البرنامج الممتدّ على مدى 13 شهراً يهدف إلى تطوير مهارات 17 موسيقياً إماراتياً في العزف الأوركسترالي الاحترافي من خلال توفير برامج تدريب عملية وجلسات إرشادية وورش عمل متخصّصة

البرنامج يمثّل أولى خطوات الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعليم الموسيقي وخدمة المجتمع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة برنامج "تشييد"، وهو الأول في برامجها المتخصصة لدعم العازفين الإماراتيين في عالم الموسيقى الأوركسترالية. ويشكّل البرنامج خطوةً مهمةً على طريق بناء القدرات الوطنية المستدامة في هذا المجال على المستوى الاحترافي.

ويدعم هذا البرنامج، الممتد على مدى 13 شهراً بنظام الدوام الجزئي، 17 موسيقياً إماراتياً من خلال تدريب منهجي وإشراف مباشر، بما يتيح لهم الاندماج العملي ضمن بيئة أوركسترالية احترافية تعكس المعايير المهنية والتوقعات المرتبطة بالأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات.

وقد جرى اختيار المشاركين بعد عملية تقييم دقيقة لرصد المواهب الذين يمتلكون المقومات اللازمة للتطور داخل بيئة أوركسترالية محترفة. ويتجاوز برنامج "تشييد" مفهوم التعليم الموسيقي التقليدي إلى ممارسة أوركسترالية واقعية متكاملة، من خلال دمج المشاركين في التدريبات وأجواء العروض الحية.

كما يندرج البرنامج ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء مسار مستدام لصقل المواهب الإماراتية في عالم الموسيقى الأوركسترالية، ودعم مسارات التطوير المتواصل للمشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعبّر برنامج "تشييد" عن جوهره الذي يعني البناء والارتقاء، ليعكس التزام الأوركسترا الوطنية بتنمية المواهب الموسيقية الإماراتية، وإرساء قاعدة متينة لمستقبل الموسيقى الأوركسترالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم هذه المبادرة أيضاً مع الرؤية الأشمل للأوركسترا الوطنية، والمتمثلة في اعتماد الموسيقى كوسيلة للتعلم وتعزيز الشمولية وتنمية الإنسان ورعاية الجيل الجديد من الموسيقيين الإماراتيين.

يمثل برنامج "تشييد" الخطوة الأولى ضمن برنامج الأوركسترا الوطنية الأوسع للتعليم ودعم المجتمع، والذي من المقرر أن يواصل توسّعه مستقبلاً من خلال مبادرات جديدة تركّز على تطوير قدرات المؤلفين الموسيقيين الإماراتيين، والتواصل مع مختلف المدارس، وتعزيز التعاون الدولي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّحت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "يشكّل الإنسان الجوهر النابض لأي أوركسترا وطنية؛ لذلك تعتمد رؤيتنا في جزء أساسي منها على توفير الدعم وإتاحة الفرص أمام الموسيقيين الإماراتيين. وهذا ما يوفّره برنامج ’ تشييد‘ من خلال منح المشاركين مساحة للتطور داخل بيئة أوركسترالية احترافية، تمكّنهم من اكتساب فهم أعمق لمتطلبات العمل الموسيقي من هذا المستوى، مما يساهم في نمو الأوركسترا الوطنية واستدامتها، ورسم الملامح المستقبلية للموسيقى الإماراتية بأيدي أبنائها المبدعين".

وبدورها، قالت ندى العيدروس، أحد المشاركين في برنامج "تشييد": "يشرفني الانضمام إلى برنامج ’تشييد‘ الذي يمنحنا كموسيقيين إماراتيين فرصة مميزة لصقل مهاراتنا ضمن بيئة أوركسترالية احترافية. فهذا البرنامج يتيح لنا خبرات استثنائية من شأنها الارتقاء بمسيرتنا على الصعيدين الفني والمهني، كما تعزّز لدينا شغف المساهمة في نمو الموسيقى الأوركسترالية ضمن المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

إطار تدريبي متكامل لتعزيز المهارات الموسيقية

يقوم برنامج "تشييد" على إطار تدريبي منهجي يمتد على مدى 13 شهراً، تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول متدرّجة من حيث المستوى. وتجمع الورش الأسبوعية بين التدريب الفردي، والعمل الجماعي، والاندماج في الفرقة، بما يعكس الانضباط والمعايير المتوقعة داخل بيئة أوركسترالية متخصّصة.

