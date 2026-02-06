• متانة رأس المال للمجموعة تعزز جاهزيتها للانطلاق بثقة نحو المرحلة التالية من مسيرة نموها

• بعد مرور شهر واحد، أتاح الدمج فرص نمو جديدة وأسهم في تشكيل محفظة متوازنة تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: 2POINTZERO)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها للسنة المالية 2025، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 311%، مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 3.6 مليار درهم خلال العام، وذلك انعكاساً لتوحيد النتائج المالية لمدة شهر واحد فقط عقب الدمج مع "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة". وشهد العام أيضاً استكمال بيع "بال القابضة للتبريد"، ما أسفر عن تحقيق مكاسب صافية بقيمة 2.7 مليار درهم من عملية البيع. ورغم تسجيل خسارة انخفاض قيمة بقيمة 0.8 مليار درهم إماراتي مقابل شركة "كاليون إنرجي"، أسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 3.0 مليار درهم، مقارنة بـ 1.7 مليار درهم في السنة المالية 2024.

ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 158%، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 3.6 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 0.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

وتواصل المجموعة تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 311% على أساس سنوي لتبلغ 7.0 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة". كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 49%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

وحافظت مجموعة "2 بوينت زيرو" على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.2 مليار درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.25. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

واختتمت محفظة الأسواق الربع الرابع بتقييم بلغ 64 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم إماراتي. ورغم تقلبات السوق التي أثرت على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ أداء المحفظة على قوته، مدعوماً بأسس متينة وإمكانات بعيدة المدى.

أبرز محطات المجموعة

ساهمت مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة في تعزيز الأداء القوي لعام 2025، وكان أبرزها تأسيس "مجموعة 2 بوينت زيرو" في شهر نوفمبر، بوصفه الحدث الأكثر تحولاً خلال العام. وقد تحقق ذلك عبر صفقة تبادل أسهم واندماج جمعت "مجموعة ملتيبلاي" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" تحت مظلة "مجموعة 2 بوينت زيرو" ش.م.ع، لتشكّل منصة استثمارية من الجيل الجديد تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، بأصول تتجاوز 134 مليار درهم.

وفي وقتٍ سابق من العام، مع عرضها وفق التسلسل الزمني، تم الاستحواذ الأولي والتوحيد الكامل لنتائج "مسيرة القابضة"، مع خطط لبناء منصة خدمات مالية رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، ومدعومة بالتزام استثماري يصل إلى مليار دولار أمريكي. وفي ديسمبر، اكتملت عملية شراء الحصة المتبقية البالغة 5% للوصول إلى ملكية كاملة بنسبة 100%.

وشهد فبراير الاستحواذ على حصة 40.62% في شركة "إنتربرايز هولدينغ إنفستمنت" (EHC) لتوزيع الطاقة في أبوظبي، بما يعزز نطاق أداء شركة الطاقة "إي بوينت زيرو" التابعة لـ "2 بوينت زيرو" ويدفع أجندة خفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

كما تم إطلاق "مجموعة مزارع العين" خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في مايو، عبر توحيد خمس علامات إماراتية بارزة في مجالي البروتين والمشروبات ضمن منصة وطنية للأغذية بدعم من "غذاء" و"ياس القابضة"، بما يعزز الأمن الغذائي والطموحات الإقليمية للنمو.

وتم في يوليو استكمال أول استثمار أوروبي رئيسي عبر الاستحواذ على حصة أغلبية في "تندام"، بما ضاعف الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بعد التوحيد، ووسّع منصة المنتجات الاستهلاكية للمجموعة على المستوى العالمي، من خلال شركة رائدة متعددة القنوات في قطاع الملابس تضم 12 علامة قائمة وأكثر من 1,800 نقطة بيع في أكثر من 80 سوقاً.

وخلال أكتوبر تم توقيع اتفاقيتين: الأولى بيع كامل الحصة البالغة 100% في "بال القابضة للتبريد" إلى ائتلاف يضم كلاً من شركة "تبريد" وCVC DIF، وذلك بقيمة 3.87 مليار درهم، مما أتاح تحقيق قيمة كبيرة وتعزيز القدرة على إعادة توجيه رأس المال عبر القطاعات الجديدة والقائمة؛ والثانية استكمال استثمار استراتيجي في "مواصلات القابضة"، عبر استحواذ "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" على حصة 22.5% (مع خيار رفعها إلى 50.6%)، بما يعزز قطاع التنقل لدى المجموعة ويدعم النمو طويل الأمد والابتكار والتوسع الإقليمي.

