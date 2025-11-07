عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الأذربيجاني المشترك بين ممثلي اتحاد غرف الإمارات ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان، حيث ترأس اللقاء من الجانب الإماراتي سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس الجانب الإماراتي بالمجلس، ومن الجانب الأذربيجاني أورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة، وهندسة البناء، الديكورات، المنسوجات، الاخشاب، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الخدمات المالية، والسياحة، ومراكز التعليم.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس خلال كلمته الترحيبية إن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة تغطي كافة المجالات، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً الى الحرص المشترك والرغبة المتبادلة لدى الطرفين نحو تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأوضح سعادة العويس أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص وتنمية العمل المشترك بين قطاعات الأعمال الإماراتية والأذربيجانية مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفعه الى مستوى الطموحات، خاصة وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 16 سبتمبر 2025، بين اتحاد غرف الإمارات ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان بشأن مجلس الأعمال ستعزز من العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، ونحن نرغب بتطوير هذه المذكرة والعمل بشكل حثيث نحو تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.

من جانبه، قال أورخان محمدوف إن الوفد المرافق له يضم عدد من الشركات الأذربيجانية في مجالات متنوعة كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، وهو ما يشير إلى تنوع المجالات التي يمكن للشركات من البلدين الدخول فيها، مشيراً إلى أن هناك مبادرات يقوم عليها البلدان تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتتمثل في الزيارات المتبادلة والوفود التجارية، مؤكداً أهمية مجلس الأعمال في بناء حلقة تواصل مباشر بين أصحاب الأعمال الإماراتيين مع نظرائهم بأذربيجان.

ودعا محمدوف الشركات الإماراتية للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والصناعة والمواد الغذائية، وبحث التعاون مع الشركات الأذربيجانية المشاركة في الوفد المرافق له، موضحاً استعداد الوكالة التام لدعم الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في بلاده.

وتم خلال الاجتماع تقديم نبذة تعريفية عن أعضاء المجلس إضافة الى مناقشة آلية عمل المجلس والخطط المستقبلية بما يتفق ومصالح قطاع الأعمال بالبلدين.

