الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن معرض "تصميم يتشكّل: سالوني ديل موبيلي.ميلانو يلتقي الرياض" اليوم عن إطلاق منصته المخصصة لقطاع الأعمال (B2B)، ودعوة الشركات السعودية المختصة في قطاع التصميم للانضمام إلى هذه الفرصة الحصرية، والتي ستقام في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2025 في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (KAFD).

تشكل المنصة محور الحدث، حيث تقوم بتعريف المشاركين ببعضهم البعض وتسهل الاجتماعات اليومية المباشرة مع العلامات الإيطالية المشاركة خلال أيام الحدث الثلاثة. ويشارك في الحدث 38 علامة إيطالية رائدة، مما يمثل الإطلاق الأول للمعرض العالمي الرائد للأثاث والتصميم في الشرق الأوسط، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية.

يُعد “تصميم يتشكّل”، أكثر من مجرد معرض،فهو جسر استراتيجي يربط منظومة التصميم والتصنيع الإيطالية بقطاع الأعمال السعودي مثل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومطوّري مشاريع كبرى والمقاولين والمشترين الاسترتيجيين ، لتحويل فرص التواصل الرقمية إلى شراكات حقيقية طويلة الأمد. ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من 5 نوفمبر أمام المهنيين والمستثمرين في المملكة العربية السعودية، على أن يتم تأكيد المشاركة بعد مراجعة المؤهلات المهنية والموافقة من قبل المنظمين.

منصة ذكية لتعزيز نمو الأعمال

توفر منصة الأعمال الرقمية (B2B) للمشاركين معلومات شاملة عن العلامات التجارية، بما في ذلك ملفات تعريف الشركات وتاريخها والمشاريع الرئيسية وأبرز المنتجات والأهم من ذلك، إمكانية جدولة اجتماعات ميدانية مباشرة مع العلامات الإيطالية. يمكن للمستخدمين الاطلاع على التوافر في الوقت الفعلي وإرسال طلبات الاجتماعات.

عند التسجيل الأولي، يُطلب من كل من العلامات التجارية وجميع فئات المشتريين الإستراتيجيين تعبئة بيناتهم الشخصية وتحديد اهتماماتهم في المطابقة مثل نوع الجمهور المستهدف والقطاعات السوقية وفئات المنتجات والأهداف التجارية، إلخ. وتدعم المنصة عملية المطابقة الخوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات دقيقة بالعلامات التجارية أو المشتريين الإستراتيجين الأنسب لعقد الاجتماعات. سيكون التفاعل تبادليًا وديناميكيًا إذ يمكن لأصحاب الأعمال والمختصون اكتشاف العلامات المشاركة، وفي الوقت نفسه يمكن للعلامات التفاعل مباشرة مع المحترفين أثناء التسجيل.

ردهة الأعمال: مساحة صُممت للتواصل

ستُعقد اجتماعات الأعمال بين العلامات التجارية الإيطالية وأصحاب الأعمال السعوديين في ردهة الأعمال التي صمّمها استوديو ليسوني آند بارتنرز، وهي مساحة مبتكرة تتألف من سلسلة من الصالات وقاعات الاجتماعات المصممة لتوفير تجربة ضيافة تجمع بين الفخامة العملية والراحة الراقية. تتميّز غرف الجلوس الخاصة بجدران منحنية بانسيابية أنيقة، وأعمدة مكسوّة بأقمشة مطوية مضاءة من الخلف تشكّل معالم بصرية مميزة، بينما يُضفي السجاد والمفروشات ولمسات النباتات الخضراء أجواءً دافئة وترحيبية تعكس روح التصميم الإيطالي المعاصر. ويُسلّط جدار مضاء بالكامل الضوء على قصة وقيم معرض "سالوني ديل موبيلي.ميلانو"، في تجسيد بصري يربط بين الإرث التصميمي الإيطالي والطموح الإبداعي السعودي. صُممت هذه المساحة خصيصًا لتكون منصة مثالية للاجتماعات المُجدولة والعروض التقديمية وفرص التواصل بين الشركات الإيطالية وأبرز أصحاب المصلحة السعوديين، في بيئة تُلهم الحوار وتُحفّز الشراكات المستقبلية.

أهمية المشاركة

تُجسِّد المشاركة في معرض "تصميم يتشكّل" انضمامًا إلى حدث رفيع المستوى يجمع بين الثقافة والأعمال في آن واحد. بالنسبة لقطاع الأعمال والمختصين، فإن الوصول إلى منصة أعمال متخصصة ومؤهلة يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات المهنية ، وفهم أعمق لاحتياجات العملاء وتوجهاتهم، مع توفير فرص أعمال حقيقية تمتد عبر سلسلة القيمة في قطاع التصميم.

العارضون

38 علامة إيطالية رائدة تتجمع تحت شعار «سالوني»، وتشمل:

ألكيميا، أرجنتيريا سكيافون، أربر ، أرتيميدي، بونالدو، كاليغاريس، كاسينا، سيتكو، ديزيريه، دي جي إيه، إدرا، فانتوني، فلوريم، فلوس، فوسكاريني، جيسي ، جورجيتي، غوتسيني آند فونتانا بروجكتس، هنري قلاس، لابالما، ليما، ليستوني جيوردانو، ليفينغ ديفاني، لولوي، مينوتي ، مولتيني أند سي، ناردي، ناتوتزي إيطاليا، أوفيتشينا ديلا سكالا، بينيتي، بوليفورم، بولترونا فراو، بورو، روجيانو، تيكنوجيم، فينيني، فيلاري، فيجينير.

معلومات رئيسية وتفاصيل حول كيفية المشاركة

المكان: مركز الملك عبد الله المالي - المنطقة المالية، الرياض (KAFD)

التاريخ: 26 - 28 نوفمبر 2025- من الساعة 03:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً

الدخول العام إلى الفعالية عبر Webook: مجاني - التسجيل عبر www.webook.com مطلوب (التذاكر متوفرة ابتداءً من 16 نوفمبر(

اجتماعات الأعمال المتخصصة (B2B)

منصة رقمية مخصصة لعقد اجتماعات الأعمال بين الشركات (تخضع الطلبات للتحقق والموافقة)

لطلب المشاركة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: b2b.saudi@salonemilano.it

العارضون:

38 شركة إيطالية مختارة بعناية، تم اختيارها بناءً على جودتها، وابتكارها، واستدامتها، وتميزها في التصميم.

البرنامج الثقافي الموازي :

بالإضافة إلى جلسات الاعمال، يتضمن البرنامج الموازي حوارات بين خبراء إيطاليين وسعوديين، وتجارب نمط حياة مميزة مع علامات تجارية سعودية وإيطالية، ولقاءات تواصل غير رسمية في المنطقة المالية.

