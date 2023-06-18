القاهرة: تنطلق القمة السنوية لأسواق المال، التي تنظمها ميديا أفنيو، الثلاثاء المقبل 20 يونيو الجاري تحت عنوان «قطار الطروحات ينطلق»، تحت رعاية كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

تتناول القمة في نسختها السابعة برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالتزامن مع النشاط المتزايد في عمليات الاستحواذ، وتيسيرات غير مسبوقة في مجال تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وتجمع القمة السنوية لأسواق المال كل ركائز السوق وأطرافه المختلفة تحت سقف واحد لمناقشة مواضيع مختارة بعناية بين قادة الاعمال المشاركين في فعاليات العام الحالي.

وتبحث أيضًا أشكال التمويل المختلفة ونماذج العمل المناسبة للمتغيرات الحالية، ويتحدث قادة القطاع المالي غير المصرفي عن فرص النمو المنتظرة والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية في زيادة معدلات الشمول المالي في البلاد، وتوسيع القطاع وزيادة معدلات الشمول المالي وتوليد الأرباح.

وتوضح القمة تأثير البرنامج على نشاط الأطراف الرئيسية لسوق المال من متداولين ووسطاء وبنوك استثمار ومقدمي الاستشارات المالية والقانونية والذين يفترض أن يكون لهم دور مهم فيه.

وتركز القمة على الزخم المتوقع من إطلاق برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع شريحة الشركات التي يجري تداولها وما يستتبع ذلك من دخول شرائح جديدة من المستثمرين، ما يسهم في تحريك المياه الراكدة في السوق منذ سنوات.

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