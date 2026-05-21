الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – استضافت أكاديمية الشارقة للنقل البحري جلسة نقاشية تحت عنوان "من الحرم الأكاديمي إلى القطاع البحري: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل التميز البحري"

وذلك احتفاءً باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري 2026.

وجمعت الجلسة نخبة من ممثلي القطاع البحري والأكاديمي والمنظمات الدولية والطلبة، لمناقشة أهمية التعاون في تمكين المرأة ودعم انتقالها من التعليم البحري إلى سوق العمل.

وأدارت الجلسة الأستاذة أبرار مكاوي، مدير إدارة التواصل والتفاعل المجتمعي في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بمشاركة كل من:

تانيا سميث، المدير الإقليمي للموارد البشرية لمنطقة الهند وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة CMA CGM

راية مكاوي، مدير إدارة العلاقات الخارجية في منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية

جوزيبي سايفا، مدير التدريب وتطوير الأعمال في أكاديمية الشارقة للنقل البحري

عفراء الكندي، طالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري وأول إماراتية تعمل مع شركة Alliance Shipping

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعة، وأهمية توفير بيئات عمل أكثر شمولية في القطاع البحري، ودور الشراكات الدولية، والإرشاد المهني، والتدريب العملي في دعم المرأة وتمكينها من بناء مسارات مهنية ناجحة في القطاع البحري.

كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية توفير فرص واضحة للشباب والمرأة لدخول القطاع البحري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات والمنظمات الدولية لبناء مستقبل بحري أكثر شمولية واستدامة.

وفي تعليقه على الفعالية، قال الدكتور هاشم عبدالله الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري:

"إن تمكين المرأة في القطاع البحري لا يمثل جانباً مهماً من جوانب الشمولية فحسب، بل يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل القطاع. وفي أكاديمية الشارقة للنقل البحري نؤمن بأهمية توفير بيئة أكاديمية وتدريبية تُمكّن الأجيال القادمة من اكتساب الثقة والخبرة العملية والفرص اللازمة للمساهمة بفاعلية في القطاع البحري على المستويين المحلي والعالمي."

من جانبها، أكدت تانيا سميث، المدير الإقليمي للموارد البشرية لمنطقة الهند وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة CMA CGM، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع البحري، مشيرةً إلى أن:

"بناء مسارات واضحة بين التعليم وسوق العمل يعد عنصراً أساسياً في إعداد الكفاءات البحرية المستقبلية، حيث تلعب فرص التدريب العملي والإرشاد المهني والتعاون مع القطاع دوراً محورياً في تمكين المواهب الشابة وتعزيز التنوع والشمولية في القطاع البحري."

كما أكدت راية مكاوي، مدير إدارة العلاقات الخارجية في منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، أهمية الشراكات والتعاون المشترك في دعم مستقبل أكثر شمولية واستدامة، قائلةً:

"يسهم التعاون بين مختلف القطاعات والمنظمات الدولية في بناء صناعات أكثر جاهزية للمستقبل وأكثر شمولية، كما أن دعم المرأة والشباب في القطاع البحري لا يعزز التنوع فحسب، بل يدعم أيضاً الابتكار والاستدامة على المدى الطويل."

واختُتمت الفعالية بتكريم الشركاء من القطاع البحري والمؤسسات الدولية المشاركين في الجلسة الحوارية، من خلال تقديم شهادات تقدير تتضمن مبادرة لزراعة بذور القرم ، ضمن مبادرة الأكاديمية للاستدامة “Sea the Impact”، بما يعكس الالتزام المشترك بالاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات البحرية المسؤولة.

وتواصل أكاديمية الشارقة للنقل البحري، من خلال هذه المبادرات، تعزيز التزامها بدعم التعليم البحري، وتطوير التعاون مع القطاع البحري، والمساهمة في بناء مستقبل بحري أكثر شمولية واستدامة.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