وشهد نوفمبر أيضاً استكمال "ملتيبلاي ميديا جروب" (MMG) الاستحواذ الكامل بنسبة 100% على شركة "لندن لايتس"، بما يعزز حضورها في المملكة المتحدة ويوسّع محفظتها العالمية في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية، إلى جانب إطلاق "مختبرات الابتكار" بالشراكة مع "أليريا"، لتسريع النمو الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي عبر محفظة المجموعة. وستتيح مذكرة التفاهم تعزيز القدرات في مجالات علوم البيانات وهندسة النماذج وإطلاق مصادر إيرادات جديدة، بالاستناد إلى منصة "أليريا" للذكاء الاصطناعي مع أولوية الوصول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركة "إنفيديا".

مستجدات قطاعات الأعمال

الطاقة

التعدين

استكملت شركة "إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ" (IRH) الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 56% في شركة "ألفامين ريسورسز كورب" في دولة موريشيوس. وتم إغلاق الصفقة في يوليو 2025، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً لمحفظة IRH في مجال المعادن الصناعية لتشمل أحد أعلى أصول القصدير جودةً على مستوى العالم، وتؤكد التزامها بتأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية. كما تعكس الصفقة تركيز IRH الاستثماري طويل الأمد على عمليات تعدين عالية الجودة، مثل منجم قصدير "بيسيه" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التجارة

وقع الذراع العالمي للتجارة التابع لشركة "إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ (IRH) اتفاقية مهمة لمدة ثلاث سنوات مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2026، في اتفاقية محورية تؤكد التزام IRH بدعم أمن الطاقة واستقرارها في أسواق إقليمية رئيسية. كما وقّعت IRH اتفاقية مبدئية لمدة 20 عاماً مع كل من "دلفين للغاز الطبيعي المسال" و"فيتول" لشراء وبيع 1.0 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من منشأة التصدير التابعة لشركة "دلفين" في الولايات المتحدة.

تبريد المناطق

استكملت "مجموعة 2 بوينت زيرو" بيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة "بال القابضة للتبريد" إلى ائتلاف تقوده "تبريد" و"CVC DIF" بقيمة 3.87 مليار درهم، في خطوة تمثل تخارجاً مهماً في هذا المجال. وتأتي هذه الصفقة ضمن الاستراتيجية الأوسع للمجموعة الرامية إلى تعزيز قيمة محفظتها وقدرتها على إعادة توجيه رأس المال نحو مجالات وقطاعات أخرى عالية النمو.

البنية التحتية والمرافق

استحوذت المجموعة على حصة 38% في شركة "إنتربرايز هولدينغ إنفستمنت" (EHC) لتوزيع الطاقة في أبوظبي، بما يعزز نطاق أداء شركة الطاقة "إي بوينت زيرو" التابعة لـ "2 بوينت زيرو" ويدفع أجندة خفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

واستحوذت شركة "EHC Investment"، عبر ذراعها للسلامة "الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق"، بشكل كامل على شركة "طموح للسلامة ومكافحة الحرائق"، إحدى الشركات الرائدة في المجال. وتوسع هذه الخطوة نطاق أعمال السلامة لدى "EHC"، وتعزز البنية التحتية الوطنية للحماية من الحرائق، وتسرّع التكامل الذكي والتوسع عبر القطاعات الحيوية. كما استكملت "EHC" الاستحواذ على حصة أغلبية في "سونيك تك"، بما يعزز توجهها لقيادة قطاع التكنولوجيا بحلول مستقبلية مستدامة.

وسجلت شركة "السويدي إلكتريك" للمنتجات الكهربائية محطات بارزة خلال عام 2025 عبر شراكات جديدة وتوسعات ومشاريع تطوير. ومن المقرر أن يعزز إنشاء محطة توزيع علوية ثنائية الأعمدة في بيرو، كجزء من استراتيجية تحديث أوسع لتحسين توزيع الكهرباء في المناطق سريعة التحضر، دور الشركة بوصفها شريكاً موثوقاً في تطوير أعمال البنية التحتية. كما وقّعت "السويدي" اتفاقية لتوريد كابلات ومحولات عالية الجودة إلى "هيليوس تاورز" لمشروع اتصالات كبير في ملاوي، بما يبرز دورها المتنامي في دعم تطوير البنية التحتية الحيوية في القارة الأفريقية. وبدأت الشركة أيضاً إنتاج ملحقات كابلات الجهد العالي في مصنعها بمدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تمثل توسعاً ملحوظاً في القدرات المحلية، وتعزز التزامها بتقديم حلول طاقة موثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتموضع "السويدي إلكتريك" في المملكة العربية السعودية كمزود متكامل لملحقات الكابلات بما يلبي الطلب المتنامي على الطاقة في المنطقة.

