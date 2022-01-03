عمان – ترأس سعادة الدكتور طلال أبوغزاله الاجتماعات السنوية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادي لجمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية، وجمعية خبراء التراخيص – الدول العربية.

ورحب الدكتور أبوغزاله بأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون عددا من المؤسسات في الدول العربية، مؤكدا ضرورة تحقيق أهداف الجمعيتين والعمل على إبراز نشاطاتهما.

ووجه أبوغزاله الجمعيتين إلى التوسع في عقد البرامج التدريبية للوصول إلى مختلف المؤسسات في الدول العربية، لافتا إلى إمكانية التعاقد مع مؤسسات تدريبية أو تعليمية لعقد برامج تدريبية لطلبة المدارس والجامعات كورشات عمل لزيادة الوعي بموضوع الابتكار والملكية الفكرية، في ظل تزايد الاختراعات والابتكارات في عصر المعرفة.

ودعا الدكتور أبوغزاله جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية إلى عقد دورات تدريبية حول الابتكار وحماية الملكية الفكرية للابتكار.

من جانبها استعرضت مديرة الجمعيتين الأستاذة مجد خداش مختلف النشاطات التي تم تنفيذها خلال السنة المنتهية، أبرزها ورشات العمل حول "إجراءات التقاضي أمام مسجل العلامات التجارية -الاعتراض والترقين" و"الإطار القانوني العام لحماية حقوق الملكية الفكرية" و"حماية المعلومات الشخصية كحق من حقوق الملكية الفكرية".

وبينت خداش أنه تم عقد عدة دورات تدريبية منها دورة الجرائم الإلكترونية، ودورة الحماية القانونية والإجرائية للملكية الفكرية، ودورة حماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي عليها بوسائل تكنولوجية، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد لعقد ورشات عمل توعوية في الملكية الفكرية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي.

وخلال الاجتماع تم اعتماد جدول الأعمال السابق، كما تمت قراءة تقرير مدقق الحسابات للجمعية (مجموعة الفيصل لتدقيق الحسابات) من قبل المدقق للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 وتقرر إعادة تعيين ذات المدقق للعام القادم للجمعيتين.

يشار إلى أن أعضاء جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية بلغ (319) عضوا مطلع عام 2021، وفق التقرير السنوي للجمعية، منهم (22) عضواً جديداً. فيما بلغ عدد أعضاء جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية 50 عضوا.

#بياناتحكومية

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