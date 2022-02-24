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عمان - استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية السيد عمرو حمدي عبد الغني، لبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتحول الرقمي وأدواته والملكية الفكرية والأجهزة التقنية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية لحماية حقوق إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد الجانبان على أهمية التحول الرقمي في الوقت الحالي والذي تعاني فيه معظم الدول العربية من تداعيات جائحة كورونا، حيث أن التحول الرقمي ساهم بشكل ملحوظ في التعافي الاقتصادي من هذه الجائحة.
وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن عملية التحول الرقمي في مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" جرت منذ سنوات، الأمر الذي لم يؤثر على عمل المجموعة ونشاطاتها خلال جائحة كورونا والإغلاقات التي تسببت بها في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى للتعاون مع جامعة الدول العربية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي على مستوى الوطن العربي ونشر ثقافة التعلم الرقمي.
واستعرض الدكتور أبوغزاله خدمات التحول الرقمي التي تقدمها "أبوغزاله العالمية" حيث تعمل على تقديم خدمات متكاملة في التحول الرقمي لمختلف المؤسسات من خلال إدارة استشارية مختصة لخدمات التحول الرقمي.
كما استعرض الدكتور أبوغزاله آخر مشروعات المجموعة والمتمثلة بشركة "طلال أبوغزاله للتقنية" والتي تختص بتطوير وتصميم وتصنيع وإنتاج أحدث أجهزة اللابتوب، التابلت، والهواتف الذكية المخصصة لجميع الاستخدامات في العالم المعرفي، والمتوفرة بأقل من أسعار العلامات التجارية الأخرى.
من جانبه أكد السيد عبد الغني على أهمية التحول الرقمي، واستعرض عملية التحول الرقمي في المنظمة الكشفية خلال جائحة كورونا حيث استطاعت الوصول الى وتدريب 5000 قائد وقائدة بالإضافة الى إقامة معسكرات شبابية خارجية. وأعرب عن أهمية حماية الملكية الفكرية وتدريب الشباب عليها، حيث أقامت المنظمه دورة تدريبية للشباب عن الملكية الفكرية بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزاله.
يشار إلى أن مقر المنظمة الكشفية العربية يقع في المركز الكشفي العربي الدولي في مدينة نصر بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، وهي تأسست عام 1954 وجميع الدول العربية لها عضوية فيها.
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