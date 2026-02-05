الصكوك تمتد لأجل عشر سنوات وبمعدل ربح قدره 4.721%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين تجاوز 1.6 مليار دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين

القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي تجاوزت حالياً 104.9 مليار دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير 2026: رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليُشكّل ذلك ثالث إصدار للصندوق في البورصة.

يٌعد إدراج الصندوق العربي للطاقة، ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح قدره 4.721%. وتُعدّ الصكوك من فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، وقد أُصدرت بالقيمة الاسمية، على أن تستحق في عام 2036.

وأعلن الصندوق عن إتمام أول إصدار صكوك في تاريخه لأجل عشر سنوات، في خطوة نوعية ترسّخ منحنى تسعير جديد لآجال استحقاق أطول. وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يعكس مشاركة واسعة من مستثمرين إقليميين ودوليين. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للصندوق العربي للطاقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع خالد الرويغ, الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: "يعكس هذا الإصدار من الصكوك ثقة المستثمرين القوية في الملاءة الائتمانية للصندوق العربي للطاقة وفي أهدافه طويلة الأجل. كما يؤكد عودتنا إلى ناسداك دبي دورها كمحطة رائدة للتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الدولية".

من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نرحّب بإدراج صكوك الصندوق العربي للطاقة في ناسداك دبي، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من قبل الجهات المصدرة متعددة الأطراف في منصة ناسداك دبي الدولية لإدراج وتداول أدوات الدين. ويسهم هذا الإدراج في تعزيز عمق وتنوع سوق الصكوك لدينا، ويسلّط الضوء على الدور الريادي لناسداك دبي في مجال التمويل الإسلامي. ونواصل دعم الجهات المصدرة للوصول إلى رأس الأموال والتواصل مع قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين".

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق حصل مؤخراً على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات "باندا" مقوّمة بالرنمينبي داخل الأسواق الصينية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد، بما يعزّز استراتيجيته المتنوعة للتمويل.

وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، حتى تاريخه، 104.9 مليار دولار أمريكي، ما يرسّخ مكانة البورصة كإحدى أهمّ المنصات العالمية للتمويل الإسلامي وإدراج الصكوك الدولية، مدعومة بقاعدة متنوعة من الجهات المصدرة ونشاط مستدام عبر القطاعات السيادية ومتعددة الأطراف وقطاع الشركات.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً، من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي، وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (AA+) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

