون البرنامج مع مؤسسات تعليمية رائدة وخبراء في مجال التعليم، بما في ذلك أكاديمية بي دبليو سي، وكاباديف، وبون اديوكيشن، ويقدم البرنامج مشاريع استشارية مبتكرة لمؤسسات كبرى مثل طيران الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ودناتا. ويضمن هذا النهج الشمولي تخرج المشاركين وهم يمتلكون الخبرة التقنية، والقدرات القيادية التي تمكّنهم من الازدهار في اقتصاد عالمي متطور ومتغير.

وقال رامي توفيق، مدير "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال": "نحن فخورون باستقطاب المواهب الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم. يقدم المنتسبون إلى البرنامج رؤية جديدة، والتزاماً مشتركاً بأحداث تأثر إيجابي على الأعمال والمجتمع. مع نسبة قبول %0.5 ومجموعة دولية من قادة المستقبل، يُعد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال برنامجاً مرموقاً للخريجين."

منذ إطلاقه، خرّج "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" 313 مشاركاً من 53 دولة، بينهم 56 من مواطناً إماراتياً، وقد نفذ الخريجون 92 مشروعاً استشارياً لصالح أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، محققين قيمة تقديرية تبلغ 23 مليون دولار. وقد تمّ اختيار الدفعة الأخيرة من بين 6,660 متقدماً من 146 دولة، لشغل 26 مقعداً فقط، ما يعكس الجاذبية العالمية للبرنامج ومكانة دبي كمركز للابتكار وفرص النمو.

وقال سورخيل يوسفزاي، أحد خريجي "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" لعام 2022: "تميّز البرنامج بتجربته العملية التي يوفرها، إذ أتيحت لي فرصة العمل مع عدد من أكثر الشركات ابتكاراً، ولقد أتاح لي البرنامج فهماً أعمق لحيوية دبي كمدينة عالمية، وزودني بالمهارات، والثقة والرؤية العالمية التي احتاجها للتفوق في مسيرتي المهنية."

باب تقديم الطلبات مفتوح حتى 1 مارس 2026، ويبدأ البرنامج في سبتمبر 2026.

يشترط في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس حديثاً، ولديهم خبرة عملية لا تتجاوز الثلاث سنوات، وأن يتمتعوا بطلاقة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، إلى جانب الاهتمام بمجال الأعمال، وفضول فكري، وإمكانات قيادية.

للتقديم إلى البرنامج، يرجى إرسال السيرة الذاتية وخطاب التقديم، ومقطع فيديو تعريفي إلى الموقع الإلكتروني:

https://dubaibusinessassociates.ae/.

