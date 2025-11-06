أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك وفد من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي عقد خلال الفترة من 2 وحتى 7 نوفمبر 2025 في المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية بمدينة بونة في الهند، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في مجال تعديل الطقس واستشراف آفاق المستقبل في هذا المجال الحيوي.

وقدمت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس، عرضاً تعريفياً عن البرنامج خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "دراسات تعزيز هطول الأمطار في السحب الركامية العميقة"، حيث استعرضت رؤية البرنامج وأنشطته البحثية الحالية وتوجهاته المستقبلية، كما قدمت نبذة عن مرافقه البحثية وأبرز إنجازاته العلمية في تطوير أبحاث الاستمطار وتقنياته، فضلاً عن المشاريع التي حصلت على منحة البرنامج حتى الآن.

وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير عام المركز الوطني للأرصاد: "تعكس مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي استضافته جمهورية الهند، التزام دولة الإمارات بتطوير أبحاث تعديل الطقس، وتعزيز التعاون العلمي الدولي في هذا المجال الحيوي. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور دولة الإمارات الفاعل في دعم الجهود العالمية نحو تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية، وحرصها المتواصل على تطوير حلول علمية مبتكرة تسهم في الحد من المخاطر المناخية، وتحقيق أمن مائي مستدام للأجيال المقبلة."

ومن جهتها قالت علياء المزروعي: "شكلت مشاركتنا في هذا المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض رؤية البرنامج ومبادراته البحثية الرائدة حيث نمتلك تجربة ناجحة تمتد على مدى أكثر من 10 سنوات في مجال البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجال أبحاث الاستمطار. كما تؤكد هذه المشاركة حرص البرنامج على الإسهام الفاعل في تبادل المعرفة على المستوى العالمي، والعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء الدوليين لتطوير تقنيات مبتكرة تسهم في التصدي للتحديات المرتبطة بندرة المياه، وتعزيز الأمن المائي العالمي."

وتضمنت مشاركة وفد البرنامج في المؤتمر عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات العلمية البارزة، وذلك بهدف بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشملت هذه اللقاءات عدداً من كبار المسؤولين والخبراء لدى مؤسسات أكاديمية ومراكز أرصاد جوية رائدة، وفي مقدمتهم الدكتور سورياشاندرا راو، مدير المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية، والدكتور مروتيونجاي موهاباترا، مدير عام دائرة الأرصاد الجوية الهندية، والدكتور شياوفينغ لو، أستاذ في جامعة الصين الوسطى، والدكتور ساتيانارايانا تاني، عالم أول في جامعة غراتس للتكنولوجيا في النمسا، والدكتور آلان غاديان، باحث أول في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد ناقش أحدث التطورات والآفاق المستقبلية في مجال تعديل الطقس، حيث تناول المشاركون عدداً من المواضيع الهامة، من بينها دراسات الأرصاد الجوية والحملات الميدانية، والأبحاث المخبرية المتعلقة بفيزياء السحب وعمليات التلقيح، والنمذجة العددية ودراسات المقارنة، وأساليب التحقق والتقييم، إلى جانب التقنيات الجديدة المرتبطة بمنصات ومواد التلقيح وأساليب توصيلها إلى السحب.