الاستهلاك

تجارة التجزئة والملابس

بعد استكمال الاستحواذ على حصة أغلبية في "تندام"، واصلت الشركة إحراز تقدم ملموس في مسار أولوياتها الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين محفظة العلامات التجارية، والتوسع المنضبط في الأسواق الرئيسية، ومواصلة تطوير قدراتها على امتداد مختلف قنوات الأعمال. كما أطلقت مبادرات تهدف إلى تعزيز تفاعل العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين القدرات الرقمية والمدفوعة بالبيانات، بما يدعم مرونة الأعمال وقابليتها للتوسع على المدى الطويل.

الإعلام

عملت المجموعة على توحيد أصولها الإعلامية تحت مظلة "مجموعة ملتيبلاي ميديا" (MMG)، من خلال جمع كل من شركتي "باك لايت ميديا" و"فيولا ميديا" و"ميديا 247" ضمن منصة إعلامية موحّدة، مقرّها دولة الإمارات، ومدعومة بالتقنيات الحديثة. كما عززت "مجموعة ملتيبلاي ميديا" فريق إدارتها بتعيين مدير مالي جديد لدعم المرحلة المقبلة من النمو. كما استكملت الاستحواذ بنسبة 100% على شركة "لندن لايتس"، لتأمين الملكية الكاملة لأحد أبرز مشغلي الإعلانات الرقمية الخارجية في لندن، وذلك ضمن شراكة طويلة الأمد مع شركة "وايلدستون" في المملكة المتحدة. وتوفر هذه الصفقة حضوراً فورياً وعلى نطاق واسع في سوق الإعلانات المتميزة في لندن، مع تسويق الأصول وتشغيلها تحت علامة "باك لايت ميديا".

التنقل

سجّلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إيرادات بلغت 770 مليون درهم، إلى جانب مواصلة تحقيق تقدم عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية. كما شكّل استحواذ الشركة على حصة 22.5% في "مواصلات القابضة" وتأسيس شركة "تشـارج بوينت" لإدارة وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية ذ.م.م في أبوظبي خطوة توسع نحو البنية التحتية للتنقل الذكي والمستدام، بما يعزز مكانة الشركة في قطاع التنقل الإقليمي.

الغذاء

حققت شركة "غذاء القابضة" نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات لتصل إلى 5.6 مليار درهم، إلى جانب زيادة بنسبة 39.4% في الأرباح التشغيلية خلال السنة المالية 2025. وشكّل تأسيس "مجموعة مزارع العين" محطة رئيسية خلال العام، بوصفها المنصة الوطنية الجديدة للأغذية في دولة الإمارات، حيث تجمع خمس علامات رائدة هي: مزارع العين، مرموم، دواجن، الجزيرة، وسهى، ضمن منصة تشغيلية موحّدة. كما أسهم دمج عمليّات "الجزيرة للدواجن" و"المزارع العربية" في تعزيز قدرات "غذاء" في قطاعي الألبان والبروتين، من خلال توسيع النطاق التشغيلي، وتحسين التنسيق بين العمليات، وتحقيق أوجه تكامل عبر الفئات الرئيسية. وبالتوازي، أسهم توحيد عمليات الدواجن، لا سيما في قطاع البيض، في تحسين معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وتعزيز العمليات التشغيلية.

وفي السياق ذاته، واصلت "غذاء" تحسين عملياتها في قطاعي الزراعة والمنتجات الطازجة من خلال "مجموعة NRTC"، بما في ذلك بيع شركة "أغرينف" (الهاشمية) إلى NRTC، واستحواذ NRTC لاحقاً على شركة "رايب أورغانيك" خلال الربع الرابع من عام 2025. وأسهمت إضافة شركة "رايب أورغانيك" في تعزيز محفظة المجموعة من المنتجات الطازجة والعضوية، وتعميق الشراكات مع المزارعين المحليين، وتحسين التكامل من المزرعة إلى السوق عبر سلسلة القيمة.