ويمثل المشاركون مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، تشمل العود، والقانون، والآلات الوترية والإيقاعية، مما يعكس التداخل بين الموسيقى العربية والأوركسترالية العالمية. ويجمع البرنامج بين الموسيقية الإماراتية والموسيقى الأوركسترالية الغربية ضمن بيئة تعليمية موحّدة.

إن الاندماج ضمن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، إذ يتفاعل المشاركون عن كثب مع العازفين وأعضاء الهيئة التدريسية، ليكتسبوا بذلك خبرةً عمليةً حول المعايير المهنية وديناميكيات الأداء المباشر.

كما يضمّ البرنامج موسيقيين من أعمار وخلفيات ومسارات فنية متنوعة، في صورة تعبّر عن الغنى الإبداعي للمواهب الإماراتية الصاعدة.

ويختتم برنامج "تشييد" محطاته بحفل تخرّج يُقام بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكلّل جهود العمل التدريبي الذي رافق رحلة تطوير المشاركين.

ومن جهته، قال الدكتور محمود سعيد، مدير برامج التعليم بالأوركسترا الوطنية: "صُمم برنامج ’تشييد‘ لتزويد المشاركين بالأساسيات الفنية والخبرات العملية اللازمة للتطور الموسيقي ضمن مساحة أوركسترالية احترافية. فمن خلال الجمع بين التدريب المتخصّص والاندماج المباشر في جلسات التدريب وبيئات الأداء الحي، يعمل البرنامج على تمكين المواهب من الارتقاء بمستويات الانضباط والوعي والقدرة على التكيّف مع متطلبات المنظومة الأوركسترالية، وهي مقومات أساسية للعمل على المستوى الاحترافي".

ستسهم المبادرات البنّاءة مثل برنامج "تشييد" بمرور الوقت في إرساء قاعدة متينة من الموسيقيين الإماراتيين الموهوبين، ودعم النمو المستدام للموسيقى الأوركسترالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة ثقافية وطنية رائدة.

لمحة عن برنامج تشييد

يُعد برنامج "تشييد" مبادرة أطلقتها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تطوير المواهب الموسيقية الإماراتية في مجال العزف الأوركسترالي، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في إعداد جيل جديد من الموسيقيين الإماراتيين. ويمتد البرنامج على مدار 13 شهراً، ويضم 17 موسيقياً إماراتياً يتم تأهيلهم للعزف ضمن بيئة أوركسترالية متخصصة وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

ويشارك في البرنامج موسيقيون من مختلف إمارات الدولة، من أبوظبي إلى الفجيرة، بما يعكس تنوع وثراء المواهب الموسيقية الإماراتية الصاعدة، ويؤكد التزام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والفني للدولة.

لمحة عن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي مبادرة ثقافية رائدة متجذرة في التراث الموسيقي الإماراتي، ومرتبطة بالتقاليد الموسيقية في جميع أنحاء العالم. ويقود الأوركسترا كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية؛ والمدير العام الشيخة علياء بنت خالد القاسمي. وبصفتها الأوركسترا الوطنية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تجمع بين 70 موسيقياً و30 مغنياً في فرقة واحدة، للاحتفاء بالتراث الموسيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنوع الثقافي في المجتمعات العصرية. كما تهدف إلى بناء صوت وطني يعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص الأوركسترا الوطنية على توفير فرص التدريب والتعليم للموسيقيين الناشئين، والحفاظ على التراث وتمكين الجيل القادم من الفنانين، وذلك من خلال تقديم برامج مخصصة وعقد شراكات عالمية.