الجمال

واصلت مجموعة "أومورفيا" تنفيذ أجندتها التحولية، بدعم من مبادرات رقمية مستمرة أسهمت في نجاح مركزية الخدمات المشتركة، وضبط حجم العمليات، وتحسين تقديم الخدمات عبر محفظتها. ويبلغ إجمالي نطاق عمليات "أومورفيا" حالياً 149 صالوناً مملوكاً ومداراً ومرخصاً في خمس دول تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وكندا.

الاستثمار والخدمات المالية

بلتون القابضة

وقّعت "بلتون كابيتال"، التابعة بالكامل لـ "بلتون القابضة"، اتفاقية شراء أسهم مع غالبية مساهمي "مجموعة باوباب" للاستحواذ على حصة في المجموعة، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وتعتبر "بلتون القابضة" مجموعة خدمات مالية رائدة مدرجة في البورصة المصرية، وتتمتع بخبرة إقليمية واسعة ومحفظة متنوعة من الحلول المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل الصفقة إنجازاً هاماً لـ "باوباب" من شأنه أن يسرع النمو والتحول الرقمي والابتكار، وتعزز القدرة على تقديم قيمة طويلة الأمد للعملاء وأصحاب المصلحة، إلى جانب دفع جهود الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحظى بالخدمات الكافية في أفريقيا.

لونيت

أعلنت "لونيت" مؤخراً عن سلسلة من المحطات البارزة التي تعكس تسارع نموها العالمي، بما في ذلك إطلاق شراكة استراتيجية مع "بلاكستون" لتأسيس منصة لوجستية تركز على دول مجلس التعاون الخليجي تحت اسم "غلايد"، إلى جانب إطلاق صندوق المؤشرات المتداول العشرين لها، وهو "Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF".

المسؤولية الاجتماعية والمؤسسية

واصلت "مجموعة 2 بوينت زيرو" تعزيز استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية خلال عام 2025 عبر مبادرات تنسجم مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات وأجندة المجموعة للأثر الاجتماعي على المدى الطويل.

وشملت المبادرات برنامج "القراءة للقيادة" Read to Lead، الذي مثّل استمراراً وتوسّعاً للمبادرة التعليمية الرئيسية التي أُطلقت في عام 2024. وخلال عام 2025، وفّر البرنامج مكتبات متنقلة تضم أكثر من 2,000 كتاب باللغة العربية، جرى توزيعها على 15 مدرسة خيرية في مختلف أنحاء الدولة، ليستفيد منها أكثر من 11,000 طالب. كما شملت المبادرة رعاية مكتبات صغيرة للأطفال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في أبوظبي، وتعزيز إتاحة فرص التعلم للمجتمعات النازحة.

وبموازاة ذلك، وسّع برنامج " القراءة للقيادة" نطاقه الإقليمي، حيث تم توزيع أكثر من 5,300 كتاب في كل من لبنان وفلسطين، دعماً لشركاء منظمات غير حكومية في إيصال الكتب إلى المدارس والمكتبات والجامعات والمراكز المجتمعية وبرامج اللاجئين.

وفي عام 2025، أطلقت مجموعة "2 بوينت زيرو" مبادرة Grow or Go، وهي مبادرة مؤسسية على مستوى المجموعة تشجّع الأفراد على تطوير قدراتهم باستمرار، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الأداء، وتحقيق أثر ملموس، وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه القدرات من خلال تبادل المعرفة عبر المجموعة بأكملها. وتعكس المبادرة قناعة المجموعة بأن الأداء المستدام والجاهزية طويلة الأمد يرتكزان على الاستثمار في الكفاءات القادرة على مواكبة وتيرة التغيير.

وشملت حملة شهر رمضان المبارك و"يوم زايد للعمل الإنساني" إنشاء خيمة إفطار رمضانية لتقديم وجبات الإفطار اليومية للمستحقين، إلى جانب توزيع صناديق إفطار بشكل يومي على الفئات الأقل حظاً.

نبذة عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.2PointZero.com.

للاستفسارات الإعلامية

وسيم الجردي رواد خطار

مجموعة 2 بوينت زيرو ويبر شاندويك للعلاقات العامة

wassim@2pointzero.com rkhattar@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات